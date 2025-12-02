6 মাসে 100 জন মহিলা উধাও ! অভিযোগ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের

6 মাসে 100 জন মহিলা উধাও ! অভিযোগ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আইনজীবী সুবোধ ঝা-এর অভিযোগ, রাজ্যের সীমানা লাগোয়া গ্রামগুলি থেকে গত 6 মাসে 100 জনেরও বেশি মহিলা নিখোঁজ হয়েছেন ৷
Published : December 2, 2025 at 6:39 PM IST
মুজফ্ফরপুর, 2 ডিসেম্বর: সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজ গড়ে তুলতে সম্পদ নারী ৷ আর এই কথাটি মাথায় রেখে কন্যা সন্তানদের অগ্রগতি, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' অভিযান শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ কিন্তু এতকিছু সুযোগ-সুবিধার পরও ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে মহিলা পাচার ৷ বিহারের সীমানা লাগোয়া গ্রামগুলি থেকে বিগত 6 মাসে প্রায় 100 জন মহিলা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন ৷ এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে ধরলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আইনজীবী সুবোধ ঝা ৷
বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে একটি পিটিশন জমা দিয়েছেন সুবোধ ৷ ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ৷ আইনজীবী সুবোধ ঝায়ের অভিযোগ, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তো বটেই ৷ এমনকী নেপাল, চিন, ব্রাজিল এবং সৌদি আরবে কোটি কোটি টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে মহিলাদের ৷ তাঁর অভিযোগ, আপাতত কয়েকটি মাত্র জেলার তথ্য পাওয়া গিয়েছে ৷ বিহারজুড়ে এই সংখ্যাটি দাঁড়াবে কয়েক হাজার ৷
আইনজীবীর অভিযোগ
সুবোধের মতে জুলাই মাসে রক্সৌল থেকে 10 জন, রামগড়ওয়া থেকে 3 জন এবং আদাপুর থেকে 4 জন নিখোঁজ হয়েছেন ৷ অগস্টে ভেলাহি, কৌদিহার এবং রক্সৌলের অন্যান্য স্থান থেকে মোট 18 জন এবং সেপ্টেম্বর মাসে বিবাহিত মহিলা-সহ 17 জন নিখোঁজ হয়েছেন ৷ আবার অক্টোবরে 15 জন এবং নভেম্বর মাসে মোট 83 জন তরুণী নিখোঁজের খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ আইনজীবী বলেন, "উত্তর বিহারে একটি আন্তর্জাতিক মানব পাচারকারী চক্র সক্রিয় । এই বিষয়ে মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে । মতিহারীর সংলগ্ন নেপাল সীমান্ত থেকে মেয়েদের পাচার করা হচ্ছে ।"
একটি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে পিটিশন জমা দিয়েছেন আইনজীবী সুবোধ ঝা ৷ তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে গত 5 বছর ধরে গবেষণা করছেন ৷ কেন্দ্রীয় সরকারকে বিষয়টি জানিয়ে বেশ কয়েকবার চিঠি লেখেন ৷ ঘটনার তদন্তভার কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দেওয়া হোক বলে দাবি জানিয়েছেন তিনি ৷ কিন্তু কোনও লাভ হয়নি ৷ আইনজীবী বলেন, "বিহারের পুলিশ এই বিষয়ে তদন্ত করতে পারবে না ৷ সেই কারণে, মানবাধিকার কমিশনের কাছে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের তত্ত্বাবধানে তদন্তের আর্জি জানিয়েছি ৷ কমিশন আবেদনটি গ্রহণ করেছে ৷ এক সপ্তাহের মধ্যে মামলার পরবর্তী কার্যক্রম শুরু হবে ৷"
নেপাল সীমান্তের মাধ্যমে বিদেশে পাচার
সুবোধ ঝা জানান, সাধারণত নেপাল সীমান্তের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে মহিলাদের পাচার করা হয় ৷ দেহব্যবসা, ভুয়ো বিবাহ, মাদক পাচার, সন্তান ধারণ-সহ বিভিন্ন কাজে তাঁদের ব্যবহার করা হয় ৷ পাচারকারীদের এই নেটওয়ার্ক নেপাল, চিন, ব্রাজিল, সৌদি আরব, আর্জেন্তিনা-সহ একাধিক দেশে বিস্তৃত । সম্প্রতি বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে একই পরিবারের 4 জন তরুণী রয়েছেন ৷ তবে এখনও বেশ কয়েকজন নিখোঁজ ।
মুজাফ্ফপুর গ্রামীণ এসপি'র বক্তব্য
ঘটনা প্রসঙ্গে মুজাফ্ফপুর গ্রামীণ পুলিশ সুপার রাজেশ সিং বলেন, "বিহারের সীমানা লাগোয়া এলাকায় মেয়েদের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় আমরা একাধিক পদক্ষেপ করেছি ৷ এই ধরনের ঘটনাগুলিকে পুলিশ গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করে ৷ এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য সদর দফতরে পাঠানো হয়েছে ৷ বিষয়টির উপর ক্রমাগত নজরদারি রাখা হচ্ছে ৷"
দেশে নারী পাচারের ঘটনা
ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এনসিআরবি)-এর 2022 সালের তথ্য অনুযায়ী, দেশজুড়ে গড়ে নারী পাচারের 6টি মামলা দায়ের করা হয় । প্রতিদিন 345 জন যুবতী নিখোঁজ হয় । 2020 থেকে 2022 সালের মধ্যে দেশে 16 হাজার 585 জন মানব পাচার সংখ্যার মধ্যে 10 হাজার 453 জন মহিলা ছিলেন ৷
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তথ্য
কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য অনুযায়ী, 2019 সালে বিহার থেকে 9 হাজার 839 জন তরুণী এবং 4 হাজার 213 জন মহিলা নিখোঁজ হন । 2021 সালে 9 হাজার 808 জন তরুণী এবং 5 হাজার 61 জন মহিলা নিখোঁজ হন ৷ 2022 সালে 5 হাজার 204 জন তরুণী নিখোঁজ হন । এনসিআরবি-এর 2022 সালের তথ্য অনুযায়ী, মানব পাচারের ক্ষেত্রে দেশে তৃতীয় স্থানে রয়েছে বিহার ৷
পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের বক্তব্য
এডিজি অমিত কুমার জৈন ইটিভি ভারত-কে জানান, বিহার পুলিশের 'নতুন সকাল' অভিযানের মাধ্যমে গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকজন নাবালক এবং মহিলাদের উদ্ধার করা হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "চলতি বছরের অগস্টে অভিযান চালিয়ে নাবালক ছেলে, মেয়ে এবং মহিলা-সহ মোট 1 হাজার 16 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ অভিযানে 197 পুরুষ এবং 53 মহিলা পাচারকারীকে গ্রেফতারও করা হয়েছে ৷" তাঁর দাবি, জনসচেতনতা বৃদ্ধি না-হওয়া পর্যন্ত মানব পাচার বন্ধ করা সম্ভব নয় ৷