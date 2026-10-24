মায়াপুরীর কারখানায় ভয়াবহ আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের 11টি ইঞ্জিন

মায়াপুরীর কারখানায় ভয়াবহ আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের 11টি ইঞ্জিন
Fire Breaks Out in Delhi: প্লাস্টিকের ম্যাট্রেস ও ফোম তৈরির কারখানা দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে ৷ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে রাজধানীতে ৷
Published : October 24, 2026 at 10:19 AM IST
নয়াদিল্লি, 24 অক্টোবর: রাত তখন প্রায় 9টা ৷ পশ্চিম দিল্লির ব্যস্ত শিল্পাঞ্চল এলাকা মায়াপুরীর একটি কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের 11টি ইঞ্জিন ৷ প্লাস্টিকের ম্যাট্রেস ও ফোম তৈরির ওই কারখানায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দিল্লি পুলিশ ৷ দমকলের ইঞ্জিনগুলি দ্রুত পৌঁছে, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, রাত 9টা নাগাদ কারখানা চত্বর থেকে হঠাৎ ঘন কালো ধোঁয়া বেরতে থাকে ৷ আগুনের লেলিহান শিখা ঝড়ের গতিতে বাড়তে দেখে আশেপাশের এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং কারখানার চত্বরের একটি অংশ গ্রাস করে ফেলে। পুলিশ এসে আগুনের ভয়াবহতা দেখে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আশেপাশের অন্যান্য কারখানা ও বাড়িগুলি খালি করে দেয়।
#WATCH दिल्ली: डिविजनल फायर ऑफिसर ए.के. जायसवाल ने कहा, "हमें रात 9 बजे आग लगने की कॉल मिली थी...मौके पर पर्याप्त मात्रा में दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं...अभी हम आग बुझा रहे हैं, इसके बाद आग लगने के कारण की जांच की जाएगी। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है...आग पर काबू पाने का प्रयास हो रहा है..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 24, 2026
এনিয়ে দমকল আধিকারিক জয়সওয়াল বলেন, "আমরা রাত 9টায় আগুন লাগার খবর পাই। ঘটনাস্থলে পর্যাপ্ত সংখ্যক দমকলের গাড়ি পৌঁছয়। আমরা আগুন নেভানোর কাজ শুরু হয়েছে ৷ দ্রুত তদন্ত শুরু হবে ৷ এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে।"
অন্যান্য দমকল আধিকারিকদের কথায়, "দিল্লি দমকল বিভাগের বেশ ক'য়েকটি ইঞ্জিন এবং উদ্ধারকারী দল অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। সরু রাস্তা এবং ঘন ধোঁয়া সত্ত্বেও, আমরা ক্রমাগত আগুন নেভানোর এবং আশেপাশের বাড়িগুলিতে আগুন যাতে ছড়িয়ে না-পড়ে তা অতি সতর্কের সঙ্গে প্রযোজনীয় ব্যবস্থা নিই ৷ আগুন নিয়ন্ত্রণে ওয়াটার টেন্ডার এবং বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে, আগুন লাগার মূল কারণ (শর্ট সার্কিট বা দাহ্য পদার্থ) স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।"
উদ্ধারকারীরা জানিয়েছেন, ভিতরে কেউ আটকে নেই। পুলিশ ও দমকল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আগুন পুরোপুরি নিভে যাওয়ার পরই পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় এবং ঘটনার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু হবে। মূল কারখানায় প্লাস্টিকের বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড বা 'ফ্লেক্সি-বোর্ড' তৈরি করা হয়, যা বাইরে সাইনবোর্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয়।