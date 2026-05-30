ভরদুপুরে ঘনিয়ে এল আঁধার, চুরু শহরে আছড়ে পড়ল প্রবল বালি ঝড়

ভরদুপুরে ঘনিয়ে এল আঁধার, চুরু শহরে আছড়ে পড়ল প্রবল বালি ঝড়
এই দৃশ্য দেখলে মিশন ইম্পসিবল বা অন্য় কোনও হলিউড সিনেমার কথা মনে পড়বে ৷ চোখের সামনে বালির প্রবল ঝড়ে থমকে গেল জনজীবন ৷
Published : May 30, 2026 at 8:58 PM IST
চুরু, 30 মে: ঠিক যেন হলিউডের 'মিশন ইমপসিবল' সিরিজের কোনও সিনেমার দৃশ্য ! ভরদুপুরে হঠাৎ আঁধার ঘনিয়ে এল ৷ ধুলোর প্রকাণ্ড মেঘে ছেয়ে গেল রাজস্থানের চুরুর আকাশ ৷ মুহূর্তে চতুর্দিকে রাতের অন্ধকার নেমে এল ৷ সামান্য দূরের দৃশ্যমানতা প্রায় নেই বললেই চলে ৷ শনিবার দুপুর 2টো নাগাদ এমনই ধুলো-বালির ঝড়ে ডুবে গিয়েছিল রাজস্থানের চুরু শহর ৷
প্রবল বালি ঝড় আছড়ে পড়ে চুরু শহরে ৷ সেই সময় রাস্তা দিয়ে যে গাড়িগুলি চলছিল, ঝড়ের মাঝে সেগুলি থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হয় ৷ দিনের বেলায় চালকরা গাড়ির হেডলাইট জ্বালাতে বাধ্য হন ৷ কেউ কেউ থমকে দাঁড়ান ৷ পথচলতি সাধারণ মানুষ ভয়ে ছোটাছুটি করতে থাকেন ৷ অনেকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেন ৷
আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন বালিঝড়, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, এবং বৃষ্টি হতে পারে রাজস্থানের বিভিন্ন এলাকায় ৷ গত 24 ঘণ্টায় একাধিক জেলায় ভারী বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হয়েছে ৷
আবহাওয়ার এই আকস্মিক পরিবর্তনে স্থানীয় বাজারগুলিতে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ৷ ধুলো এবং প্রবল গতিতে ঝোড়ো বাতাস থেকে রক্ষা পেতে মানুষজনকে দোকানপাট ও অন্যান্য নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ছুটতে দেখা যায় ৷ আশঙ্কা করা হচ্ছে, এই ঝড়ের কারণে বেশ কিছু এলাকায় গাছপালা উপড়ে গিয়েছে ৷ বিদ্যুতের তার এবং বিদ্যুতের পোল পড়ে গিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে ৷
আবহাওয়ার এই পরিবর্তন অবশ্য তীব্র দাবদাহে অতিষ্ঠ বাসিন্দাদের কিছুটা স্বস্তি এনে দিয়েছে ৷ কিন্তু আধ ঘণ্টার এই ধুলোঝড় মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে ৷ সর্দার শহরে ধুলোমেঘের ঘূর্ণিপাক যেন পুরো আকাশকেই গ্রাস করে ফেলেছিল— দিনের আলোয় সেখানে প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধকারের এক দৃশ্যের অবতারণা হয় ৷
বিকেলে সরদারশহরে একটি ধূলিঝড় এমন তাণ্ডব চালায় যে, দিনের মাঝেই পুরো শহর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ৷ দুপুর দুটোর মধ্যে ধুলো মেঘের ঘূর্ণিপাক আকাশকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলে; এর ফলে সৃষ্ট নিম্ন দৃশ্যমানতার কারণে যানবাহনগুলি হেডলাইট জ্বালাতে বাধ্য হয় ৷ রাস্তার যান চলাচল সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে ৷