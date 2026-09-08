ETV Bharat / bharat

দিল্লিজুড়ে ভবন পরীক্ষার নির্দেশ, 'পিজি মাফিয়া'র বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি সিজেপি'র

সাতটি দাবি উত্থাপন করে সিজেপি কেবল ধসে পড়া ভবনের মালিকের বিরুদ্ধেই নয়, বরং শিক্ষাকেন্দ্রিক এলাকাগুলোতে সক্রিয় তথাকথিত 'পিজি মাফিয়া'-দের বিরুদ্ধেও তদন্তের দাবি জানিয়েছে ।

Satya Niketan Building Collapse
দক্ষিণ দিল্লির সত্য নিকেতনে বহুতল ধসের ঘটনা ঘটে (ছবি সূত্র-পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 8, 2026 at 1:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 8 সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ দিল্লির সত্য নিকেতনে বহুতল ধসে পড়ে এখনও পর্যন্ত সাতজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ সেই ঘটনার পর মিউনিসিপ্যাল ​​কর্পোরেশন অফ দিল্লি (এমসিডি) সোমবার সমস্ত জোনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারদের (বিল্ডিং) নির্দেশ দিয়েছে, যেন তাঁরা নিজেদের আওতাধীন এলাকার ভবনগুলি পরিদর্শন করেন এবং 10 সেপ্টেম্বরের মধ্যে সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেন ।

পিটিআইকে সরকারি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, পরিদর্শনের সময় সংগৃহীত তথ্য একটি হলফনামায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং তা 10 দিনের মধ্যে দিল্লি হাইকোর্টে দাখিল করা হবে । নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতিটি জোনের সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত কমিশনাররা ব্যক্তিগতভাবে এই পরিদর্শন ও রিপোর্ট দাখিলের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করবেন বলেও তাঁরা জানিয়েছেন ।

ভবন ধসের ঘটনার পর নড়েচড়ে বসে প্রশাসন ৷ পদক্ষেপ হিসাবে সোমবার ডেপুটি কমিশনার রাকেশ কুমারকে বরখাস্ত করা হয় ৷ তারপর আইএএস আধিকারিক শাশ্বত সৌরভকে এমসিডি-র দক্ষিণ জোনের পরিচালনার অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । রবিবার সত্য নিকেতনে একটি ভবন ধসে সাতজনের মৃত্যু এবং অন্তত ছ'জন আহত হওয়ার ঘটনায় এমসিডি রাকেশ কুমার ছাড়াও আরও চারজন ইঞ্জিনিয়ারকে বিভাগীয় তদন্ত চলাকালীন বরখাস্ত করা হয়েছে ।

2016 ব্যাচের এজিএমইউটি (AGMUT) ক্যাডারের আইএএস কর্মকর্তা সৌরভ-যিনি বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিম জোনের ডেপুটি কমিশনার হিসেবে কর্মরত ছিলেন, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে দক্ষিণ জোনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন । একটি সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, পরবর্তী নির্দেশ না-আসা পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে ।

এদিকে, 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি) বেসরকারি 'পেয়িং গেস্ট' বা ভাড়াটে আবাসন যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে রাজনীতিবিদদের কথিত আঁতাতের বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত, শিক্ষার্থীদের আবাসনের ক্ষেত্রে দেশব্যাপী কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য আরও হোস্টেল তৈরির দাবি জানিয়েছে । সংবাদ সম্মেলনে সাতটি দাবি উত্থাপন করে সিজেপি-র সহ-আহ্বায়ক সৌরভ দাস কেবল ধসে পড়া ভবনের মালিকের বিরুদ্ধেই নয়, বরং শিক্ষাকেন্দ্রিক এলাকাগুলোতে সক্রিয় তথাকথিত 'পিজি মাফিয়া'-দের বিরুদ্ধেও তদন্তের দাবি জানান ।

তিনি বলেন, "আমাদের প্রথম দাবি হল, কেবল মালিকের বিরুদ্ধেই নয়, বরং মালিক ও সরকারের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে থাকা রাজনীতিবিদদের মধ্যে যে আঁতাত রয়েছে, তারও নিরপেক্ষ ফৌজদারি তদন্ত হওয়া উচিত ।" সিজেপি সারা দেশে বিশেষ করে দিল্লির মুখার্জি নগরের মতো শিক্ষার্থীদের প্রধান কেন্দ্রগুলোতে স্কুল, কলেজ এবং শিক্ষার্থীদের আবাসনের প্রকৌশল-স্তরের কাঠামোগত পরীক্ষা চালানোর দাবি জানিয়েছে । সৌরভ দাস বলেন, "দেশের যুবসমাজই হল ভবিষ্যৎ । তাদের উদ্বেগ নিরসন করা এবং নিরাপদ পরিবেশ প্রদান করা আমাদের সবার দায়িত্ব ।" তিনি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই ধরনের পরীক্ষা সম্পন্ন করার দাবি জানান ।

সংগঠনটি নিরাপদ নয় এমন আবাসনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের পুনর্বাসন, অবৈধ নির্মাণ সিল করা এবং নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘনকারী মালিকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছে । এছাড়া, 'হৌজ রানি' অগ্নিকাণ্ডের পর অবৈধ ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন শনাক্ত করতে দিল্লি সরকার যে 13টি জেলা কমিটি গঠন করেছিল, তাদের নথিপত্র 48 ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশের দাবিও তারা জানিয়েছে ।

TAGGED:

CJP
SATYA NIKETAN BUILDING COLLAPSE
দিল্লি ভবন ধস
সিজেপি
DELHI BUILDING COLLAPSE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.