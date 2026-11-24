দেওঘর থেকে ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ! বিহারে ট্রাকের সঙ্গে স্করপিওর সংঘর্ষে মৃত 5
Road Accident In Bihar: সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে স্করপিওটি কার্যত দুমড়ে-মুচড়ে যায় । গাড়ির ভিতরে থাকা যাত্রীরা গুরুতর ভাবে জখম হন ।
Published : November 24, 2026 at 12:56 PM IST
লখিসরা, 24 নভেম্বর: বিহারের লখিসরাই জেলায় ট্রাক ও স্করপিওর মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল 5 জনের । দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও 4 জন । মঙ্গলবার গুণসাগর গ্রামের কাছে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে । যদিও প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, স্করপিওতে থাকা যাত্রীরা ঝাড়খণ্ডের দেওঘর থেকে লখিসরাইয়ের দিকে ফিরছিলেন । সেই সময় গুণসাগর গ্রামের কাছে একটি ট্রাকের সঙ্গে গাড়িটির সংঘর্ষ হয় । সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে স্করপিওটি কার্যত দুমড়ে-মুচড়ে যায় । গাড়ির ভিতরে থাকা যাত্রীরা গুরুতর ভাবে জখম হন । দুর্ঘটনায় যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁরা সকলেই পূর্ব চম্পারণের মোতিহারির বাসিন্দা বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে ।
দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকেরা । শুরু হয় উদ্ধারকাজ । আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে । তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা যাচ্ছে । ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ।
কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ । ট্রাক ও স্করপিওর সংঘর্ষের পিছনে অতিরিক্ত গতি, চালকের অসতর্কতা নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা তদন্তের পরেই স্পষ্ট হবে ।