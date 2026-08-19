ভিএইচপি নেতা খুনে 15 বছর জেল খাটার পর বেকসুর খালাস মাও নেতা আজাদ
মাওবাদী নেতা দুন্না কেশব রাও ওরফে আজাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতাকে খুনের মামলা থাকলেও যথেষ্ট প্রমাণ মেলেনি ৷
Published : August 19, 2026 at 2:20 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 2:59 PM IST
ভুবনেশ্বর, 19 অগস্ট: প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস মাওবাদী নেতা দুন্না কেশব রাও ওরফে আজাদ ৷ মঙ্গলবার ওড়িশার একটি বিশেষ আদালত তাঁকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা ও তাঁর চার শিষ্যকে খুনের মামলায় খালাস করেছে ৷ গতকালই কেশব ঝারপদা স্পেশাল জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন ৷
2008 সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী এবং তাঁর চার শিষ্যকে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ছিলেন কেশব ৷ সেই সময় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কান্ধামাল এবং রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় ব্যাপক অশান্তি হয় ৷ যথোপযুক্ত প্রমাণের অভাবে মাওবাদী নেতা তাঁর বিরুদ্ধে থাকা 47টি মামলা থেকেই খালাস পেয়েছেন ৷
2011 সালে কেশব অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন ৷ পরে তাঁকে ওড়িশায় নিয়ে আসা হয় ৷ গতকাল সন্ধ্যায় 53 বছর বয়সি নেতা জেল থেকে ছাড়া পান ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই-এর খবর অনুযায়ী ঝারপদা জেল থেকে বেরিয়ে কেশব রাও বলেন, "জেল থেকে মুক্তি পেয়েছি ৷ খুবই খুশি ৷ সবাইকে ধন্যবাদ ৷"
গজপতি জেলার পারালাখেমুন্ডির স্পেশাল কোর্টের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক সত্যনারায়ণ পাত্র 40 পাতার আদেশ পড়ে শোনানোর সময় বলেন, "ডি কেশব রাও আদৌ এই ঘটনায় জড়িত কি না, সে নিয়ে যৌক্তিক এবং জোরালো সন্দেহ রয়েছে ৷ বিচার প্রক্রিয়ায় পেশ করা প্রমাণ থেকে এই সন্দেহ তৈরি হয়েছে ৷"
সরকারি কৌসুলি পি প্রসাদ রাও জানান, আদালত 22 জন সাক্ষীর বয়ান পরীক্ষা করেছে ৷ এর মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শীরাও রয়েছেন ৷ 2008 সালের 23 অগস্ট টুমুদিবন্ধা থানা এলাকায় জলেসপেটা আশ্রমে সরস্বতী এবং তাঁর চার সঙ্গীকে গুলি করে হত্যা করা হয় ৷ 20 জন দুষ্কৃতী মুখ ঢেকে এসে এই হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল এবং ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ৷
এর সঙ্গে তারা ওড়িয়া ভাষায় একটি চিঠি লিখে জানায়, বংশধারা ডিভিশনের মাওবাদীরা এই হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে ৷ চিঠিতে ইংরেজিতে 'আজাদ' লেখা স্বাক্ষরও ছিল ৷ স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতীর এক শিষ্য ব্রহ্মচারী মাধব চৈতন্যের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করে ৷ পুলিশ তদন্ত করে গত বছরের 17 জুলাই আজাদের বিরুদ্ধে চার্জশিটও পেশ করে ৷
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই মামলার শুনানির জন্য রাজ্য সরকার একটি বিশেষ আদালত গঠন করে ৷ শুধু একজন বিচারাধীনের জন্য একটি পৃথক আদালতের বন্দোবস্ত করার ঘটনা ওড়িশায় প্রথম ৷ বিশেষ আদালতের গঠনের সময় অন্তত 36টি ফৌজদারি মামলা ছিল কেশব রাওয়ের বিরুদ্ধে ৷ এর আগে 11টি মামলায় মুক্তি পেয়েছিলেন তিনি ৷
ভিএইচপি নেতার হত্যা ছাড়াও 2008 সালেই নয়াগড় পুলিশের অস্ত্রাগারে এবং তারও আগে 2006 সালে আর উদয়গিরি জেলে হামলা চালানোর ঘটনায় অভিযোগ উঠেছিল কেশবের বিরুদ্ধে ৷ নয়াগড় অস্ত্রাগার হামলার ঘটনায় অন্তত 13 জন পুলিশ আধিকারিক-সহ 14 জনের মৃত্যু হয় ৷ এছাড়া টুমুদিবান্ধা থানায় একটি খুনের ঘটনাতেও কেশবের নাম জড়িয়েছিল ৷ কিন্তু তিনি সব অভিযোগই অস্বীকার করেছিলেন ৷
এই মামলাগুলির দ্রুত শুনানির দাবিতে জেলের মধ্যে অনশন শুরু করেন কেশব রাও ৷ 2025 সালের মার্চে সুপ্রিম কোর্ট ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারকে আজাদের মামলাগুলির বিচার দ্রুত শেষ করতে বিশেষ আদালত গঠন করতে নির্দেশ দেয় ৷ আজাদ ওড়িশার রাজ্য সংগঠন (ওআরএসওসি)-র সদস্য ছিলেন ৷ পরে 2011 সালের 18 মে তিনি অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন ৷ ওই বছরই 1 জুন তাঁকে ওড়িশা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