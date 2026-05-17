রাজধানী এক্সপ্রেসে ভয়াবহ আগুন ! দাউ দাউ করে জ্বলছে একাধিক কোচ

রাজধানী এক্সপ্রেসে ভয়াবহ আগুন ! দাউ দাউ করে জ্বলছে একাধিক কোচ
আগুন এতটাই ভয়াবহ যে এক্সপ্রেস ট্রেনটির থার্ড এসি-লাগেজ কোচগুলি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে ৷ খবর পেয়ে পুলিশ বাহিনী এবং দমকল বিভাগ দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷
Published : May 17, 2026 at 9:14 AM IST
কোটা, 17 মে: ভোরের আলো সবে ফুটছে ৷ তখনই ট্রেনে থাকা যাত্রীদের চিৎকার ৷ আগুন লেগেছে, আগুন লেগেছে বলে... ৷ রবিবার ঘড়িতে তখন ভোর 5টা 15, ত্রিবান্দ্রম-হজরত নিজামুদ্দিন রাজধানী এক্সপ্রেসে হঠাৎই আগুন লেগে যায় । জ্বলতে থাকে একাধিক কোচ ৷ কেরল থেকে দেশের রাজধানী দিল্লিগামী ওই ট্রেনে যখন রাজস্থানের কোটা অতিক্রম করছিল তখনই ঘটে দুর্ঘটনাটি ৷
কোটা রেলওয়ে বিভাগের সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার সৌরভ জৈন আগুন লাগার ঘটনাটি নিশ্চিত করেন । তিনি জানান, 12431 ত্রিবান্দ্রম-হজরত নিজামুদ্দিন রাজধানী এক্সপ্রেসে ঘটে যায় ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ৷ কোটা রেল ডিভিশনের আওতায় বিক্রমগড় আলোট এবং লুনি রিচা স্টেশনের মধ্যে ট্রেনটিতে আগুন লাগে ৷ ভোর তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তাঁরা জানতে পারেন বিপত্তির কথা ৷ আগুন এতটাই ভয়াবহ ছিল যে ট্রেনটির থার্ড এসি এবং এসএলআর কোচ (Seating-cum-Luggage Rake)-গুলি সম্পূর্ণরূপে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ।
রেলের ওই আধিকারিক আরও জানান, সৌভাগ্যবশত, সকল যাত্রী নিরাপদে রয়েছেন ৷ কোনও হতাহতের খবর নেই ৷ তবে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন ৷ আর তা হওয়াটাই স্বাভাবিক ৷ কারণ যাত্রীরায় প্রথম দেখতে পান, আগুনের ওই লেলিহান শিখা ৷ খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ প্রশাসন থেকে দমকল বিভাগ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনটিকে কোটায় পাঠানো হয় । পাশাপাশি, যাত্রীদের উদ্ধারকার্যে অন্য একটি (দুর্ঘটনা ত্রাণ ট্রেন) ট্রেন (ARME) পাঠানো হয় । গার্ডই প্রথম আগুনের খবর দেন, যার পরে জরুরি ব্রেক ব্যবহার করে ট্রেনটি থামিয়ে দেন চালক ৷
ঘটনাস্থলে পৌঁছন ডিআরএম অনিল কাল-সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন রেল আধিকারিকরা ৷ পৌঁছন বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী এবং দমকলের ইঞ্জিন-সহ আধিকারিকরা ৷ সৌরভ জৈনের কথায়, "ট্রেনের আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে । কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি । যাত্রীদের মালপত্র সরানো হচ্ছে ৷ আগুন মাত্র দু'টি কোচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । আগুন পাশের কোচগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে পারত, কিন্তু অতি সতর্কতার সঙ্গে চালক ট্রেনটিকে থামিয়ে দেন । আগুনের খবরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । যাত্রীরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন । ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে ট্রেন থেকে লাফ দিতে শুরু করেন ৷"
রেল সূত্রে খবর, সকল যাত্রীকে অবিলম্বে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । দমকল আধিকারিকদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয় । দুর্ঘটনার ভয়াবহতার কথা মাথায় রেখে, রেল কর্তৃপক্ষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে অবিলম্বে ওভারহেড ইকুইপমেন্ট (ওএইচই) বন্ধ করে দেয় । তাই এই রুটে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ।
ডিসিএম সবশেষে জানিয়েছেন, আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি, তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটি শর্ট সার্কিটের কারণে ঘটেছে । রেল কর্তৃপক্ষ এই ঘটনার একটি উচ্চ-পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে । এসএলআর কোচে রাখা মালপত্রের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তের পর আসল কারণ সামনে আসবে ৷