পিক-আপ ভ্যান উল্টে ধাক্কা মারল গাড়িতে, মৃত্যু 12 শ্রমিকের

জেলার ভারপ্রাপ্ত কালেক্টর অভিষেক চৌধুরি জানিয়েছেন, বুধবার রাত ন'টা নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল 12 শ্রমিকের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 30, 2026 at 12:23 AM IST

ধর (মধ্যপ্রদেশ), 29 এপ্রিল: ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল 12 শ্রমিকের। আহত হলেন আরও 20 জন। বুধবার রাতে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের ধর জেলায়। জেলার ভারপ্রাপ্ত কালেক্টর অভিষেক চৌধুরি জানিয়েছেন, বুধবার রাত ন'টা নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধর জেলার বাগগাদ এলাকা থেকে বেশ কয়েকজন শ্রমিককে নিয়ে একটি পিকআপ ভ্যান চিকলিয়া মোড়ে এসে পৌঁছয়। এই এলাকায় আসার পর আচমকাই সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রাস্তার অন্য দিক থেকে আসা একটি চারচাকা গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয় ভ্যানিটির। ঘটনাস্থলেই বেশ কয়েকজন শ্রমিকের মৃত্যু হয় বলে মনে করছে প্রশাসন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন জেলার কালেক্টর ও ডিআইজি । তিরলা থানার আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে যান । শুরু হয় উদ্ধার কাজ । আহত অবস্থায় বেশ কয়েকজনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন আরও কয়েকজনের মৃত্যু হয়। এখনও বেশ কয়েকজনের চিকিৎসা চলছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর । ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসনের একাংশ । একইসঙ্গে উন্নত চিকিৎসার জন্য কয়েকজনকে ইন্দোরে স্থানান্তরিত করার কথাও ভাবছে প্রশাসন। একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে । তবে কখন এই রোগীদের স্থানান্তরিত করা হবে তা এখনও স্পষ্ট নয় ।

সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কীভাবে এই দুর্ঘটনাটি ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থলের আশপাশে কোনও সিসিটিভি ক্যামেরা আছে কি না তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁদের সুস্থ হওয়ার অপেক্ষা করছেন পুলিশ কর্মীরা । তাঁরা সুস্থ হয়ে গেলে তাঁদের সঙ্গেও কথা বলা হবে। ঠিক কীভাবে এই দুর্ঘটনাটি ঘটল তা তাঁদের থেকে জানার চেষ্টা হবে ।

আহত এবং নিহতদের সকলেই পিকঅ্যাপ ভ্যানের যাত্রী বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে । এ বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিচ্ছেন স্থাানীয় পুলিশ কর্মীরা । আহত ও নিহতদের পরিচয় জানার কাজ শুরু করেছে পুলিশ । বাগগাদ এলাকার কোথা থেকে তাঁরা এসেছিলেন সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই পিকআপ ভ্যানটি উল্টে গিয়েছিল নাকি তাতে কোনও যান্ত্রিক ক্রটি ছিল সেটাও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে ।
মৃত্যু 12 শ্রমিকের
