লন্ডনে ছিলেন দীর্ঘদিন, এখন শহরের তৃষ্ণার্ত পথচারীদের ঠান্ডা জল খাওয়াচ্ছেন 'মটকা ম্যান'

শহরের বিভিন্ন এলাকায় 100টিরও বেশি মাটির পাত্রে পানীয় জল রেখেছেন এবং সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণও করে চলেছেন নিয়মিত। লোকে তাঁকে 'মটকা ম্যান' নামেই চেনে৷

শহরের তৃষ্ণার্ত পথচারীদের ঠান্ডা জল খাওয়াচ্ছেন 'মটকা ম্যান'
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 19, 2026 at 1:57 PM IST

নয়াদিল্লি, 19 মে: এই গরমে প্রখর তাপে যাঁরা কাজের জন্য ঘরের বাইরে পা রাখছেন, তাঁরা সাধারণত দুটি জিনিস খোঁজেন— ছায়া আর জল। ব্যস্ত শহুরে রাস্তার বিভিন্ন স্থানে তৃষ্ণার্ত পথচারীদের কথা মাথায় রেখে একাধিক পানীয় জলভর্তি মাটির পাত্র (মটকা) রাখা হয়েছে ৷ এই জলভর্তি মাটির পাত্রগুলি প্রখর গরম থেকে স্বস্তিই দেওয়ার পাশাপাশি পরিবেশের জলশূন্যতাও রোধ করতে সাহায্য করে। কিন্তু, শহরের তৃষ্ণার্ত পথচারীদের অনেকেই জানেন না যে, এই পানীয় জলভর্তি মাটির পাত্রগুলি কে বা কার রাস্তার ধারে সাজিয়ে রেখেছেন !

প্রচণ্ড গরমে রাস্তায় মাটির পাত্র থেকে ঠান্ডা জলে তেষ্টা মিটিয়ে চলে যাওয়ার আগে অনেকেই চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখেন, জানতে চান যে এই ব্যবস্থা কে করেছেন? কেউ জানতে পারেন, কেউ তা না জেনেই অজ্ঞাত উপকারীর প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তৃপ্তি নিয়ে পা বাড়ান গন্তব্যের দিকে৷

শহরের তৃষ্ণার্ত পথচারীদের অনেকেই জানেন না যে, এই পানীয় জলভর্তি মাটির পাত্রগুলি কে বা কার রাস্তার ধারে সাজিয়ে রেখেছেন

শহুরে রাস্তার বিভিন্ন স্থানে তৃষ্ণার্ত পথচারীদের কথা মাথায় রেখে এই আয়োজনের নেপথ্যে যে মানুষ রয়েছেন, তিনি মূলত বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা, নাম অলগ নটরাজন ৷ লোকে তাঁকে 'মটকা ম্যান' নামেই চেনে৷ দিল্লির রিং রোড এবং তার আশেপাশের এলাকায় 100টিরও বেশি মাটির পাত্র পানীয় জল রেখেছেন এবং সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণও করে চলেছেন।

যুবক বয়সে অলগ নটরাজন বোনের সঙ্গে দেখা করতে ট্যুরিস্ট ভিসায় লন্ডন গিয়েছিলেন৷ কিন্তু, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই তিনি একটি ব্যবসা শুরু করেন৷ পরবর্তীতে সেখানেই সংসার পেতে প্রায় 25 বছর লন্ডনে বসবাস করেন। পরে অন্ত্রের ক্যানসার ধরা পড়ে তাঁর ৷ এর পরই তাঁর জীবনে এক নতুন মোড় আসে। শুরুতে তিনি কিছুটা বিচলিত হলেও, নিজের সাহসে ভর করে এই যুদ্ধে জয়ী হন নটরাজন। এই ঘটনাটি তাঁর জীবনকে পুরোপুরি বদলে দেয়। তিনি তাঁর বাকি জীবন মানুষের সেবায় উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেন।

মানুষ অলগ নটরাজনের প্রচেষ্টার ব্যাপক প্রশংসা করছেন

ভারতে ফিরে এসে অলগ নটরাজন প্রথমে শ্রমিক ও রিকশাচালকদের সাহায্য করার জন্য আরও মজবুত ও উন্নত সাইকেল রিকশা তৈরির কাজ শুরু করেন। তিনি অনাথ আশ্রম ও গৃহহীনদেরও সাহায্য করতে শুরু করেন। চাঁদনি চকে গৃহহীন-ফুটপাথে বাসবাসকারী মানুষদের শেষকৃত্য থেকে দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাবার পরিবেশন, সর্বত্র নিজের সাধ্য মতো মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। তিনি দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জলের মাটির কলসি বসাতে শুরু করেন। উদ্দেশ্য, প্রচণ্ড গরমে দিল্লির পথচলতি তৃষ্ণার্ত মানুষকে একটু ঠান্ডা জল খাওয়ানো৷

