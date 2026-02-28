বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, পুড়ে মৃত্যু অন্তত 18 জনের

বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, পুড়ে মৃত্যু অন্তত 18 জনের
বাজি কারখানায় বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ৷ অন্তত 18 জনের মৃত্যু ৷ মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে মনে করা হচ্ছে ৷
অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়ায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ (ইটিভি ভারত)
Published : February 28, 2026 at 3:36 PM IST
কাকিনাড়া, 28 ফেব্রুয়ারি: ভয়াবহ বিস্ফোরণে পুড়ে মৃত্যু হল অন্তত পক্ষে 18 জনের ৷ শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়া জেলার সামারালাকোটা মণ্ডলের ভেটলাপালেম গ্রামে ৷ প্রাথমিক খবর অনুযায়ী, বাজি কারখানায় এই বিস্ফোরণটি হয়েছে ৷ কয়েকজন মহিলা বিস্ফোরণের মশলা তৈরি করছিলেন ৷ সেই সময় বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয় ৷ আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা ৷ এখনও কয়েকজন ওই কারখানার মধ্যে আটকে রয়েছেন বলে খবর ৷
বিস্তারিত আসছে...