তামিলনাড়ুতে মার্গদর্শী চিট ফান্ডের রেকর্ড টার্নওভার
Margadarshi Chit Fund: তামিলনাড়ু শাখাগুলির মাধ্যমে মাসিক 100 কোটি টাকার টার্নওভার অর্জন করে একটি রেকর্ড স্থাপন করেছে মার্গদর্শী চিট ফান্ড ।
Published : October 29, 2026 at 9:39 AM IST
চেন্নাই, 29 অক্টোবর: হায়দরাবাদের মার্গদর্শী চিট ফান্ড তার তামিলনাড়ু শাখাগুলির মাধ্যমে মাসিক 100 কোটি টাকার টার্নওভার অর্জন করে একটি রেকর্ড স্থাপন করেছে ।
মার্গদর্শী ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে চিট ফান্ড ক্ষেত্রে একটি অগ্রণী সংস্থা । মার্গদর্শী চিট ফান্ড দক্ষিণ ভারতের মানুষের আস্থার প্রতীক । 1962 সালে প্রতিষ্ঠিত 'মার্গদর্শী চিট ফান্ড' তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকের জনগণকে পরিষেবা প্রদান করে ।
এই পরিস্থিতিতে মার্গদর্শী চিট ফান্ড তামিলনাড়ুতে মাসিক 100 কোটি টাকার টার্নওভারের রেকর্ড অর্জন করেছে। এরপর চেন্নাইয়ের নুঙ্গামবাক্কামে অবস্থিত মার্গদর্শী চিট ফান্ডের তামিলনাড়ু প্রধান কার্যালয়ে তামিলনাড়ু শাখাগুলির কর্মচারী এবং রামোজি ফিল্ম সিটির কর্মচারীরা এই সাফল্য একসঙ্গে উদযাপন করেন ।
এই অনুষ্ঠানে, মার্গদর্শী চিট ফান্ডের তামিলনাড়ু বিভাগের পরিচালক শ্রীধর কেক কেটে কর্মচারীদের হাতে তুলে দেন ।
পরে, তিনি অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ ভাষণ দেন । তিনি বলেন, "মার্গদর্শী চিট ফান্ড ইতিমধ্যে তামিলনাড়ুতে 18টি শাখা নিয়ে ভালোভাবে কাজ করছে । এই শাখাগুলির সংখ্যা বাড়িয়ে 20 করার জন্য পদক্ষেপ করা হচ্ছে ।"
সেই অনুযায়ী, নভেম্বরে চেন্নাই, কুডুভানচেরি এবং তিরুভাল্লুরে আরও দু'টি নতুন শাখা খোলা হবে । এর ফলে মোট শাখার সংখ্যা বেড়ে 20 হবে। এছাড়াও, মার্গদর্শী চিট ফান্ড পুদুচেরি এবং থুথুকুডিতেও নতুন শাখা খোলার পরিকল্পনা করছে ।
মার্গদর্শী চিট ফান্ড কোম্পানির তামিলনাড়ু শাখাগুলির মাসিক টার্নওভার 100 কোটি টাকায় পৌঁছেছে । বার্ষিক ভিত্তিতে এটি 1200 কোটি টাকার মোট টার্নওভার। চিট ফান্ড শিল্পে এটিকে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে । গত বছরও মার্গদর্শী চিট ফান্ড কোম্পানি প্রায় 20 শতাংশ বৃদ্ধি অর্জন করেছিল এবং এই বছরও একই বৃদ্ধি (20%) প্রত্যাশিত।
মার্গদর্শী চিট ফান্ডের তামিলনাড়ু শাখাগুলি একে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে প্রস্তুত। সংস্থাটি তামিলনাড়ু জুড়ে গ্রাহকদের চমৎকার পরিষেবা প্রদান করছে। সংস্থাটি গ্রাহকদের দ্রুত তহবিল প্রদানের জন্য পরিচিত। গ্রাহকদের আরও ভালো পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে মার্গদর্শী চিট ফান্ড তার পরিষেবাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাইজ করছে ।
28 মার্চের মধ্যে শুধুমাত্র তামিলনাড়ুতেই 2,000 কোটি টাকার টার্নওভারে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তামিলনাড়ু সহ সমস্ত রাজ্যে মার্গদর্শীর টার্নওভার এই বছর 16,000 কোটি টাকা অতিক্রম করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
শ্রীধর বলেন, "মার্গদর্শী চিট ফান্ড, যা তার দ্রুত নথি স্থানান্তর এবং পুরস্কারের অর্থের জন্য গ্রাহকদের কাছে বেশ সমাদৃত হয়েছে, 28 মার্চের মধ্যে তামিলনাড়ুতে আরও 10টি শাখা খোলার মাধ্যমে তার পরিষেবা প্রসারিত করার পরিকল্পনা করছে।"