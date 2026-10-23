বিহারে আতশবাজি তৈরির সময় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, মৃত অন্তত 7

বিহারে আতশবাজি তৈরির সময় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, মৃত অন্তত 7
Blast In Siwan Bihar: বিহারের সিওয়ানে বাজি তৈরির সময় বিস্ফোরণে পুরো বাড়ি ভেঙে যায় ৷ মৃত্যু হয়েছে সাত জনের ৷
Published : October 23, 2026 at 6:44 PM IST
সিওয়ান, 23 অক্টোবর: বাজি তৈরির সময় ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে 7 জনের ৷ শুক্রবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের সিওয়ান জেলার বড়হদিয়া প্রখণ্ডের অন্তর্গত আলমপুর গ্রামে ৷ মৃতদের মধ্যে একজনকে শনাক্ত করা গিয়েছে ৷ তিনি স্থানীয় বাসিন্দা আমিরুদ্দিন মিয়া ৷ ঘটনাস্থলে পুলিশ ও অ্যাম্বুল্যান্স পৌঁছেছে ৷ সরকারিভাবে 5 জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হলেও বেসরকারি সূত্রে আরও দু'জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷
জানা গিয়েছে, নিহত আমিরুদ্দিন মিয়াই ওই বাড়ির মালিক এবং তিনিই বাজি তৈরির ডিলার ৷ বেআইনিভাবে বাজি তৈরির কাজ চলছিল ৷ বাজি বিস্ফোরণের অভিঘাত এতটাই ছিল যে পুরো বাড়িটাই ভেঙে পড়ে ৷ বাড়ির ভিতরে থাকা মানুষ চাপা পড়ে যায় ৷
বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে আগুন ধরে যায় ৷ মনে করা হচ্ছে, বাড়িতে মজুত করা বাজিতে আগুন ধরে এই বড়সড় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে বিস্ফোরণ চলছিল ৷
গত 20 অগস্ট দক্ষিণ 24 পরগনার চম্পাহাটিতে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হয় ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চম্পাহাটিতে একটি বাড়িতে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয় ৷ শব্দ শুনে আশপাশের বাসিন্দারা ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে আসেন ৷ বিস্ফোরণে ঘরের ভিতরে থাকা পাঁচজন গুরুতর আহত হন ৷ বিস্ফোরণের পর তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷
গত 31 অগস্ট উত্তরপ্রদেশের কৌশাম্বিতে আতশবাজির গুদামে বিস্ফোরণে পাঁচজনের মৃত্যু হয় ৷ আরও কয়েকজন আহত হন । প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, এই বিস্ফোরণ এতটাই শক্তিশালী ছিল যে আশেপাশের বেশ কয়েকটি বাড়ি হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, নয়তো পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ৷ ঘটনার পরপরই পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা পৌঁছান ঘটনাস্থলে ৷ শুরু হয় উদ্ধারকাজ ৷
বেলা 11টা নাগাদ উত্তরপ্রদেশের কৌশাম্বির মানৌরি বাজারে একটি আতশবাজির গুদামে জোরালো বিস্ফোরণ হয় ৷ পিপরি ও পুরামুফতি থানা এলাকার সীমানায় ঘটনাটি ঘটে ৷ পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় একটি আতশবাজির গুদাম রয়েছে ৷ ওই গুদামের নাম আদিত্য ৷ সেটিতেই বিস্ফোরণ হয় ৷