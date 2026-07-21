সিকিমে নির্মীয়মাণ টানেলে ধস, মৃত বাংলার 7 চা বাগান শ্রমিকসহ 11
নিহত 11 জনের মধ্যে বেশিরভাগ শ্রমিকের বাড়ি মালবাজার মহকুমায় ৷ যার মধ্যে তিনজন মেটিলী ব্লকের কিলকোট চা বাগানের বাসিন্দা বলে খবর।
Published : July 21, 2026 at 1:47 PM IST
গ্যাংটক, 21 জুলাই: সিকিম এনএইচপিসি টানেল ব্যাপক ধস ৷ আর তার জেরেই মৃত্যু হয়েছে 11 জনের ৷ এখনও অনেকের সুরঙ্গে আটকে থাকার আশঙ্কা ৷ মৃত শ্রমিকের মধ্যে সাতজনই পশ্চিমবঙ্গের চা বাগান শ্রমিক ৷ অন্যদিকে, গ্যাস লিক হওয়ার কারণে উদ্ধারকাজ আরও জটিল হয়ে গিয়েছে ৷ ভিতরে আরও অনেকে আটকে রয়েছেন বলেও আশঙ্কা করছে প্রশাসন।
মৃত 11 জনের মধ্যে বেশিরভাগ শ্রমিকের বাড়ি মালবাজার মহকুমায় ৷ যার মধ্যে তিনজন মেটেলি ব্লকের কিলকোট চা বাগানের বাসিন্দা বলে খবর । এদের মধ্যে রয়েছেন বাইকিসের ওরাওঁ, গ্যাবরিয়েল টিগ্গা এবং শিবা ওরাওঁ । এরা প্রত্যেকেই এই চা বাগানের 11 নম্বর লাইনের বাসিন্দা। পার্শ্ববর্তী দুটি চা বাগান নাগেশ্বরী এবং ইংডং চা বাগানের দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷ যাঁদের মধ্যে রয়েছেন, অমিত লাল করে এবং শ্যাম ওরাওঁ ৷ এছাড়াও নাগরাকাটা ব্লকের অর্জুন সাঁওতাল এবং বলো ওরাওঁ নামে দুই শ্রমিকেরও মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
নামচি জেলার ঝোলুঙ্গে উপজেলার সমরদুং-এ এনএইচপিসি তিস্তা স্টেজ (VI) জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের একটি নির্মিয়মাণ টানেলের প্রবেশপথ ভূমিধসে বন্ধ হয়ে যায় ৷ ভিতরে আটকে পড়েন শ্রমিকরা ৷ আধিকারিকদের মতে, সোমবার ঘটনার সময় এডিআইটি-3 টানেলের ভিতরে 19 জন শ্রমিক, দু'জন ইঞ্জিনিয়ার এবং ছয়জন এনএইচপিসি আধিকারিকসহ 27 জন ছিলেন । ধসের ফলে সুড়ঙ্গের ভিতরে থাকা ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছনোর পথ কার্যত বন্ধ হয়ে যায় ।
ধসের জেরে মিথেন গ্যাস লিকের ফলে উদ্ধারকাজও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে ৷ যার ফলে বিপর্যয় মোকাবিলার কর্মীদের টানেলে প্রবেশ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। কর্তৃপক্ষ আটকে পড়া শ্রমিকদের কাছে নিরাপদে পৌঁছনোর চেষ্টার পাশাপাশি ক্রমাগত গ্যাসের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। নামচি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (ডিডিএমএ), রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ), পাকইয়ং ও শিলিগুড়ি থেকে আসা জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-এর দল, এনএইচপিসি কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতায় এই উদ্ধার অভিযান চলছে ৷
ঘটনাস্থলে ভারী যন্ত্রপাতি ও বিশেষ উদ্ধার সরঞ্জাম আনা হয়েছে ৷ ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে টানেলের ভিতরে নিরাপদ প্রবেশপথ তৈরির কাজ করছে বাহিনী। প্রশাসন জানিয়েছে , টানেলের ভিতরে আটকে পড়া প্রত্যেক ব্যক্তির খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান চলবে ।