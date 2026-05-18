টাটা ম্যাজিক গাড়ির সঙ্গে ট্রাকের ধাক্কা, কাজে বেরিয়ে প্রাণ গেল 9 শ্রমিকের

টাটা ম্যাজিক গাড়ির সঙ্গে ট্রাকের ধাক্কা, কাজে বেরিয়ে প্রাণ গেল 9 শ্রমিকের
কাজে যাওয়ার জন্য ম্যাজিক গাড়িতে করে রওনা দেন 12 জনেরও বেশি ৷ ট্রাকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় 9 জনের, আহত অন্তত 4 ৷
Published : May 18, 2026 at 11:22 AM IST
লখিমপুর খেরি (উত্তর প্রদেশ), 18 মে: কাজে বেরিয়ে বেঘোরে প্রাণ গেল শ্রমিকদের ৷ সোমবার সকালে উত্তর প্রদেশের বাহরাইচ রোডে উঞ্চ গ্রামের কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল অন্তত 9 জন শ্রমিকের ৷
এদিন তাঁরা একটি টাটা ম্যাজিক ভ্যানে করে কাজের জন্য রওনা দিয়েছিলেন লখিমপুর খেরির উদ্দেশে ৷ মাঝরাস্তায় দ্রুতগামী টাটা ম্যাজিক ভ্যানটির সঙ্গে একটি ট্রাকের সংঘর্ষ হয় । ঘটনাস্থলেই নয়জনের প্রাণ যায় ৷ পাশাপাশি, আরও 4 জন গুরুতর জখম হন । তাঁদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷
পুলিশের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, ম্যাজিক ভ্যানটিতে 8 জন পুরুষ ও 4 মহিলা-সহ মোট বারো জনেরও বেশি যাত্রী ছিলেন । তাঁরা কাজের জন্য লখিমপুর খেরি যাচ্ছিলেন । ম্যাজিক ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকটিকে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে ৷ দুর্ঘটনার পরই ওই এলাকায় গ্রামবাসীরা জড়ো হন ৷ তাড়াতাড়ি গাড়ির ভিতর থেকে আটকে থাকা যাত্রীদের উদ্ধার করার চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু দুই গাড়ির ধাক্কার তীব্রতা এতটাই জোরে ছিল যে ঘটনাস্থলেই মৃত শ্রমিকরা এদিক-সেদিক পড়ে থাকেন ৷ রাস্তা ভেসে যায় রক্তে ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি পৌঁছন পুলিশ আধিকারিকরা ৷
স্থানীয়দের সঙ্গে তাঁরাও উদ্ধারকার্যে হাত লাগান ৷ পুলিশ মরদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় ৷ আহতদের কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয় ৷ আপাতত সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে । তবে, মৃতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি ৷ পথ দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ । তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের ডেকে আহতদের যথাযথ চিকিৎসা ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ মৃত শ্রমিকদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন ।