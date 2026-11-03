ওমান উপকূলে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলায় মৃত এক ভারতীয়, উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি ভারতের

ওমান উপকূলে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলায় মৃত এক ভারতীয়, উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি ভারতের
Indian Dies Attack On Commercial Vessel Oman Coast: ওমান উপকূলে একটি বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার ফলে এক ভারতীয়ের মৃত্যু হয়েছে । নিন্দা করে বিবৃতি বিদেশ মন্ত্রকের৷
Published : November 3, 2026 at 2:39 PM IST
নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর: ফের বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা এবং আবারও প্রাণ হারালেন এক ভারতীয় । ওমানের লিমা উপকূলে এমএসভি জুসুফি-কে নিশানা করে হামলা চালানোর ফলে এক ভারতীয়ের মৃত্যু হয়েছে । এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা করে বিবৃতি জারি করল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক ।
বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "গতকাল সন্ধ্যায় ওমানে লিমাহর কাছে এমএসভি আল জুসুফি নামের একটি বাণিজ্যিক জাহাজের উপর হামলা চালানো হয় । ওই জাহাজে 14 জন ভারতীয় নাগরিক ছিলেন, যাঁদের মধ্যে 13 জনকে উদ্ধার করা গিয়েছে । একজন গুরুতর জখম ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু হয়েছে । এই হামলার তীব্র নিন্দা করছি আমরা ।"
Our statement on attack on a commercial vessel off the coast of Oman ⬇️ 🔗 https://t.co/AhtSyD77kl https://t.co/ExpNZGVy9V— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 3, 2026
বিদেশ মন্ত্রক এই মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে জানিয়েছে, "ওমানে আমাদের দূতাবাস পুরো পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে এবং ওমানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে । উদ্ধার হওয়া ভারতীয় নাবিক এবং মৃতের দেহ দ্রুত ভারতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ।"
পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের শুরু থেকে বিভিন্ন সময়ে উপসাগরীয় অঞ্চলের জলপথে বারবার হামলা চালানোর ঘটনা ঘটছে । গত সপ্তাহের 28 অক্টোবর বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাংবাদিকদের জানান, মধ্যপ্রাচ্যে এই সংঘাতের ফলে 14 জন নাবিক-সহ 22 জন ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে । সমুদ্রপথে হামলার ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে ভারত উদ্বিগ্ন বলেও জানিয়েছেন তিনি ।
এদিনের বিবৃতিতেও ফের সেই উদ্বেগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, "এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক জাহাজে অবিরাম হামলার ঘটনা গভীরভাবে উদ্বেগজনক । আমরা অবিলম্বে এই হিংসা থেকে বিরত থাকার বার্তা দিচ্ছি । এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিরতা ফিরিয়ে আনতে কূটনৈতিক সমঝোতা চলছে, তা এবার চূড়ান্ত হোক ।"
বিবৃতিতে ভারত আরও জানিয়েছে, "বাণিজ্যিক জাহাজ এবং নাগরিক পরিকাঠামোগুলিকে নিশানা করা বন্ধ হোক । আন্তর্জাতিক জলসীমায় আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী মুক্ত ও বাধাহীন চলাচল যত দ্রুত সম্ভব পুনর্বহাল করা হোক ।" গতকাল ওমান উপকূলে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার খবরটি প্রথম সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোওয়াল ।
এর আগে অক্টোবরের গোড়ার দিকে কৃষ্ণ সাগরে তুরস্কের একটি অসামরিক পণ্যবাহী জাহাজে রাশিয়ার ড্রোন হামলায় অন্তত দু’জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় ৷ এছাড়া, এক ভারতীয় নাগরিক-সহ বেশ কয়েকজন সদস্য আহত হন ৷ রোমানিয়ায় ভারতীয় দূতাবাস প্রথমে জানায়, বাণিজ্যিক জাহাজের আহত সদস্যদের মধ্যে তিনজন ভারতীয় নাগরিক রয়েছেন ৷ পরে বলা হয়, "ভারতীয়দের মধ্যে একজন আহত হয়েছেন এবং তিনি চিকিৎসাধীন ৷"