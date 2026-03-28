মাস্ক নয়, পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট নিয়ে শুধু ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদির কথা: বিদেশ মন্ত্রক

মাস্ক নয়, পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট নিয়ে শুধু ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদির কথা: বিদেশ মন্ত্রক
গত মঙ্গলবার মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে ফোনে কথা বলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রিকার দাবি, সেখানে উপস্থিত ছিলেন ইলন মাস্ক ৷
Published : March 28, 2026 at 6:57 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ নিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ফোনে আলোচনা হয়েছে ৷ চলতি সপ্তাহের প্রথম দিকে এই বৈঠকের খবর প্রকাশ করেছিল হোয়াইট হাউজ ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদিও সোশাল মিডিয়ায় প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনালাপের বিষয়টি পোস্ট করে জানিয়েছিলেন ৷
গত 28 ফেব্রুয়ারি ইরানের উপর ইজরায়েল-মার্কিন যৌথ হামলা শুরুর পর থেকে গত মঙ্গলবার প্রথম প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ফোন করেন ৷ এই কথোপকথন নিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র 'দ্য নিউইয়র্ক টাইমস' তাদের প্রকাশিত খবরে জানায়, দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে ফোনে হাজির ছিলেন মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক ৷ তাঁর উপস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে ৷
এই খবর অস্বীকার করেছে দেশের বিদেশ মন্ত্রক ৷ একটি বিবৃতিতে মন্ত্রক জানিয়েছে, "আমরা এই খবরটি দেখেছি ৷ গত 24 মার্চ শুধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে ফোনে কথা হয়েছে ৷ এর আগে যেমনটি জানানো হয়েছিল, পশ্চিম এশিয়ার অবস্থা নিয়ে একে অপরের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময়ের সুযোগ হয়েছে ৷"
Received a call from President Trump and had a useful exchange of views on the situation in West Asia. India supports de-escalation and restoration of peace at the earliest. Ensuring that the Strait of Hormuz remains open, secure and accessible is essential for the whole world.…— Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2026
ইজরায়েল ও মার্কিন হামলার জবাবে উপসাগরীয় দেশগুলির মার্কিন সেনাঘাঁটিগুলিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান, যা এখনও অব্যাহত ৷ পাশাপাশি সঙ্কীর্ণ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেয় ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ডস ৷ এই জলপথ দিয়ে বিশ্বের 20 শতাংশ জ্বালানি, পণ্য পরিবাহিত হয় ৷ তাই হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকায় আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির মূল্য হুহু করে বাড়তে শুরু করেছে ৷
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও প্রধানমন্ত্রী মোদির মধ্যে পশ্চিম এশিয়ার এই সঙ্কট, হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কথা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদি হরমুজ প্রণালী সচল করার উপর জোর দিয়েছেন ৷ এই জলপথ দিয়ে নিরাপদে জাহাজ চলাচলের বিষয়টি উত্থাপন করেন ৷ বিশ্বের শান্তি, স্থিরতা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য় এই প্রণালী সচল রাখা অবশ্য প্রয়োজনীয় ৷
সোশাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লেখেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ফোন করেছিলেন ৷ তাঁর সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে মত বিনিময় করেছি ৷ ভারত যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে ৷ যত দ্রুত সম্ভব শান্তি ফিরুক ৷ হরমুজ প্রণালী উন্মুক্ত হওয়া নিশ্চিত করা প্রয়োজন ৷ শান্তি ও স্থিরতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সম্মত হয়েছি ৷" হোয়াইট হাউজ বা প্রধানমন্ত্রী- কেউই এই বৈঠকে ইলন মাস্কের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেননি ৷
এদিকে শুক্রবার 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস' প্রকাশিত রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে, "মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে কথোপকথনে ইলন মাস্ক অংশ নিয়েছিলেন ৷ যুদ্ধ পরিস্থিতির সঙ্কট নিয়ে আলোচনায় দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে এক নাগরিকের এই উপস্থিতি অস্বাভাবিক ৷" রিপোর্টে এও নিশ্চিত করা হয়, মাস্কের উপস্থিতির বিষয়টি আমেরিকার দু'জন সরকারি আধিকারিক নিশ্চিত করেছেন ৷ বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তিটির সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সম্পর্ক ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে ৷ তিনি ফিরে এসেছেন ৷
সংবাদসংস্থা পিটিআই ইলন মাস্কের উপস্থিতির বিষয়টি জানতে হোয়াইট হাউজের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লিভিটকে ফোন করেছিল ৷ তিনি জানান, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদির সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো ৷ দু'জনের মধ্যে সদর্থক আলোচনা হয়েছে ৷"
নিউইয়র্ক টাইমস-এর রিপোর্টে এটা পরিষ্কার করে বলা হয়নি যে, কেন ইলন মাস্ক দুই রাষ্ট্রনেতার কথোপকথনের মধ্যে হাজির ছিলেন, নাকি তিনিও এই কিছু বলেছেন ৷ কিন্তু রিপোর্টে ইঙ্গিত মিলেছে, অতীতের সব গোলমাল মিটমাট করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে ফিরেছেন ইলন মাস্ক ৷
তাছাড়া, মাস্ক দীর্ঘদিন ধরেই ভারতে তাঁর বাণিজ্য সম্প্রসারণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, তাঁর নিজের মহাকাশ সংস্থা ‘স্পেসএক্স’ (SpaceX) চলতি বছরের শেষদিকে আইপিও (ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং) আনার বিষয়টিও বিবেচনা করছে ৷ তবে বর্তমান সংঘাতের জেরে বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি হলে এই পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে ৷