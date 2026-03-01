ETV Bharat / bharat

মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তিতে বিপর্যস্ত বিমান পরিষেবা, বিশ্বজুড়ে উড়ান বাতিল একাধিক সংস্থার

ইরানের বিরুদ্ধে ইজরায়েল ও আমেরিকার যৌথ হামলায় বিপর্যস্ত বিমান পরিষেবা ৷ মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশ আকাশপথ বন্ধ রেখেছে ৷ বিমান সংস্থাগুলি উড়ান বাতিল করেছে ৷

A plume of smoke rises from the port of Jebel Ali following a reported Iranian strike in Dubai on March 1, 2026. (AFP)
দুবাইয়ের জেবেল আলি বিমানবন্দরে ইরানের হামলার পর ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে ঢেকেছে আকাশ (ছবি: এএফপি)
By PTI

Published : March 1, 2026 at 5:11 PM IST

নয়াদিল্লি, 1 মার্চ: অশান্ত মধ্যপ্রাচ্য ৷ এই আবহে বন্ধ একাধিক দেশের আকাশপথ ৷ তার প্রবল প্রভাব পড়েছে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবায় ৷ ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা বাতিল করেছে একাধিক সংস্থা ৷ শুধু দিল্লি বিমানবন্দর থেকেই অন্তত 100টি আন্তর্জাতিক বিমানের উড়ান বাতিল হয়েছে ৷ স্বভাবত, এই অবস্থায় বিভিন্ন দেশের বিমানবন্দরে আটকে পড়েছেন বহু ভারতীয় ৷

শনিবার সকালে ইরানের রাজধানী তেহরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইজরায়েল ও আমেরিকা ৷ সেই শুরু ৷ এরপর ইরানও পাল্টা মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিবেশী দেশগুলির মার্কিন সেনাঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে ৷ গতকালই এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো ফ্লাইট, কুয়েত এয়ারওয়েজ, এমিরেটস-এর মতো বিমান সংস্থাগুলি বিমান পরিষেবা বাতিলের ঘোষণা করে ৷

এর মধ্যে দিল্লি আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট লিমিটেড রাজধানীতে অধীনে ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে ৷ আইজিআইএ থেকে 60টি বিমানের যাত্রা এবং 40টি বিমানের অবতরণ বাতিল হয়েছে ৷ দিল্লি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সোশাল মিডিয়ায় বিষয়টি জানিয়েছে ৷

পশ্চিমি দেশগুলিতে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে অথবা সময়সূচি পরিবর্তন হতে পারে বলে জানানো হয়েছে ৷ গতকাল মধ্যরাতে দেশের অসামরিক বিমান মন্ত্রক জানিয়েছে, 444টি আন্তর্জাতিক বিমানের উড়ান বাতিল হতে পারে ৷

দিল্লির মতোই অবস্থা পঞ্জাবের অমৃতসর, তামিলনাড়ুর চেন্নাই বিমানবন্দরের ৷ এদিন সকালে অমৃতসর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে 10টি বিমানের উড়ান বাতিল হয়েছে ৷ নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, কাতার এয়ার ওয়েজ-এর একটি বিমান দোহা থেকে অমৃতসরে অবতরণের কথা ছিল এবং আরেকটি দোহার উদ্দেশে রওনা দিত ৷ দুটি বিমানই বাতিল হয়েছে ৷

এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের দুবাই থেকে অমৃতসর এবং সেখান থেকে শারজা এবং অমৃতসরে ফেরার কথা ছিল ৷ আরেকটি বিমানের অমৃতসর থেকে সরাসরি দুবাই যাওয়ার কথা ছিল ৷ এই সব বিমানগুলিই বাতিল হয়েছে ৷ পাশাপাশি স্পাইসজেট-এর দুবাইগামী এবং দুবাই থেকে অমৃতসরে ফেরার বিমান, ইন্ডিগোর শারজাগামী বিমান বাতিল হয়েছে ৷

একাধিক দেশ আকাশপথ বন্ধ রাখায় 2 মার্চ পর্যন্ত দুবাই থেকে এবং দুবাইগামী সব বিমান সাময়িক বাতিল করেছে এমিরেটস ৷ আরব আমির শাহির স্থানীয় সময় দুপুর তিনটে পর্যন্ত এই বিমান পরিষেবা বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়েছে ৷ একই বিষয় সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছে ইন্ডিগো ৷ তারাও 2 মার্চ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে কোনও বিমান চালাবে না ৷

