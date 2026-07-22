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অসমে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি! একদিনে 21 জনের মৃত্যু, 5 লক্ষের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় শিবসাগর জেলায় 13 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এরপরই চরাইদেওতে পাঁচজন এবং গোলাঘাটে দু'জন ও জোরহাটে একজনের প্রাণ গিয়েছে ।

Assam Flood Situation
জলমগ্ন অসমের জোরহাট-শিবসাগর জাতীয় সড়ক দিয়ে মানুষ ও যানবাহন চলাচল করছে (ছবি সূত্র-এএনআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 22, 2026 at 12:19 PM IST

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গুয়াহাটি, 22 জুলাই: বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে অসমে ৷ মঙ্গলবার 21 জনের মৃত্যু হয়েছে এবং 16টি জেলায় প্রায় পাঁচ লাখ 64 হাজার মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৷ এমনটাই সরকারি সূত্রের তরফে জানানো হয়েছে ।

অসম রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের (ASDMA) তরফে মঙ্গলবার গভীর রাতে তথ্য দেওয়া হয় ৷ সেই তথ্য অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় শিবসাগর জেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সেখানে 13 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এরপরই রয়েছে চরাইদেও ৷ সেখানে পাঁচজনের প্রাণ গিয়েছে ৷ তারপর গোলাঘাটে দু'জন ও জোরহাটে একজনের মৃত্যু হয়েছে । এএসডিএমএ জানিয়েছে যে, গত 24 ঘণ্টায় বন্যাজনিত ঘটনায় মোট 21 জনের মৃত্যু হয়েছে । এই মৃত্যুর ফলে রাজ্যে এ বছরের বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে 31-এ দাঁড়িয়েছে ।

বন্যা-বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা জানিয়েছেন যে, তিনি ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ খতিয়ে দেখতে বুধবার বন্যা-বিধ্বস্ত জেলাগুলি পরিদর্শন করবেন । মঙ্গলবার রাতে সোশাল মিডিয়ায় দেওয়া এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "অতিবর্ষণের ফলে অসমে বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, যা আমাদের জনগণের জন্য চরম দুর্ভোগ বয়ে এনেছে । ত্রাণ কার্যক্রমের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে বুধবার আমি চরাইদেও, নাজিরা, শিবসাগর, সোনারি, জোরহাট ও তেওক এলাকার বন্যাদুর্গত অঞ্চল এবং ত্রাণ শিবিরগুলি পরিদর্শন করব ।"

ক্ষতিগ্রস্ত জেলা ও মানুষ

এএসডিএমএ জানিয়েছে, গোলাঘাট, কামরূপ, হোজাই, ডিব্রুগড়, বিশ্বনাথ, ধেমাজি, সোনিতপুর, উদালগুড়ি, নগাঁও, চরাইদেও, কামরূপ (মেট্রো), জোরহাট, তিনসুকিয়া, কার্বি আংলং, লখিমপুর এবং শিবসাগরে 5 লক্ষ 64 হাজার 600 জন লোক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৷ 44টি রাজস্ব সার্কেল (revenue circle) জুড়ে 872টি গ্রাম এখনও প্লাবিত অবস্থায় রয়েছে । শিবসাগরে মোট 3 লক্ষ 59 হাজার 535 জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৷ এরপরই রয়েছে জোরহাট (87 হাজার 662 জন) ও চরাইদেও (72 হাজার 646 জন) ।

এএসডিএমএ-এর তরফে আরও জানানো হয়েছে, বর্তমানে 12 হাজার 284 জন ঘরছাড়া মানুষকে আশ্রয় দিতে 71টি ত্রাণ শিবির এবং 202টি ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র চালু রয়েছে । শিবসাগর জেলার শিবসাগর শহর ও নাংলামুরাঘাটে দিকৌ ও দিশাং নদীর জল সর্বোচ্চ বন্যা-সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল । এছাড়া নেমাতিঘাটে ব্রহ্মপুত্র, খোয়াং-এ বুড়িদিহিং এবং গোলাঘাট ও নুমালিগড়ে ধানসিরি (দক্ষিণ) নদীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল ।

রেল পরিষেবা ব্যাহত

এএসডিএমএ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বায়ুসেনা, ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ), এসডিআরএফ এবং দমকল ও জরুরি পরিষেবা-সহ একাধিক সংস্থা ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে । রেললাইনকে বন্যার জলের তলায় চলে যাওয়ায় টানা দ্বিতীয় দিন ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে ৷ নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের (এনএফআর) মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কাপিনজল কিশোর শর্মা জানিয়েছেন, শিবসাগর জেলার সিমালুগুরি শহর ও এর সংলগ্ন এলাকায় ভয়াবহ বন্যার কারণে সিমালুগুরি-নামটিয়ালি এবং সিমালুগুরি-সেলেংহাট রুটে ট্রেন চলাচল স্থগিত করা হয়েছে । এনএফআর বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল, কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ পরিবর্তন বা যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করেছে এবং আটকে পড়া যাত্রীদের সহায়তার জন্য অতিরিক্ত বিশেষ ট্রেন চালাচ্ছে ।

তিনি বলেন, "এই বিশেষ অতিরিক্ত ট্রেনগুলো শুক্রবার পর্যন্ত চলবে এবং এর ফলে আটকে পড়া যাত্রীরা অনেকটাই স্বস্তি পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে । এছাড়া, মারিয়ানি ও গুয়াহাটির মধ্যে চলাচলকারী আরও কিছু এক্সপ্রেস ট্রেনের নিয়মিত পরিষেবাও চালু রয়েছে ৷"

মোবাইল নেটওয়ার্ক সুবিধা

এক বিবৃতিতে রাজ্য সরকার জানিয়েছে, শিবসাগর, চরাইদেও এবং জোরহাটে নিরবচ্ছিন্ন মোবাইল সংযোগ নিশ্চিত করতে টেলিযোগাযোগ বিভাগ (DoT) 24 জুলাই পর্যন্ত ‘ইন্ট্রা-সার্কেল রোমিং’ (ICR) সুবিধা চালু করেছে । এই সুবিধার ফলে মোবাইল গ্রাহকরা নিজেদের নেটওয়ার্ক পাওয়া না গেলেও অন্য কোনও উপলব্ধ টেলিকম অপারেটরের মাধ্যমে পরিষেবা ব্যবহার করতে পারবেন । (পিটিআই-এর তথ্যসহ)

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ASSAM FLOOD SITUATION
ASSAM SITUATION
অসমে বন্যা
অসমে বন্যা পরিস্থিতি
ASSAM FLOOD

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