এ প্রসঙ্গে অলগ নটরাজন বলেন, "2014 সালের গ্রীষ্মে আমি দেখি যে, রাস্তায় বহু তৃষ্ণার্ত মানুষ পানীয় জলের খোঁজ করছেন। প্রথমে আমি একটি ওয়াটার কুলার লাগিয়েছিলাম৷ কিন্তু, আমার এক বন্ধু পরামর্শ দেন যে, মাটির কলসি রাখাই ভালো হবে। কলসি ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত এবং এর জল স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। তাছাড়া, এতে বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না। এরপর আমি আমার বাড়ির বাইরে জলে ভরা মাটির কলসি রাখতে শুরু করি। এই কাজে স্থানীয় মানুষ এবং বিভিন্ন সংস্থার সমর্থন পাই এবং ধীরে ধীরে এর সংখ্যা বেড়ে একশোতে পৌঁছায়। বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ছয় হাজার মানুষ এখান থেকে জল পান করেন।"

এই আয়োজনের নেপথ্যে যে মানুষ রয়েছেন, তিনি মূলত বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা, নাম অলগ নটরাজন

এই কাজে নিজের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, "আমরা দিল্লি পুলিশের কাছ থেকে প্রচুর সহযোগিতা পেয়েছি। তারা এমন সব জায়গা দেখিয়ে দিয়েছে, যেখানে বহু মানুষের ঠান্ডা পানীয় জলের প্রয়োজন ছিল। দিল্লি পৌর কর্পোরেশনের কর্মচারীরাও আমাদের সমর্থন করেছেন। আমার লক্ষ্য শুধু পানীয় জল সরবরাহ করা নয়। আমি চাই মানুষ একে অপরকে সাহায্য করতে শিখুক। যদি আমরা কোনও তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে জল দিই বা কোনও অভাবী মানুষকে সাহায্য করি, সেটাই মানবতা।"

মানুষ অলগ নটরাজনের প্রচেষ্টার ব্যাপক প্রশংসা করছেন। অরবিন্দ নামে এক দিল্লির শ্রমিক বলেন, "আমরা সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করি৷ তাই আমাদের খুব তেষ্টা পায়। তখন এখানকার মাটির কলসির ঠান্ডা জল দারুণ স্বস্তি দেয়। গরমে কাজ করা সহজ নয়৷ কিন্তু, সহজে জল পাওয়ার ব্যবস্থা থাকায় তার কষ্ট অনেকটাই লাঘব হয়ে যায়। এটা আমাদের মতো শ্রমিকদের জন্য খুবই উপকারী।"

শহরের বিভিন্ন এলাকায় 100টিরও বেশি মাটির পাত্রে পানীয় জল রেখেছেন

কমলেশ নামে এক মহিলা বলেন, "আমরা শ্রমিক হিসেবে কাজ করি। এই প্রচণ্ড গরমে মাটির কলসিগুলোর ঠান্ডা জল আমাদের দারুণ স্বস্তি দেয়। আমাদের মতো গরিব, পরিশ্রমী মানুষের জন্য এটা এক বিরাট সাহায্য।" রাজেশ নামে আরেক শ্রমিক বলেন, "যখন আমরা ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ি, তখন এখানে সহজেই ঠান্ডা জল পেয়ে যাই। এই ব্যবস্থাটি আমাদের জন্য খুবই সুবিধাজনক৷ নটরাজনের এই কাজ সত্যিই প্রশংসনীয়।"

একটি নির্মাণ সংস্থার সুপারভাইজার প্রদীপ সিং বলেন, "এই কলসগুলো শ্রমিক, কারিগর এবং দর্শনার্থীদের জন্য খুবই সুবিধাজনক। প্রচণ্ড গরমে মানুষ সহজেই ঠান্ডা জল পেয়ে যান, যা অনেকটাই স্বস্তি দেয়। নটরাজন যেভাবে ক্রমাগত মানুষের সেবা করে চলেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আজকের দিনে এমন মানুষ খুব কমই আছেন, যাঁরা কোনও স্বার্থ ছাড়াই সমাজের জন্য এতটা ভাবেন।"

