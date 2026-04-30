মধ্য়রাতে হঠাৎ গুদাম থেকে গ্যাস লিক, হাসপাতালে ভর্তি 24

মধ্য়রাতে হঠাৎ গুদাম থেকে গ্যাস লিক, হাসপাতালে ভর্তি 24
পুনের কোন্ধওয়া এলাকায় ক্লোরিন গ্যাস লিক হওয়ার ঘটনায় অন্তত 22 জন বাসিন্দা-সহ দু'জন দমকলকর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷
Published : April 30, 2026 at 12:30 PM IST
পুনে, 30 এপ্রিল: রাত তখন প্রায় 1টা ৷ পুনের কোন্ধওয়ার অন্তর্গত গঙ্গাধাম এলাকার একটি জল পরিশোধন কেন্দ্রের গুদাম থেকে বেরতে থাকে ক্লোরিন গ্যাস ৷ বুধবার মাঝরাতের গ্যাস লিকের ঘটনায় 22 জন এলাকাবাসী অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ তাঁদের সকলকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ এদিকে, উদ্ধারকাজে আসা দুই দমকলকর্মীর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদেরও হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে ৷
অগ্নিনির্বাপণ দফতরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, রাত 1টা নাগাদ গঙ্গাধাম এলাকার ওই পরিত্যক্ত জল পরিশোধন কেন্দ্রের গুদামে অবস্থিত ক্লোরিন ভর্তি একটি পরিত্যক্ত ট্যাঙ্ক থেকেই এই গ্যাস লিক হওয়া শুরু হয় । তারপরই বিপত্তি ! খবর পাওয়া মাত্রই, দমকল বাহিনী সেখানে পৌঁছয় ৷ আধিকারিক দেবেন্দ্র পটফোডের নেতৃত্বে দমকল বাহিনীর 5 আধিকারিক ও প্রায় 30 জন কর্মী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন ।
এছাড়াও, সম্ভাব্য বিপর্যয় এড়াতে দমকল বিভাগের পক্ষ থেকে শ্বাসযন্ত্র (বিএ) সেট সজ্জিত একটি গাড়ি-সহ চারটি ফায়ার টেন্ডার (অগ্নিনির্বাপক যান যা আগুন নেভানোর পাশাপাশি উদ্ধারকাজেও ব্যবহৃত হয়) নিয়ে আসা হয় । এক ব্যক্তি, যিনি আগে ওই পরিত্যক্ত জল বিশুদ্ধকরণ কেন্দ্রটি দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন, তিনি ইউনিটটি খুলে ফেলেছিলেন ৷ ক্লোরিনভর্তি ট্যাঙ্কটি অসংরক্ষিত অবস্থায় পড়ে ছিল ৷ অযত্নে পড়ে থাকার কারণে তাতে ফুটো হয়ে যায় । সেখান থেকে গ্যাস লিক হতে শুরু করে, বলে প্রাথমিক অনুমান দমকল আধিকারিকদের ৷
দমকল বাহিনীর এক আধিকারিক বলেন, "গ্যাস লিক হওয়ার পর তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে আশেপাশের বাসিন্দারা শ্বাসকষ্টের অভিযোগ করেন । খবর পেয়েই আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । বেশ ক'য়েকজন স্থানীয়কে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ক্লোরিন ভর্তি ট্যাঙ্কটির লিক মেরামত করা হয় ।"
তিনি আরও জানান, উদ্ধারকার্যে 22 জন স্থানীয় বাসিন্দা ও দু'জন দমকলকর্মীকে শ্বাসকষ্টজনিত কারণে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । তাঁরা সকলেই বিপদমুক্ত ৷ বর্তমানে তাঁদের পুনের সাসুন জেনারেল হাসপাতালে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে ।"