মাথার দাম ছিল 2 কোটি 20 লক্ষ ! মাওবাদী নেতা অসীমের আত্মসমর্পণ
Maoist leader surrenders: সিপিআই (মাওবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটির এই সদস্য আত্মসম্পর্ণ করেছ বলে জানিয়েছে ঝাড়খণ্ড পুলিশ ।
Published : September 17, 2026 at 11:32 AM IST
রাঁচি, 17 সেপ্টেম্বর: আত্মসমপর্ণ করল কুখ্যাত মাওবাদী নেতা অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশ । ঝাড়খণ্ড পুলিশ সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের কোনও একটি জায়গায় অসীম আত্মসমপর্ণ করেছে বলে জানানো হলেও বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়নি ।
ঝাড়খণ্ডের পাশাপাশি ওড়িশা প্রশাসন আকাশকে খুঁজছিল । ঝাড়খণ্ডের তরফে মাথার দাম ধার্য করা হয়েছিল 1 কোটি টাকা । ওড়িশার তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল 1 কোটি 20 লক্ষ টাকা । মাওবাদীদের কেন্দ্রীয় কমিটির এই সদস্য়ের আত্মসমপর্ণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বলে মনে করা হচ্ছে ।
কেন্দ্রীয় সরকার কয়েক বছর আগে দেশকে মাওবাদী মুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে । সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে একদিকে যেমন নিরাপত্তা বাহিনীকে সক্রিয় করা হয় তার পাশাপাশি মাওবাদীদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার উদ্য়োগ নেওয়া হয় । সাম্প্রতিক অতীতে ছত্তিশগড়ের বিভিন্ন জেলায় বহু মাওবাদী অস্ত্র পরিত্য়াগ করেছে । তাদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারেও নানা পরিকল্পনা করা হয়েছে । অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ।
মাওবাদীদের পুনর্বাসন দিতে 5 কোটি টাকা ব্যয়ে একটি জামা-কাপড় অর্থাৎ পোশাকের কারখানা তৈরি করেছে ছত্তিশগড় প্রশাসন । তাতে আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের কাজের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে ৷ এই কারখানায় যে শুধু একদা মাওবাদীদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এমনটা না, কর্মসংস্থান হচ্ছে স্থানীয়দেরও ৷
মাও-দমন অভিযানের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের একটা বড় অংশ মনে করছে অসীমের আত্মসমপর্ণ সবদিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ । গত কয়েক বছরে এভাবেই মাওবাদীদের একাধিক শীর্ষ নেতাকে হয় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য়রা খতম করেছেন না হয় তারা আত্মসমপর্ণ করেছে ।
এর আগে 2025 সালের 18 নভেম্বর মাও নিকেশ অভিযানে বড় সাফল্য মেলে ৷ অন্ধ্রপ্রদেশের আলুরি সীতারামরাজু জেলার মারেদুমিলির জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে শীর্ষ মাও কমান্ডার মাদবি হিডমা-সহ কমপক্ষে 6 মাওবাদী মৃত্যু হয় ৷ সেদিন অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও তেলেঙ্গানা—এই তিন রাজ্যের সীমানায় মারেদুমিলির জঙ্গলে মাওবাদী শীর্ষনেতার খবর পেয়েই তল্লাশি যৌথ অভিযান চালায় নিরাপত্তাবাহিনী ও অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ ৷
মাদবি হিডমার আরেকটি নাম সন্তোষ । তাঁর জন্ম ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলার পুর্বতী গ্রামে। নয়ের দশকে মাওবাদীদের কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে সে। বস্তার ও দান্তেওয়াড়া এলাকায় দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে ওঠে অচিরে। অল্প বয়সেই মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটিতে যোগ দেয় ৷ তারপর পিপল্স লিবারেশন গেরিলা আর্মির 1 নম্বর ব্যাটেলিয়নের প্রধান হয়ে ওঠে এই হিডমা। পাশাপাশি মাওবাদীদের দণ্ডকারণ্য বিশেষ আঞ্চলিক কমিটিরও সদস্যও ছিল এই হিডমা।