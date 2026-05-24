তাপমাত্রা 45 ডিগ্রি ! একদিনে হিট স্ট্রোকে মৃত্যু 16 জনের
রাজ্যজুড়ে তীব্র তাপপ্রবাহ চলছে ৷ মাত্র একদিন অর্থাৎ শনিবারই অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় হিট স্ট্রোকে 16 জনের মৃত্যু হয়েছে।
Published : May 24, 2026 at 5:31 PM IST
বিশাখাপত্তনম, 24 মে: প্রচণ্ড গরমে নাজেহাল দশা। শরীর যেন হাঁসফাঁস করছে ৷ তাপমাত্রা পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। অন্ধ্রপ্রদেশের কানুমোলুতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছেছে 45.8 ডিগ্রিতে যা রেকর্ড ৷ এর জেরে একদিন অর্থাৎ গতকাল হিট স্ট্রোকে মৃত্যু হয়েছে প্রায় 16 জনের ৷
শনিবার কৃষ্ণা জেলার কানুমোলুতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছেছে 45.8 ডিগ্রিতে ৷ অন্যদিকে, আনাকাপল্লি জেলার মাকাবরাপলেমে 45.5 ডিগ্রি রেকর্ড করেছে। শুকনো বাতাস যা 'লু' নামে পরিচিত তার দাপট চলছে, অন্ধ্রপ্রদেশেআবহাওয়া দফতরের তরফে উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্যের 13টি জেলার 95টি এলাকায় তাপমাত্রা 42 ডিগ্রির বেশি ৷ এই তাপমাত্রাগুলিও রেকর্ড ৷ রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী জানিয়েছে, আজ অর্থাৎ রবিবার অন্ধ্রপ্রদেশে 21টি মণ্ডলে তীব্র তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
অন্যদিকে, 214টি মণ্ডলে তাপপ্রবাহের প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। রবিবার এলুরু, কৃষ্ণা, এনটিআর, গুন্টুর, বাপাতলা, পালনাডু, মার্কাপুরম, প্রকাশম এবং শ্রী পোট্টি শ্রীরামুলু নেল্লোর জেলার নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় তাপমাত্রা 45 থেকে 46 ডিগ্রিতে পৌঁছনোর সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে, ছত্তিশগড় ও ওড়িশা থেকে উত্তর অন্ধ্র পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ রেখা (surface trough) বিস্তৃত রয়েছে। এর প্রভাবে নন্দিয়াল, অনন্তপুর, শ্রী সত্য সাই, ওয়াইএসআর কাদাপা, আন্নামাইয়া, পার্বতীপুরম মান্যম এবং আল্লুরি সীতারামা রাজু জেলায় বজ্রপাত-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
গতকাল হিট স্ট্রোকে যাদের মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে, তাঁদের মধ্যে 12 জন অন্ধ্রপ্রদেশের এনটিআর, কৃষ্ণা এবং গুন্টুর জেলার ৷ তাঁদের বেশিরভাগ বয়স, 50-এর উপরে ৷ তবে, দু'জন 80-র উপরে রয়েছেন ৷ পাশাপাশি, কয়েকজন যুবক-যুবতী রয়েছেন ৷ 16 জনের মধ্যে কয়েকজন কাজে বেরিয়েছিলেন ৷ সেখানেই ট্রেনে-বাসে অতিরিক্ত গরমে তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ তারপরই হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁদের মৃত বলে জানান চিকিৎসকরা ৷
উল্লেখ্য, আবহাওয়া দফতরের জনজীবনের জন্য বেশ কিছু সতর্কতা জারি করেছে । বেলা এগারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া বেরতে নিষেধ করা হচ্ছে । আর বেরলেও হালকা পোশাক, মাথায় ছাতা, চোখে রোদ চশমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে । পাশাপাশি সুস্থ থাকতে প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়া, দিনে অন্তত দু'বার স্নান করা, হালকা সহজ পাচ্য খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে হাওয়া অফিস ।