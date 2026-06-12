রাজধানীতে ফের বহুতলে আগুন, মৃত তিন; আশঙ্কাজনক 5
রাত আড়াইটে নাগাদ দমকল বাহিনীর কাছে আগুন লাগার খবর পৌঁছয় ৷ বহুতলের নীচে রাখা গাড়ি থেকেই আগুন লাগে বলে প্রাথমিক অনুমান ৷
Published : June 12, 2026 at 10:14 AM IST
নয়াদিল্লি, 12 জুন: মালভিয়া নগর অগ্নিকাণ্ডের রেশ কাটতে না-কাটতেই ফের রাজধানীতে আগুন লাগার ঘটনা ৷ এবার ঘটনাস্থল তুঘলকাবাদ ৷ শুক্রবার ভোররাতে দিল্লির তুঘলকাবাদ এলাকার একটি পাঁচতলা আবাসিক ভবনে আগুন লেগে মৃত্যু হল তিন জনের ৷ ঘটনায় আহত বেশ কয়েকজন ৷
দিল্লি দমকল বিভাগের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সরু গলির মধ্যে অবস্থিত ওই ভবন থেকে আট জনকে উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । এইমস (AIIMS) ট্রমা সেন্টারের বার্নস অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়া তিন জনের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ অন্যদিকে, সফদরজং হাসপাতালের বার্নস ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়া পাঁচ জনের মধ্যে দু'জন মহিলাকে মৃত ঘোষণা করেছেন চিকিৎসকরা ৷ বাকি তিন জনের মহিলার চিকিৎসা চলছে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা ।
আজ সকালে দিল্লি পুলিশের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "শুক্রবার ভোররাতে দিল্লির তুঘলকাবাদ এলাকার একটি ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তিন জন মারা গিয়েছেন । দিল্লি ফায়ার সার্ভিসের (DFS) কর্মীরা এখন পর্যন্ত পাঁচ জনকে উদ্ধার করেছেন ।"
রাত 2টো 25 মিনিট নাগাদ অগ্নিকাণ্ডের খবর পায় দমকল বিভাগ । খবর পাওয়ার পরপরই তিনটি দমকলের ইঞ্জিন, দু'টি জলের ট্যাঙ্কার, একটি ব্রিদিং সাপোর্ট ইউনিট এবং একটি কুইক রেসপন্স ভেহিকেল (QRV) ঘটনাস্থলে পাঠানো হয় ।
উদ্ধারকারী দল ভবন থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদে বের করে হাসপাতালে নিয়ে যায় । প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ভবনের ভেতরে রাখা গাড়ি থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল । দ্রুত পুরো ভবন ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এবং ভেতরে থাকা বেশ কয়েকজন আটকে পড়েন ।
আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আগুনের ফলে ভবনের নিচতলা, প্রথম ও দ্বিতীয় তলা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ তবে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম তলা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।
উদ্ধার অভিযানের সময় দিল্লি ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ছাদে পৌঁছন, ছাদের গেটের তালা কেটে ভেতরে প্রবেশ করেন এবং আটকে পড়া বাসিন্দাদের উদ্ধার করেন । রাত 3টে 45 মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ভোর 4টেয় উদ্ধার অভিযান সমাপ্ত ঘোষণা করা হয় । পুলিশ জানিয়েছে, এ বিষয়ে আরও তদন্ত চলছে ।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী রাজেন্দ্র কুমার বলেন, "সাহায্যের জন্য উচ্চস্বরে চিৎকার শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায় এবং আমি বাইরে ছুটে যাই । তখন দেখি আগুনটা বিল্ডিংয়ের ভিতরে পার্ক করা দু-চাকার যানবাহনগুলিতে লেগেছিল ৷ কিন্তু ধোঁয়া দ্রুত পুরো ভবনে ছড়িয়ে পড়ে । বাসিন্দারা বালতিতে জল নিয়ে মানুষকে বের করে আনতে সাহায্য করার জন্য একটি মানবশৃঙ্খল তৈরি করেন । এর কিছুক্ষণ পরেই পুলিশ ও দমকল বাহিনী এসে পৌঁছয় এবং ভিতরে আটকে পড়াদের উদ্ধার করতে শুরু করে ৷"