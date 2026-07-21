সোমের বিক্ষোভে আহত 118 জনেরও বেশি পুলিশ-কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান, আন্দোলন চালানোর বার্তা সিজেপির

সোমের বিক্ষোভে আহত 118 জনেরও বেশি পুলিশ-কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান, আন্দোলন চালানোর বার্তা সিজেপির
সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দীপকে'র দাবি, পুলিশ অকারণে পড়ুয়াদের মারধর করেছে। এদিকে কমিশনারের বার্তা, বিক্ষোভ সামলাতে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন পুলিশের কর্মী ও আধিকারিকরা ৷
Published : July 21, 2026 at 10:39 AM IST
নয়াদিল্লি, 21 জুলাই: সোমবারের পর মঙ্গলবারও বিক্ষোভ-কর্মসূচি অব্যাহত রাখছে ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি) ৷ দলের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যন্তরমন্তরের আন্দোলন আপাতত চলবে । আরও বেশি সংখ্যক প্রতিবাদীকে তাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বানও জানিয়েছে সিজেপি ৷
সোমবারের আন্দোলনে যাঁদের পুলিশ আটক করেছে তাদের আইনি সহয়তা দেওয়া হবে ৷ প্রয়োজনীয় সহায়তা করা হবে আহতদেরও ৷ এদিকে, সিজেপির আন্দোলন দমন করতে পুলিশের নৃশংস আচরণের প্রতিবাদে হাসপাতালে ভর্তি অবস্থাতেই সোনম ওয়াংচুক অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন বলে খবর । সিজেপির কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে সংঘাতে দিল্লি পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর 118 জনের বেশি সদস্য আহত হয়েছেন ৷ আহতদের মধ্যে স্পেশাল কমিশনার, জয়েন্ট কমিশনার, অ্যাডিশনাল কমিশনার এবং ডেপুটি কমিশনারের মতো উচ্চপদমর্যাদার আধিকারিকরাও আছেন ।
এই পুলিশ আধিকারিকরা বিক্ষোভস্থলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করছিলেন । সোমবার গভীর রাতে দিল্লি পুলিশ জানায়, বিক্ষোভের সময় দিল্লির অ্যাডিশনাল ডিসিপি আনন্দ কুমার মিশ্র, উত্তর দিল্লির অ্যাডিশনাল ডিসিপি নীহারিকার সঙ্গে চারজন এসিপি এবং একজন স্পেশাল সিপি আহত হয়েছেন । আনন্দ কুমার মিশ্রের হাত ভেঙে গিয়েছে ।
নিট-ইউজি (NEET-UG) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস-সহ বারবার পরীক্ষার অনিয়মের জেরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে হাজার হাজার সিজেপি সমর্থক ও পড়ুয়া যন্তরমন্তর থেকে সংসদের দিকে মিছিল করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ তখনই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় । মিছিল আটকাতে পুলিশ আগেই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ৷ ব্যারিকেডও বসিয়েছিল । বিক্ষোভকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে ফেলার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি আরও তপ্ত হয়ে ওঠে । এই সংঘাতের জের তাদেরই সহ্য করতে হয়েছে দাবি দিল্লি পুলিশের ৷
পুলিশ কমিশনার অনুরাগ কুমার পরে হাসপাতালে গিয়ে আহত পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করেন ৷ চিকিৎসা সংক্রান্ত খোঁজখবর নেন । এর পর জারি করা এক বিবৃতিতে পুলিশ কমিশনার বাহিনীর নিষ্ঠার কথা তুলে ধরে বলেন, "ইউনিফর্ম পরে পাওয়া প্রতিটি আঘাতই কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠার সাক্ষ্য বহন করে ।"
একজন আহত পুলিশ আধিকারিক জানান, জনপথের কাছে বিপুল সংখ্যক বিক্ষোভকারী জড়ো হওয়ার পরই অশান্তির সূত্রপাত হয় । তাঁর কথায়, "আমরা জনপথে ক্লারিজেস হোটেলের সামনে ডিউটি করছিলাম । সেখানে বিপুল সংখ্যক বিক্ষোভকারী জড়ো হয়েছিলেন । হঠাৎ করেই পাথর ছোড়াছুড়ি শুরু হয় । আমাদের তরফে বিক্ষোভকারীদের বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তারা কোনও কথা শুনতে রাজি হয়নি । কনস্টেবল থেকে শুরু করে আইপিএস (IPS) অফিসার—অনেকেই আহত হন । কারও মাথায় পর্যন্ত আঘাত লাগে ৷ আমারও হাতে চোট লেগেছে ৷"
তিনি আরও জানান, বিক্ষোভ চলাকালীন একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরের (এএসআই) উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে । তাঁর কথায়, "একজন এএসআই পড়ে যান ৷ সে সময় তাঁকে আরও বেশি মারধর করা হয় ৷ সাব-ইন্সপেক্টর অজয় কুমার তাঁকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন এবং হাতে গুরুতর আঘাত পান । তবে পাথরগুলো কোথা থেকে এল, তা স্পষ্ট নয় । পুরো ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত কি না, তাও পরিষ্কার নয় ৷"
যন্তরমন্তরে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভে সিজেপির নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে বিরোধী দলের নেতা এবং সমাজকর্মীরা অংশ নিয়েছিলেন ৷ পুলিশের ঊর্ধ্বপদস্থ আধিকারিকরা অশান্তির ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন । সূত্রের খবর, পরিস্থিতি যাতে আর খারাপ না হয় তাই স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে এখনও বিধিনিষেধ বলবৎ রয়েছে । দিল্লি পুলিশ সব পক্ষকে শান্তি বজায় রাখার পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছে ।
এদিকে, সিজেপি (CJP)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে যন্তরমন্তর থেকে সংসদ ভবন পর্যন্ত পদযাত্রার সময় পুলিশের বলপ্রয়োগের অভিযোগে দিল্লি পুলিশের তীব্র নিন্দা করেছেন । সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দীপকে বলেন, " পড়ুয়াদের নিরাপত্তার স্বার্থে সংসদ অভিমুখে পদযাত্রাটি মাঝপথেই বাতিল করা হয়েছিল ৷ তবে সোনম ওয়াংচুকের নেতৃত্বে আন্দোলন ও অনশন কর্মসূচি ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ না কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেন ।"
দীপকে দাবি করেন, বিক্ষোভ সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ছিল ৷ অথচ পুলিশ নৃশংসভাবে লাঠিচার্জ শুরু করায় অনেকে আহত হন । তাঁর অভিযোগ, ব্যারিকেডের কাছে ছাত্রীদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করা হয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মাথায় আঘাত পেয়েছেন ৷ কারও কারও হাত-পা ভেঙে গিয়েছে ৷ গুরুতর আঘাত লেগেছে শরীরের অন্য অংশেও ৷ তিনি বলেন, "ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আমাদের পড়ুয়ারা সংসদ ভবন পর্যন্ত পদযাত্রা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন ৷ কিন্তু বড় বিপর্যয় এড়াতে তাঁদের নিরাপত্তাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছি আমরা ।"