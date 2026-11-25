উত্তরকাশীতে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে ছাই 33 বাড়ি
Uttarkashi Pavani Village Fire: রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ৷ আশেপাশের বাড়িগুলিকেও দ্রুত গ্রাস করে ফেলে আগুন।
Published : November 25, 2026 at 1:49 PM IST
উত্তরকাশী, 25 নভেম্বর: মঙ্গলবার মোরি ব্লকের পাভানি গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ৷ আগুন লাগার জেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আগুনে প্রায় 33টি কাঠের বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বলে খবর। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই ৷ জানা গিয়েছে, রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ৷ আশপাশের বাড়িগুলিকেও দ্রুত গ্রাস করে ফেলে আগুন। এই ঘটনায় গ্রামে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ প্রাথমিকভাবে গ্রামবাসীরাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন।
রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ মোরি তহসিলের পাভানি গ্রামের একটি বাড়িতে হঠাৎ আগুন লাগে। পাহাড়ি এলাকায় মূলত কাঠের বাড়ি হওয়ার জেরে সেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আশপাশে। এরই মাঝে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আগুন আরও তীব্র হয়।
उत्तरकाशी के पवाणी गांव में भीषण आग, एक साथ जले 30 लकड़ी के मकान @pushkardhami @ukcmo @dm_uttarkashi @uttarakhandcops खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/8GhPYAm7wi https://t.co/y0ErXnFezk— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 24, 2026
আগুন এতটাই তীব্র ছিল যে গ্রামবাসীরা কাছের বাড়িগুলিতেও পালিয়ে যেতে পারেননি। আগুন দ্রুত প্রায় 33টি কাঠের বাড়ি গ্রাস করে ৷ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় 58টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি পঞ্চায়েত ভবনও আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।
গ্রাম থেকে আগুনের শিখা ও ধোঁয়া উঠতে দেখে গ্রামবাসীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে যান। আগুনের ভয়াবহতা দেখে গ্রামবাসীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু করেন। বালতি দিয়ে জল ঢেলে আগুন যাতে অন্যান্য বাড়িতে ছড়িয়ে না পড়ে, তারও চেষ্টা করেন।
এসডিআরএফ, স্থানীয় পুলিশ এবং সাধারণ মানুষের চেষ্টায় রাত ন'টা নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ৷ কাঠের বাড়িগুলিতে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ৷ আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি আশ্রয় ও গৃহস্থালীর জিনিসপত্র জোগাড় করতেও সংকটের মুখে পড়েছে। তবে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে, আগুন নেভানোর সময় ওসলা গ্রামের গঙ্গা সিং নামে এক গ্রামবাসী আহত হয়েছেন।
जनपद उत्तरकाशी की मोरी तहसील के ग्राम पवाणी में भीषण अग्निकांड में कई आवासीय भवनों के जलकर नष्ट होने का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य एवं अग्निशमन विभाग की टीमों को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है। साथ ही प्रभावित परिवारों के लिए आवश्यक राहत सामग्री भी भेजी जा रही है। जिला प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने, प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अग्निकांड से हुए नुकसान का आकलन कर प्रभावितों को नियमानुसार राहत प्रदान की जाएगी। इस कठिन घड़ी में राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता से खड़ी है। ईश्वर से सभी के सकुशल होने तथा प्रभावित परिवारों को इस संकट से उबरने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 24, 2026
এই ঘটনার পর পুরো গ্রাম জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷ ক্ষয়ক্ষতি এবং আগুনের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত মূল্যায়ন প্রশাসনিক পর্যায়ে বাকি রয়েছে। তহসিলদার সর্দার সিং চৌহান জানিয়েছেন, খবর পাওয়া মাত্রই সংশ্লিষ্ট দলগুলিকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। রাজস্ব বিভাগের একটি দলকেও ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়।
দলটি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করবে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করবে বলেও জানান তিনি। প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীরও ব্যবস্থা করেছে। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য ত্রাণ শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের উদ্দেশে সিএসআর তহবিল প্রদানের জন্য এসজেভিএনএল নেটওয়ার্ককে অনুরোধ করা হয়েছে।
উত্তরকাশী জেলার মোরি তহসিলের পাভানি গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে গভীর উদ্বেগ ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। খবর পেয়ে জেলা প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপের বিষয়টি খতিয়ে দেখে মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান দ্রুত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এসডিআরএফ, পুলিশ, রাজস্ব, স্বাস্থ্য এবং দমকল বিভাগকে একে অপরের সঙ্গে কার্যকরভাবে সমন্বয় করে কাজ করতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।