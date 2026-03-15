সমাজসেবায় স্বীকৃতি, ধর্মজ্যোতি পুরস্কারে সম্মানিত মাগদর্শী চিটফান্ডের এমডি শৈলজা কিরন

সমাজসেবায় স্বীকৃতি, ধর্মজ্যোতি পুরস্কারে সম্মানিত মাগদর্শী চিটফান্ডের এমডি শৈলজা কিরন
Published : March 15, 2026 at 2:47 PM IST
গুন্টুর (অন্ধ্রপ্রদেশ), 15 মার্চ: বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত হলেন মাগদর্শী চিটফান্ডের এমডি শৈলজা কিরন ৷ গুন্টরের ভেঙ্কেটেশ্বরা স্বামী মন্দিরে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে ধর্মজ্যোতি পুরস্কার তুলে দেন দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা ৷ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল স্বধর্ম সেবা সংস্থা ৷ পুরস্কার পেয়ে এমডি জানান, তিনি সম্মানিত ৷ তবে এটা তাঁর একার বা ব্যক্তিগত প্রাপ্তি হয় ৷ এখান থেকে সকলেরই বোঝা উচিত সমাজের জন্য কিছু করা দরকার ৷
তাঁর কথায়, "সমাজ অনেক সময় বলে প্রগতি মানে আর্থিক বা প্রযুক্তিগত উন্নতি ৷ কিন্তু আদতে উন্নয়ন বলতে ব্যক্তিগত মূল্যবোধের উন্নয়নকে বোঝায় ৷ " তিনি আরও বলেন. "সমাজের সকলের উচিত নিজেদের ভূমিকা ঠিক করে পালন করা ৷ চিকিৎসক,ব্যবসায়ী, শিক্ষক বা ছাত্র- সকলেরই উচিত নিজেদের কাজ ভালো করে শেষ করা ৷ সততার সঙ্গে নিজের কাজ করা মানে সমাজের উন্নতির শরিক হওয়া ৷ এই পুরস্কার আমার কাছে কোনও ব্যক্তিগত প্রাপ্তি নয় ৷ এই ধরনের সম্মান আমাদের মনে করিয়ে দেয় সমাজের জন্য় কিছু করা দরকার ৷ "
অনুষ্ঠানে তিনি জানান, মানুষের কল্যাণসাধন সমাজের মৈলিক দায়িত্ব ৷ আর মানুষের উপকার করতে যে প্রচুর অর্থ বা রশদের প্রয়োজন সেটা মনে করারও কোনও কারণ নেই ৷ অনুষ্ঠানে রামোজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা রামোজি রাও-কে স্মরণ করেন এমডি ৷ তিনি বলেন, "কোথায় কোনও সমস্যা তৈরি হলে রামোজি রাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন ৷ কোটি কোটি টাকা খরচ করতেন ৷ তাঁর সঙ্গে সমাজের সর্বস্তরের লোক 5 থেকে 10 হাজার টাকা করে অনুদান দিতেন ৷ "
বাবা সুন্দরানাইডুর কথাও উল্লেখ করেন শৈলজা ৷ তিনি বলেন, "আমার বাবার কাছে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকলেও ধার নিয়ে সমাজের কাজে এগিয়ে যেতেন ৷ চিত্তর জেলার মানুষের কাছে তিনি নিজের জন্য একটি বিশেষ জায়গা তৈরি করেছিলেন ৷ "
এক উন্নত সমাজ নির্মাণ করা শুধু সরকারের একার দায়িত্ব নয় ৷ নাগরিকদের নিজের দায়িত্ব পালন করতেই হবে ৷ এ প্রসঙ্গে গত সাত বছরে সাত লক্ষ গাছের চারা বিতরণের কথা বলেন তিনি ৷ এই পরিমাণটিকে বাড়িয়ে 10 লক্ষ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে ৷ একই সঙ্গে এদিন অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁকে যে চেক দেওয়া হয় সেটি ওই সংস্থাকেই মানবল্যাণের জন্য খরচ করতে অনুরোধ করেন ৷