IT-তে চাকরির নামে সাইবার অপরাধে চাপ, মায়ানমারে তেলুগু যুবকদের বৈদ্যুতিক শক দিয়ে নির্যাতন !

IT-তে চাকরির নামে সাইবার অপরাধে চাপ, মায়ানমারে তেলুগু যুবকদের বৈদ্যুতিক শক দিয়ে নির্যাতন !
মায়ানমারে আটকা পড়েছেন প্রায় 100 জন তেলুগু যুবক ৷ অনাহারে রাখা থেকে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে নির্যাতনের অভিযোগ ভুক্তভোগীদের ।
Published : July 26, 2026 at 2:20 PM IST
অমরাবতী, 26 জুলাই: আন্তর্জাতিক সাইবার প্রতারণা চক্রের ফাঁদে ভারতীয় যুবকরা ৷ সিঙ্গাপুরে আইটি ক্ষেত্রে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানার প্রায় 100 জন যুবককে মায়ানমারে আটকে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ । ভুক্তভোগীদের আরও অভিযোগ, তাঁদের বৈদ্যুতিক শক দিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে ৷ অন্ধকার ঘরে আটকে রাখা হয়েছে ৷ খেতে দেওয়া হয়নি ৷ এমনকী সাইবার জালিয়াতি করতে বাধ্য করা হয়েছে বলেও অভিযোগ ।
জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় মায়ানমারে আটকে রয়েছেন গুন্টুর জেলার রাধারঙ্গনগরের সাইবাবা, কৃষ্ণা জেলার অবনীগড্ডা থেকে পূর্ণা ভেঙ্কটকৃষ্ণ এবং শ্রীকাকুলাম জেলার পালাসা থেকে শ্রীরাম । তাঁদের পরিবারের দাবি, সিঙ্গাপুরে মাসিক 1 লাখ 25 হাজার টাকা বেতনে আইটি চাকরির একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় সোশাল মিডিয়ায় ৷ সেটা দেখেই ওই যুবকরা এই চাকরি করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং চাকরি পেয়েছেন এই বিশ্বাস নিয়ে 2 এপ্রিল তাঁরা বিজয়ওয়াড়া থেকে রওনা দেন । কিন্তু নিয়োগকারী এজেন্টরা তাঁদের সিঙ্গাপুরে না-নিয়ে গিয়ে প্রথমে কম্বোডিয়ায় এবং পরবর্তীতে মায়ানমারে নিয়ে যায় ৷
অভিযোগ, সেখানে তাঁদের পাসপোর্ট ও অন্যান্য নথিপত্র কেড়ে নেওয়া হয় । ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন, পাহাড়ি এলাকার বিচ্ছিন্ন সব কম্পাউন্ডে তাঁদের আটকে রেখে জোরপূর্বক সাইবার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে বাধ্য করা হত । যাঁরা এই কাজ করতে আপত্তি জানাতো বা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হত, তাঁদের উপর অভিযোগ অনুযায়ী কঠোর নির্যাতন চালানো হত ৷ যার মধ্যে ছিল বৈদ্যুতিক শক দেওয়া, অন্ধকার ঘরে একাকী আটকে রাখা এবং অনাহারে রাখাও রয়েছে ।
ভুক্তভোগীরা আরও অভিযোগ করেন, তাঁদের সঙ্গে আটকে পড়া কয়েকজন মহিলা যৌন নির্যাতনেরও শিকার হয়েছিলেন । তাঁরা জানান, বেশ কয়েকজন পালানোর চেষ্টা করেছিলেন ৷ কিন্তু পূর্ণা ভেঙ্কটকৃষ্ণা-সহ তাঁদের মধ্যে 18 জনকে পুনরায় ধরে ফেলা হয় এবং ওই চক্রটি তাঁদের ওপর নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ রয়েছে ।
অভিযোগ, প্রতারক চক্রটি ওই যুবকদের মুক্তিপণ হিসাবে জনপ্রতি 15 লক্ষ টাকা দাবি করেছে । ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে ফোন পাওয়ার পর, তাঁদের আত্মীয় ও বন্ধুরা 17 জুলাই বিদেশ মন্ত্রকের কাছে অনলাইনে একটি অভিযোগ দায়ের করেন । এছাড়া 22 জুলাই অন্ধ্রপ্রদেশ নন-রেসিডেন্ট তেলুগু সোসাইটি (এপিএনআরটি)-র কাছেও একটি পৃথক অভিযোগ জমা দেওয়া হয় ।
শনিবার সকালে, ভুক্তভোগী পূর্ণ ভেঙ্কটকৃষ্ণ ও শ্রীরাম সাইবাবার বন্ধু সাইরামের আয়োজিত একটি কনফারেন্স কলের মাধ্যমে এপিএনআরটি (APNRT)-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেন । কথোপকথনের সময় তাঁরা তাঁদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরেন এবং অবিলম্বে তাঁদের সেখান থেকে উদ্ধারের জন্য আবেদন জানান । এপিএনআরটি-র কর্মকর্তারা তাঁদের আশ্বস্ত করেন যে, তাঁদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার জন্য সম্ভাব্য সবরকম প্রচেষ্টা চালানো হবে ।
ওই দিন রাতেই সাইবাবার বাবা ও বোন এবং পূর্ণ ভেঙ্কটকৃষ্ণের ভাই তাদেপল্লী থানায় গিয়ে সিআই বীরেন্দ্র ও অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করেন এবং ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেন । আটকে পড়া তেলুগু যুবকদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ বিদেশ মন্ত্রক ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে ।