ভোররাতে চারতলা বিল্ডিংয়ে আগুন ! ঝলসে মৃত 9, আহত বহু

ভোররাতে চারতলা বিল্ডিংয়ে আগুন ! ঝলসে মৃত 9, আহত বহু
আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের 14টি ইঞ্জিন ৷ আগুনে পুড়ে যাওয়া অংশ থেকে চলছে উদ্ধারকাজ ৷
Published : May 3, 2026 at 9:15 AM IST
নয়াদিল্লি, 3 মে: ভোর তখন প্রায় 4টে ৷ রবিবার দিল্লির শাহদারা জেলার বিবেক বিহার এলাকার একটি চারতলা ভবনে আগুন লাগে ৷ চারিদিকে চিৎকার-চেঁচামেচি ৷ মুহূর্তেই ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ আগুনে পুড়ে ইতিমধ্যেই 9 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহত হয়েছেন প্রায় 12 জন ৷
এখনও চলছে উদ্ধারকাজ ৷ দমকলের 14টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, যেহেতু ভোররাত তাই বহুতলের বাসিন্দারা ঘুমিয়ে ছিলেন । তাই আগুন লাগার বিষয়ে কিছুই টের পাননি ৷ স্বাভাবিকভাবেই আগুনের মধ্যে বাসিন্দারা আটকা পড়েছিলেন । সেই কারণেই মৃ্ত্যুমিছিলের পরিস্থিতি ৷
ডিসিপি শাহদারা আরপি মীনা এনিয়ে জানিয়েছেন, আগুনের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক সংস্থাগুলি দ্রুত পদক্ষেপ নেয় । বিল্ডিংয়ের মধ্যে আটকে পড়াদের নিরাপদে সরিয়ে আনা এবং আহতদের দ্রুত চিকিৎসা প্রদানের চেষ্টা সর্বত্র চলছিল ৷ আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়, তবে প্রশাসন প্রাথমিকভাবে মনে করছে শর্ট সার্কিটের কারণেই এই বিপত্তি ! তদন্তকারী সংস্থাগুলো ঘটনাস্থলে রয়েছে এবং তারা পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত চলছে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ভবনের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ তলার ফ্ল্যাটগুলোতে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ৷
প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, এদিন ভোর 3.48 নাগাদ অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দমকল বাহিনী পৌঁছয় ৷ তাৎক্ষণিক উদ্ধারকার্য শুরু হলেও আগুনের ভয়াবহতা বাড়তে থাকায় ঘটনাস্থলে 14টি দমকলের ইঞ্জিন আসে ৷ দমকলকর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ৷ সকাল 6টা 25 নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ৷ তবে তল্লাশি অভিযান এখনও চলছে । চারতলা ভবনে আটকা পড়াদের উদ্ধারের জন্য দমকলকর্মী ও স্থানীয় পুলিশ যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে ৷
যা খবর মিলেছে তাতে, অন্তত 12 জনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে বেশ ক'য়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে । প্রশাসন তথা দিল্লি বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ (DDMA), ট্রাফিক পুলিশ এবং স্থানীয় পুলিশ বাহিনী অতি সর্তকতার সঙ্গে আশেপাশের এলাকা খালি করে দেয় ৷ বাইরের লোকজনকে ঘটনাস্থল থেকে দূরে থাকতে অনুরোধও করে। বর্তমানে উদ্ধারকাজ চলছে এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে, আগুনে পুড়ে যাওয়া অংশের নীচে এখনও কিছু মানুষ আটকা পড়ে থাকতে পারে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের পরিচয় এখনও নিশ্চিত করা যায়নি ৷ অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানতে চলছে তদন্ত ৷