যোগী-রাজ্যে পরপর দুর্ঘটনায় একদিনে মৃত 22, আহত 64

যোগী-রাজ্যে পরপর দুর্ঘটনায় একদিনে মৃত 22, আহত 64
UP Road Accident: সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছে মুজফফরনগরে । সেখানে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মেরে আগুন লাগায় 6 জনের মৃত্যু হয়েছে ।
Published : November 10, 2026 at 1:26 AM IST
লখনউ 10 অক্টোবর: উত্তরপ্রদেশে একদিনে 9টি আলাদা আলাদা পথদুর্ঘটনায় প্রাণ গেল 22 জনের । আহত হলেন 64 জন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা । দীপাবলির পরদিন ভোর থেকে রাতের মধ্যে দেশের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই ঘটনাগুলি ঘটেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ।
সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছে মুজফফরনগরে । সেখানে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় । তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটিতে আগুন ধরে যায় । ঘটনায় 6 জনের মৃত্যু হয়েছে । নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ।
এর পাশাপাশি রামনগরে একটি ট্রলি উল্টে দুই শিশু-সহ চারজনের প্রাণ গিয়েছে । ঘটনায় আহতের সংখ্যা 12 । অন্যদিকে লখনউ থেকে আগ্রা যাওয়ার পথে একটি বাস-দুর্ঘটনায় প্রাণ যায় আরও তিনজনের । এই ঘটনায় আরও একজন আহত হয়েছেন । এর বাইরে আরও কয়েকটি ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজনের প্রাণ গিয়েছে ।
মুজফফরনগরের দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ভোর পাঁচটা নাগাদ । এই ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে রাহুল, অঙ্কিত, সাহিল, অজয় এবং আমান-সহ 6 তরুণের । প্রত্যেকের বয়স 19 থেকে 22 বছরের মধ্যে । এঁরা সকলেই হরিয়ানার বাসিন্দা ।
একদিনের মধ্যে এতগুলি মৃত্যুর ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন । স্বরাষ্ট্র দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব একটি চিঠি লিখেছেন রাজ্যের পরিবহণ কমিশনার, ইউপিইআইডিএ-র সিইও এবং ইউপিএসআরটিসি-র এমডিকে । সেখানে রাজ্য সড়কগুলিতে গতি সীমা লাগু করার জন্য একটি নীতি প্রণয়নের আহ্বান জানান তিনি। এছাড়া চালকদের নিয়মিত কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা এবং তাঁরা কোনও মাদক জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করেছেন কি না, তা নিশ্চিত করতে গাড়ি চালানোর আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব দেন।
দিন কয়েক আগে হিমাচল প্রদেশের সিমলায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় পাঁচ জনের । মৃতদের মধ্যে রয়েছেন এক মহিলা ও তাঁর ছেলে । রোহরু এলাকার দরোটি গ্রামে পানু নালার কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মারুতি গাড়ি রাস্তা থেকে ছিটকে অন্য রাস্তায় গিয়ে পড়ে । দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান পাঁচ যাত্রী । গুরুত রআরও জখম হয়েছেন দু'জন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে । তাঁদের মধ্যে একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিমলার ইন্দিরা গান্ধি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে (আইজিএমসি) স্থানান্তরিত করা হয়েছে ।