মণিপুরে মৃত্যু মিছিল ! বিষ মদ খেয়ে প্রাণ গেল 15 জনের
Manipur toxic liquor death: পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে হাসপাতালে এসে পরিদর্শন করে গিয়েছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ইয়ামনাম খেমচান্দ ।
By ANI
Published : November 21, 2026 at 1:25 AM IST
ইম্ফল 21 নভেম্বর : বিষ মদ খেয়ে প্রাণ গেল বেশ কয়েকজনের । মণিপুরের বিভিন্ন জেলায় গত দু'একদিনের মধ্যে 15 জনের মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করেছে প্রশাসন । পাশাপাশি রাজধানী ইম্ফলের শিজা হাসপাতালে 150 জনের চিকিৎসা চলছে । প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, স্থানীয় এলাকায় তৈরি কোনও মদ খাওয়ার জেরেই এই ঘটনা। মদে বিষক্রিয়া থেকেই মৃত্যুর পাশাপাশি অস্স্থ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে ।
চাঁন্দেল জেলায় এই বিষ মদ তৈরি হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে । আর তাই চাঁন্দেল এবং তার আশপাশেরে কয়েকটি জেলায় মৃতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি । ঘটনায় নিহত এবং অসুস্থদের মধ্যে কয়েকজন মধ্যবয়সি আছেন । বাকিদের বয়স আরও কম । ইম্ফলের শিজা হাসপাতালে যাঁদের ভর্তি করা হয়েছে তাঁদের সকলেরই বমির সমস্যা আছে বলে জানা গিয়েছে। শুধু তাই নয়, বেশিরভাগ রোগীর শারীরিক পরিস্থিতি মোটের উপর উদ্বেগজনক । পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে হাসপাতালে এসে পরিদর্শন করে গিয়েছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ইয়ামনাম খেমচন্দ সিং ।
তিনি রোগীদের পাশাপাশি হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে শুরু করে কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা বলেছেন । হাসপাতালের কর্তা তথা প্রবীণ চিকিৎসক চেতন হুনডংবাম সংবাদসংস্থা এএনআইকে বলেন, " এই হাসপাতালে প্রায় দেড়শো জনকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে । একটি বাসে করে চাঁন্দেল জেলা থেকে আরও বেশকিছু রোগী আসছেন বলে আমাদের জানিয়েছে প্রশাসন । "
তিনি আরও বলেন, "বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে আমাদের হাসপাতালের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়েছে। তাই রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য আমরা রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ, আরআইএমএস এবং জিইএনআইএমএসের কাছে অনুরোধ জানিয়েছি। আমরা রোগীদের অন্যান্য কেন্দ্রে স্থানান্তর করব বলে ঠিক করেছি । যাঁদের লাইফ সাপোর্টের মতো জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন, তাঁদের এখানে রাখব। বাকিদের নিয়ে যাওয়া হবে অন্য়ত্র । মুখ্যমন্ত্রী নিজে এসে রোগীদের আশ্বস্ত করেছেন । বলেছেন, রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে যা কিছু করা সম্ভব, তার সবই করা হবে।"
মণিপুর প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, "প্রাখমিকভাবে আমরা জানতে পেরেছি । গত দু-তিনদিনের মধ্য়ে বিষ মদ খাওয়ার ঘটনা ঘটেছ। শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত 15 জনের মৃত্যু হয়েছে। বর্তমানে শিজা তে 150 জন রোগী পরীক্ষার জন্য এসেছেন এবং আরও অনেক রোগী একই ধরনের চিকিৎসার জন্য রয়েছেন।"