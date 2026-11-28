উত্তরাখণ্ডে গভীর খাদে ইকো গাড়ি, চালক-সহ 8 জনের মৃত্যু ! মৃতদের মধ্যে 6 মহিলা
Uttarakhand accident: কালওয়াড়ি গ্রামের কাছে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান । এরপর গাড়িটি রাস্তা থেকে ছিটকে প্রায় 200 থেকে 300 মিটার গভীর খাদে পড়ে যায় ।
Published : November 28, 2026 at 5:35 PM IST
উত্তরাখণ্ড, 28 নভেম্বর: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে গড়িয়ে পড়ল যাত্রীবোঝাই একটি ইকো গাড়ি । দুর্ঘটনায় চালক-সহ 8 জনের মৃত্যু হয়েছে । নিহতদের মধ্যে 6 জন মহিলা । আহত হয়েছেন আরও 4 জন । শনিবার দুপুরে উত্তরাখণ্ডের পৌড়ি গঢ়ওয়াল জেলার রিখণীখাল-সতপুলী মোটরপথে কালওয়াড়ি গ্রামের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে । খবর পেয়ে পুলিশ, প্রশাসন এবং উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে ।
200-300 মিটার গভীর খাদে গাড়ি
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, UK15TA2152 নম্বরের ইকো গাড়িটিতে মোট 12 জন ছিলেন । রিখণীখাল এলাকা থেকে গন্তব্যের দিকে যাওয়ার সময় কালওয়াড়ি গ্রামের কাছে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান । এর পর গাড়িটি রাস্তা থেকে ছিটকে প্রায় 200 থেকে 300 মিটার গভীর খাদে পড়ে যায় । দুর্ঘটনার অভিঘাত এতটাই প্রবল ছিল, ঘটনাস্থলেই 7 জনের মৃত্যু হয় । আহত 5 জনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়, পরে সেখানে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে ।
पौड़ी गढ़वाल के कलवाड़ी, रिखणीखाल में हुए भीषण सड़क हादसे का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। इस हृदयविदारक दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों के शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जिला प्रशासन को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने तथा घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को एयरलिफ्ट कर उच्च चिकित्सा केंद्रों में पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। ईश्वर से सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 28, 2026
মৃতদের মধ্যে 6 জন মহিলা এবং গাড়ির চালক রয়েছেন । মহিলারা স্থানীয় একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে । প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, তাঁরা সরকারি প্রকল্পের ফর্ম সংক্রান্ত কাজ সেরে গ্রামে ফিরছিলেন । অন্য সূত্রে তাঁদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও ব্যাঙ্কের কাজ সেরে ফেরার কথাও উঠে এসেছে ।
উদ্ধারকাজে পুলিশ, প্রশাসন ও স্থানীয় বাসিন্দারা
দুর্ঘটনার খবর পেয়েই রিখণীখাল, ল্যান্সডাউন এবং কোটদ্বার থেকে প্রশাসনিক আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন । স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে উদ্ধারকাজে হাত লাগান । পরে পুলিশ এবং রাজস্ব দফতরের কর্মীদের সঙ্গে উদ্ধারকারী দলও কাজে যোগ দেয় । আহতদের দ্রুত খাদ থেকে বের করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ।
দুর্ঘটনাস্থলে কেউ আটকে রয়েছেন কি না, তা নিশ্চিত করতে তল্লাশি চালানো হয় । প্রশাসনের তরফে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে । গুরুতর আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।
শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী ধামির
এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিংহ ধামি । সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, পৌড়ি গঢ়ওয়ালের রিখণীখালের কালওয়াড়িতে ভয়াবহ দুর্ঘটনার খবর অত্যন্ত মর্মান্তিক । নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি । মৃতদের আত্মার শান্তি কামনার পাশাপাশি শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলিকে এই কঠিন সময় সহ্য করার শক্তি দেওয়ার প্রার্থনা করেছেন ।
মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরই জেলা প্রশাসনকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আহতদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে প্রশাসনকে। গুরুতর আহতদের প্রয়োজনে এয়ারলিফট করে উন্নত চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি ।
দুর্ঘটনার কারণ এখনও অজানা
কী কারণে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারাল, তা এখনও স্পষ্ট নয় । রাস্তার অবস্থা, গাড়ির যান্ত্রিক ত্রুটি কিংবা চালকের কোনও ভুল- কোনও সম্ভাবনাই এখনও নিশ্চিত করা হয়নি । দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন ।
উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি রাস্তায় খাদে গাড়ি পড়ে দুর্ঘটনার ঘটনা নতুন নয় । সাম্প্রতিক সময়েও রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে । ফের পৌড়ি গঢ়ওয়ালের এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায় ।