মার্গদর্শীর 135তম শাখার উদ্বোধন করলেন এমডি শৈলজা কিরণ
কৃষ্ণা ডিস্ট্রিক্ট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান নেট্টেম শ্রীরঘুরামের স্ত্রী স্বর্ণা প্রথম 'চিট'টি জমা দেন ৷
Published : September 7, 2026 at 6:39 PM IST
জগগ্যাপেট (অন্ধ্রপ্রদেশ), 7 সেপ্টেম্বর: মার্গদর্শীর সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রত্যেকেই যেন জীবনে উঁচুতে পৌঁছাতে পারেন, তা নিশ্চিত করা ৷ এমনটাই জানালেন মার্গদর্শী চিটফান্ডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শৈলজা কিরণ ৷ সোমবার NTR জেলার জগগ্যাপেট শহরে মার্গদর্শীর 135তম শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তিনি ৷ সেখানেই মার্গদর্শীর লক্ষ্য সম্পর্কে একথা বলেন সংস্থার এমডি ৷ পুজো-অর্চনার পর, কৃষ্ণা ডিস্ট্রিক্ট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান নেট্টেম শ্রীরঘুরামের স্ত্রী স্বর্ণা প্রথম 'চিট'টি জমা দেন এবং শৈলজা কিরণ তাঁর হাতে একটি রসিদ তুলে দেন ৷
মার্গদর্শীর অর্থ বিশ্বাস
জগগ্যাপেট শহরের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি মার্গদর্শীর নতুন শাখার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ৷ তাঁরা সংস্থার এমডি শৈলজা কিরণ ও মার্গদর্শীর কর্মচারীদের নতুন এই শাখার পথচলার জন্য শুভকামনা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন ৷ দীর্ঘদিন ধরে সংস্থার সঙ্গে লেনদেন করে আসছেন এমন অনেক গ্রাহক জগগ্যাপেটে নতুন শাখা খোলার জন্য খুশি বলে জানিয়েছেন ৷
সংস্থার সেই সকল পুরনো গ্রাহকদের কথায়, মার্গদর্শী মানেই 'আস্থা' ৷ আর এই বিশ্বাস নিয়েই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বহু বছর ধরে তাদের গ্রাহকরা রয়েছেন ৷ তাঁরা এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সংস্থায় বিনিয়োগ করা অর্থ তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবনে নানাভাবে কাজে আসবে এবং তাঁদের উন্নতিতে অবদান রাখবে ৷
মার্গদর্শীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলেন, "জগগ্যাপেটের অনেক মানুষ বিজয়ওয়াড়া শাখার সদস্য ৷ তাঁরা নতুন মানুষজনের কাছে তাঁদের মুনাফা ও আস্থা হস্তান্তর করছে ৷ সাধারণত, কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার হয়ে ভালোভাবে প্রচার করতে চাইলে, তা সবসময় সম্ভব হয় না ৷ যদি না মানুষের সেই সংস্থার প্রতি গভীর আস্থা থাকে ৷ 64 বছর ধরে সদস্যরা মার্গদর্শীর স্থিতিশীলতা ও সামর্থের ওপর আস্থা রেখে আসছেন ৷ সেই বিশ্বাস নিয়েই তাঁরা মার্গদর্শীকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ৷ আপনাদের সমর্থন ও প্রশংসাই মার্গদর্শীর অগ্রগতির কারণ ৷"
কেডিসিসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান নেট্টেম শ্রীরঘুরাম বলেন, "সারা দেশের মানুষ দশকের পর দশক ধরে মার্গাদর্শীর ওপর আস্থা রেখে চলেছে ৷ সবাই বিশ্বাস করেন যে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ মার্গদর্শীতে বিনিয়োগ করা অর্থ কোনোভাবেই খোয়া যাবে না ৷ যেসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও চাকরিজীবী নিজেদের উপার্জিত অর্থ সঞ্চয় করতে চান, তাঁদের জন্য মার্গদর্শী (Margadarsi) বেশ সম্ভাবনাময় ৷"
প্রথম চিট জমা দেওয়া নেট্টেম স্বর্ণা অত্যন্ত বিশ্বাসের সঙ্গে মার্গদর্শীতে প্রথমবারের মতো 'চিট' শুরু করতে পেরে নিজের আনন্দ প্রকাশ করেছেন ৷ আরেকজন সদস্য বললেন যে, তাঁরা 15 বছর ধরে চিট (কিস্তি) জমা দিয়েছেন ৷ কারণ হিসাবে তিনি জানিয়েছেন, এর মাধ্যমে তাঁদের অনেক আর্থিক উন্নতি হয়েছে ৷ মার্গদর্শীর 135 তম শাখার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসা সদস্যরা জানান, তাঁরা অনেককেই এই চিটফান্ডে নানান স্কিমে টাকা রাখার সুপারিশ করেছেন এবং এত বছরেও সেই স্কিমগুলিতে কোনও লোকসান হয়নি ৷
নাগেশ্বর রাও নামে এক অ্যাকাউন্ট হোল্ডার বলেন, "আমি বহু বছর ধরে মার্গদর্শীতে (Margadarsi) বিনিয়োগ করে আসছি ৷ জীবনে অনেক চিট ফান্ড দেখেছি, কিন্তু মার্গদর্শীর মতো এমন সৎ কোম্পানি আর দেখিনি ৷ 1970 সালে আমি মার্গদর্শীর সদস্য হয়েছিলাম ৷ আমার ব্যক্তিগত অভিমত হল, মার্গদর্শী এমন এক দূরদর্শী প্রতিষ্ঠান যা অর্থ উপার্জনের সঠিক পথ দেখায় ৷ অনেকেই এর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও হবেন ৷"
জয়রাম নাইডু নামে আরেক অ্যাকাউন্ট হোল্ডার বলেন, "মার্গদর্শীর 135 তম শাখার উদ্বোধন হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত ৷ আমি কামনা করি মার্গদর্শী দিন দিন আরও সমৃদ্ধ হোক ৷ রামোজি রাও-এর প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশ আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত করেছে ৷"