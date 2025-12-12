রামমন্দির দর্শন করে ফেরার পথে খাদে পড়ল বাস, মৃত অন্তত 9
শুক্রবার ভোরে 33 জন যাত্রী নিয়ে খাদে পড়ে যায় বাসটি ৷ মৃতদের বাসের ভিতর থেকে কোনওরকমে উদ্ধার করা হয়েছে ৷
Published : December 12, 2025 at 9:09 AM IST
চিন্টুর (অন্ধ্রপ্রদেশ), 12 ডিসেম্বর: 33 জন পুণ্যার্থী নিয়ে ভদ্রাচলমের রামমন্দিরে গিয়েছিল বাসটি ৷ শুক্রবার ভোরে অন্ধ্রপ্রদেশের আল্লুরি সীতারামরাজু জেলার চিন্টুর-মারেদুমিল্লি ঘাট সড়কের রাজুগরিমেটা মোড়ে খাদে পড়ে যায় লালরঙের বাসটি ৷ খাদে এমনভাবে আটকে গিয়েছে যে যাত্রীদের উদ্ধার করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে স্থানীয় ও প্রশাসনকে ৷ ইতিমধ্যেই 9 জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷
সংবাদসংস্থা পিটিআইকে পুলিশ সুপার (এসপি) অমিত বরদার বলেন, "আজ ভোর সাড়ে 4টের দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে। যার জেরে অন্ততপক্ষে 9 জন মারা গিয়েছেন ও 22 আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর ৷ আমাদের অফিসারদের প্রাথমিক অনুমান, ঘন কুয়াশার কারণে সম্ভবত বাসচালক রাস্তার বাঁক দেখতে পাননি ৷ তাই হুড়মুড়িয়ে খাদে পড়ে গিয়েছে বাসটি ৷ বাসযাত্রীদের মধ্যে 6 জন পুরোপুরি সুস্থ রয়েছেন ৷"
প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে, চিন্টুর জেলার ওই পুণ্যার্থীরা একটি বেসরকারি বাসে তেলেঙ্গানার ভদ্রাচলম রাম মন্দিরে গিয়েছিলেন । সেখানে দর্শন সেরে তাঁরা মারেদুমিল্লি হয়ে অন্নভারমের উদ্দেশে রওনা হন । বাসে চালক ও সহকারী-সহ 35 জন যাত্রী ছিলেন ৷ রাজুগরিমেটা মোড়ে পৌঁছতেই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় । বাস থেকে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে ৷ বাসটি খাদে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহগুলি রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে ৷ সেগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হচ্ছে ৷ স্থানীয়রাও উদ্ধারকার্যে হাত লাগিয়েছেন ৷
স্থানীয় ও আহতযাত্রীদের কথায়, "আমরা পুলিশে খবর দিই ৷ চিন্টুর পুলিশ ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি পৌঁছয় ৷ আমাদের সঙ্গে যাঁরা বাসে ছিলেন তাঁরা বেশ কিছুজন গুরুতর জখম হয়েছেন ৷ তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় চিন্টুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । ভয়াবহ এই বাস দুর্ঘটনার কারণে চিন্টুর-মারেদুমিল্লি ঘাট সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ।"
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా చింతూరు వద్ద జరిగిన యాత్రికుల ప్రైవేటు బస్సు ప్రమాదం తీవ్రంగా కలిచివేసింది. ఈ ప్రమాదంలో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోవడం విచారకరం. ప్రమాదంపై అధికారులతో మాట్లాడాను, బాధితులకు అందుతున్న సాయంపై వివరాలు తెలుసుకున్నాను. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య సాయం అందేలా…— N Chandrababu Naidu (@ncbn) December 12, 2025
বাস দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু ৷ এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, "আল্লুরি জেলায় বাসটি খাদে পড়ে যাওয়ার কারণে পুণ্যার্থীদের মৃত্যু হয়েছে ৷ এই দুর্ঘটনা হৃদয়বিদারক ৷ আমি দুর্ঘটনার বিষয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদানের বিষয়ে খবরাখবর নিয়েছি । আহতদের যাতে উন্নত চিকিৎসা দেওয়া হয় তার সমস্ত সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছি ৷ দুর্ঘটনায় যাঁদের প্রাণ গিয়েছে, সরকার সেই পরিবারগুলির পাশে রয়েছে ৷"