অসমে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি! একদিনে 21 জনের মৃত্যু, 5 লক্ষের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত
সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় শিবসাগর জেলায় 13 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এরপরই চরাইদেওতে পাঁচজন এবং গোলাঘাটে দু'জন ও জোরহাটে একজনের প্রাণ গিয়েছে ।
Published : July 22, 2026 at 12:19 PM IST
গুয়াহাটি, 22 জুলাই: বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে অসমে ৷ মঙ্গলবার 21 জনের মৃত্যু হয়েছে এবং 16টি জেলায় প্রায় পাঁচ লাখ 64 হাজার মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৷ এমনটাই সরকারি সূত্রের তরফে জানানো হয়েছে ।
অসম রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের (ASDMA) তরফে মঙ্গলবার গভীর রাতে তথ্য দেওয়া হয় ৷ সেই তথ্য অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় শিবসাগর জেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সেখানে 13 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এরপরই রয়েছে চরাইদেও ৷ সেখানে পাঁচজনের প্রাণ গিয়েছে ৷ তারপর গোলাঘাটে দু'জন ও জোরহাটে একজনের মৃত্যু হয়েছে । এএসডিএমএ জানিয়েছে যে, গত 24 ঘণ্টায় বন্যাজনিত ঘটনায় মোট 21 জনের মৃত্যু হয়েছে । এই মৃত্যুর ফলে রাজ্যে এ বছরের বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে 31-এ দাঁড়িয়েছে ।
বন্যা-বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী
রাজ্যের এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা জানিয়েছেন যে, তিনি ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ খতিয়ে দেখতে বুধবার বন্যা-বিধ্বস্ত জেলাগুলি পরিদর্শন করবেন । মঙ্গলবার রাতে সোশাল মিডিয়ায় দেওয়া এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "অতিবর্ষণের ফলে অসমে বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, যা আমাদের জনগণের জন্য চরম দুর্ভোগ বয়ে এনেছে । ত্রাণ কার্যক্রমের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে বুধবার আমি চরাইদেও, নাজিরা, শিবসাগর, সোনারি, জোরহাট ও তেওক এলাকার বন্যাদুর্গত অঞ্চল এবং ত্রাণ শিবিরগুলি পরিদর্শন করব ।"
We are grateful to our Army, Airforce, NDRF and all other security personnel who are leaving no stone unturned to bring people to safety. https://t.co/OzjVUoNhaE— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 21, 2026
ক্ষতিগ্রস্ত জেলা ও মানুষ
এএসডিএমএ জানিয়েছে, গোলাঘাট, কামরূপ, হোজাই, ডিব্রুগড়, বিশ্বনাথ, ধেমাজি, সোনিতপুর, উদালগুড়ি, নগাঁও, চরাইদেও, কামরূপ (মেট্রো), জোরহাট, তিনসুকিয়া, কার্বি আংলং, লখিমপুর এবং শিবসাগরে 5 লক্ষ 64 হাজার 600 জন লোক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৷ 44টি রাজস্ব সার্কেল (revenue circle) জুড়ে 872টি গ্রাম এখনও প্লাবিত অবস্থায় রয়েছে । শিবসাগরে মোট 3 লক্ষ 59 হাজার 535 জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৷ এরপরই রয়েছে জোরহাট (87 হাজার 662 জন) ও চরাইদেও (72 হাজার 646 জন) ।
এএসডিএমএ-এর তরফে আরও জানানো হয়েছে, বর্তমানে 12 হাজার 284 জন ঘরছাড়া মানুষকে আশ্রয় দিতে 71টি ত্রাণ শিবির এবং 202টি ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র চালু রয়েছে । শিবসাগর জেলার শিবসাগর শহর ও নাংলামুরাঘাটে দিকৌ ও দিশাং নদীর জল সর্বোচ্চ বন্যা-সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল । এছাড়া নেমাতিঘাটে ব্রহ্মপুত্র, খোয়াং-এ বুড়িদিহিং এবং গোলাঘাট ও নুমালিগড়ে ধানসিরি (দক্ষিণ) নদীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল ।
📢 Public Advisory— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) July 21, 2026
To ensure uninterrupted mobile connectivity in the flood-affected districts of Sivasagar, Charaideo and Jorhat, the Department of Telecommunications, Government of India, has activated the Intra-Circle Roaming (ICR) facility until 24 July 2026.
This will… pic.twitter.com/kQtXE4efw5
রেল পরিষেবা ব্যাহত
এএসডিএমএ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বায়ুসেনা, ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ), এসডিআরএফ এবং দমকল ও জরুরি পরিষেবা-সহ একাধিক সংস্থা ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে । রেললাইনকে বন্যার জলের তলায় চলে যাওয়ায় টানা দ্বিতীয় দিন ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে ৷ নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের (এনএফআর) মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কাপিনজল কিশোর শর্মা জানিয়েছেন, শিবসাগর জেলার সিমালুগুরি শহর ও এর সংলগ্ন এলাকায় ভয়াবহ বন্যার কারণে সিমালুগুরি-নামটিয়ালি এবং সিমালুগুরি-সেলেংহাট রুটে ট্রেন চলাচল স্থগিত করা হয়েছে । এনএফআর বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল, কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ পরিবর্তন বা যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করেছে এবং আটকে পড়া যাত্রীদের সহায়তার জন্য অতিরিক্ত বিশেষ ট্রেন চালাচ্ছে ।
তিনি বলেন, "এই বিশেষ অতিরিক্ত ট্রেনগুলো শুক্রবার পর্যন্ত চলবে এবং এর ফলে আটকে পড়া যাত্রীরা অনেকটাই স্বস্তি পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে । এছাড়া, মারিয়ানি ও গুয়াহাটির মধ্যে চলাচলকারী আরও কিছু এক্সপ্রেস ট্রেনের নিয়মিত পরিষেবাও চালু রয়েছে ৷"
মোবাইল নেটওয়ার্ক সুবিধা
এক বিবৃতিতে রাজ্য সরকার জানিয়েছে, শিবসাগর, চরাইদেও এবং জোরহাটে নিরবচ্ছিন্ন মোবাইল সংযোগ নিশ্চিত করতে টেলিযোগাযোগ বিভাগ (DoT) 24 জুলাই পর্যন্ত ‘ইন্ট্রা-সার্কেল রোমিং’ (ICR) সুবিধা চালু করেছে । এই সুবিধার ফলে মোবাইল গ্রাহকরা নিজেদের নেটওয়ার্ক পাওয়া না গেলেও অন্য কোনও উপলব্ধ টেলিকম অপারেটরের মাধ্যমে পরিষেবা ব্যবহার করতে পারবেন । (পিটিআই-এর তথ্যসহ)