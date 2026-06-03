দিল্লির রেস্তোরাঁয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, বিদেশি নাগরিক-সহ মৃত অন্তত 21

দিল্লির রেস্তোরাঁয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, বিদেশি নাগরিক-সহ মৃত অন্তত 21
ভয়াবহ আগুনে দগ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে 21 জন ৷ উদ্ধার কাজ চলছে ৷ ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে অনুমান ৷
Published : June 3, 2026 at 12:48 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 জুন: রেস্তোরাঁয় ভয়াবহ আগুন ৷ রাজধানীতে মৃত্যু হল 21 জনের ৷ বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিল্লির মালব্য নগরের একটি রেস্তোরাঁয় ৷
দুর্ঘটনার সময় রেস্তোরাঁর বেসমেন্টে বেশ কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন এবং ধোঁয়া ও আগুনের শিখার মাঝে তাঁরা আটকে পড়েন । খবর পাওয়া মাত্রই দিল্লি ফায়ার সার্ভিসের (DFS) একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ৷ অসামান্য তৎপরতা এবং নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা সফলভাবে তিন ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন । উদ্ধারকৃত তিনজনই তখন অচেতন অবস্থায় ছিলেন এবং তাঁদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । জানা গিয়েছে, উদ্ধারকৃত এই তিনজনই আফ্রিকান বংশোদ্ভূত ।
ডিসিপি দক্ষিণ অনন্ত মিত্তাল জানিয়েছেন, 8টি অগ্নিনির্বাপক যানের সহায়তায় আগুন সফলভাবে নিভিয়ে ফেলা হয়েছে । পুলিশ, দমকল বাহিনী এবং অন্যান্য জরুরি সেবাদানকারী সংস্থার সমন্বিত প্রচেষ্টায় 40 জনেরও বেশি ব্যক্তিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ হাসপাতালগুলোতে স্থানান্তর করা হয়েছে । গভীর দুঃখের সাথে জানানো হচ্ছে যে, এই মর্মান্তিক ঘটনায় 21 জনকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে । উদ্ধার ও তল্লাশি অভিযান এখনও অব্যাহত রয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে । আরও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া মাত্রই তা জানিয়ে দেওয়া হবে ৷
প্রাথমিকভাবে পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ করে, বিভাগটি অবিলম্বে দুটি ওয়াটার টেন্ডার (দমকলের গাড়ি), দুটি ওয়াটার বাউজার, একটি কুইক রেসপন্স ভেহিকল, একটি বহুমুখী যান এবং একটি 'ব্রিদিং অ্যাপারেটাস সেট' বহনকারী যান ঘটনাস্থলে পাঠায় ।
এই ঘটনায় দিল্লি ফায়ার সার্ভিসের প্রধান আধিকারিক এ.কে. মালিক জানান, লেমন গ্রিন রেস্তোরাঁ'-র বেসমেন্ট থেকে তিনজনকে উদ্ধার করা হয়েছে । সকাল 8টা 50 মিনিট নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে একাধিক দমকল ইঞ্জিন পাঠানো হয় । চিকিৎসার জন্য CATS-এর অ্যাম্বুলেন্সে করে আহতদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় । তাঁদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানা যায়নি ।
প্রাথমিক উদ্ধার তৎপরতা চলাকালীন, এডিও (ADO) সন্তোষ, এসটিও (STO) ফুল সিং, এসটিও নরেন্দ্র এবং এসও (SO) রাকেশ-সহ বেশ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন আধিকারিক অভিযানের নেতৃত্ব দেন । তবে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিভাগে একের পর এক জরুরি ফোন আসতে শুরু করে, যা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আগুন অত্যন্ত বিপজ্জনক আকার ধারণ করেছে ।
সকাল 8টা 55 মিনিটে এসটিও মনোজের নেতৃত্বে সফদরজং থেকে আরও অতিরিক্ত দমকলের গাড়ি ঘটনাস্থলে পাঠানো হয় । পরিস্থিতির অবনতি লক্ষ্য করে, সকাল 9টা 16 মিনিটে এসটিও নরেন্দ্র ওয়্যারলেসের মাধ্যমে 'MAKE-4' বার্তা প্রচার করেন, যার ফলে পুরো এলাকায় সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থা জারি করা হয় ।
অবিলম্বে আরও অতিরিক্ত সাহায্যকারী ইউনিট ঘটনাস্থলে পাঠানো হয় । 10টি গাড়ি ও বিশাল বাহিনী উদ্ধারকাজে নিয়োজিত হওয়ায় রক্ষা পায় তিন জন । আগুনের তীব্রতা বিবেচনা করে, ঘটনাস্থলে মোট 10টি দমকলের গাড়ি মোতায়েন করা হয় ।
তাঁরা জানান যে, অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে দমকলকর্মীরা রেস্তোরাঁর বেসমেন্টে আটকা পড়া তিনজন ব্যক্তিকে সফলভাবে উদ্ধার করেছেন । ধোঁয়ার কারণে ওই তিনজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে শুরু করেছিল তাই ঘটনাস্থলে মোতায়েন থাকা একটি 'CATS' অ্যাম্বুলেন্সের সহায়তায় তাঁদের অবিলম্বে নিকটস্থ একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে বর্তমানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে ।
ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে বিভাগীয় আধিকারিককেও ঘটনাস্থলে তলব করা হয়েছিল । নেহরু প্লেস এলাকার আওতাধীন স্থানে সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহতা বিবেচনায় নিয়ে নারাইনা থেকে আগত বিভাগীয় আধিকারিক (DO) রবীন্দ্র ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রম তদারকি করতে অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছন ।
বর্তমানে দমকলের ইঞ্জিনগুলো আগুনকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে এনেছে এবং এখন শীতলীকরণ বা 'কুলিং' কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে । প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে ধারণা করা হচ্ছে যে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে ৷ তবে রেস্তোরাঁটির অভ্যন্তরে অগ্নিনিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধিবিধান যথাযথভাবে মেনে চলা হচ্ছিল কি না, তা নিশ্চিত করতে একটি বিস্তারিত তদন্ত পরিচালনা করা হবে ।