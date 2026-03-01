নাগপুরের কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, মৃত 15

নাগপুরের কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, মৃত 15
প্রাথমিকভাবে 15 জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে ৷ তবে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে প্রশাসনের আশঙ্কা ৷
By PTI
Published : March 1, 2026 at 10:13 AM IST
নাগপুর, 1 মার্চ: কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে 15 জনের মৃত্যু ৷ নাগপুরের রাওলগাঁও এলাকার কাটোল এলাকার একটি কারখানায় একটি ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে ৷
কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটেছে তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয় ৷ প্রাথমিকভাবে 15 জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে ৷ তবে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে প্রশাসনের আশঙ্কা ৷
ঠিক একদিন আগে শনিবার দুপুরে ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়া জেলার একটি কারখানায় এরকমই এক বিস্ফোরণে 21 জনের প্রাণ যায় ৷ ঘটনাটি ঘটে সামারালাকোটা মণ্ডলের ভেটলাপালেম গ্রামের একটি বাজি কারখানায় ৷ জেলার এসপি জি বিন্দু মাধব জানান, সেই সময় বাজি কারখানায় 34 জন কর্মী কাজ করছিলেন ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় 21 জনের ৷ গুরুতর জখম 9 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ বাকি চারজন সামান্য আহত হয়েছে ৷ মৃতদের অধিকাংশ মহিলা বলে জানা গিয়েছে ৷ এবার একই ঘটনা ঘটল মহারাষ্ট্রের নাগপুরে ৷