মেঘালয়ের কয়লা খনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, মৃত 16

মেঘালয়ের কয়লা খনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, মৃত 16
By PTI
Published : February 5, 2026 at 6:48 PM IST|
Updated : February 5, 2026 at 7:01 PM IST
শিলং, 5 ফেব্রুয়ারি: মেঘালয়ের পূর্ব জয়ন্তিয়া হিলস জেলায় মাইনসিঙ্গাট-থাংস্কো এলাকায় এক অবৈধ কলয়া খনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ৷ ডিনামাইট বিস্ফোরণে 16 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ এখনও অনেকে ধসে নীচে চাপা পড়ে রয়েছে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ তাঁদের বের করে আনার চেষ্টা চলছে ৷
রাজ্য পুলিশের ডিজি আই নংরাং এখনও পর্যন্ত 16 জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন ৷ উদ্ধারকারী দল ইতিমধ্যেই খনিতে পৌঁছেছে ৷ তিনি বলেন, "আমরা এখনও পর্যন্ত 16 জনের দেহ উদ্ধার করেছি ৷ তবে বিস্ফোরণের সময় খনিতে কতজন শ্রমিক ছিল, তা এখনও জানা যায়নি ৷ যদিও আরও অনেকের আটকে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷"
পূর্ব জয়ন্তিয়া হিলস জেলার পুলিশ সুপার বিকাশ কুমার বলেন, "সকালে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ দুর্গম এলাকায় ওই কয়লা খনি থেকে বেশ কয়েকটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে । দগ্ধ অবস্থায় এক ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য শিলংয়ে পাঠানো হয়েছে ।" তিনি জানান, আহত ব্যক্তিকে প্রথমে সুতনগা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু পরে তাকে শিংয়ের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷
রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর (State Disaster Response Force) সাহায্য নেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছে মেঘালয় পুলিশ ৷ প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, কলয়া উত্তোলনের সময় বিস্ফোরণ ঘটে ৷ সে সময় খনিতে অনেক শ্রমিক কাজ করছিলেন ৷ তবে কতজন শ্রমিক ছিলেন, তা জানা যায়নি ৷ তবে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তবে বিস্ফোরণের কারণ তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ৷ খনিতে অবৈধভাবে কলয়া তোলা হচ্ছিল কি না, প্রশ্নের উত্তরে পুলিশ সুপার বিকাশ কুমার জানান, হ্যাঁ, সে রকমই মনে হচ্ছে ৷
উল্লেখ্য, পরিবেশের ক্ষতি এবং জীবনের ঝুঁকির কারণে 2014 সালে মেঘালয়ে র্যাট-হোল কয়লা খনির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (National Green Tribunal) । একই সঙ্গে কয়লা ট্রান্সপোর্টও সীমিত করা হয় । র্যাট-হোল খনির ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতিতে অর্থাৎ সাধারণত 3-4 ফুট উঁচু সরু সুড়ঙ্গ খনন করে কয়লা উত্তোলনের জন্য শ্রমিকদের ভিতরে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে কাজ করতে হয় । যা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।