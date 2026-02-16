শিবরাত্রির দিন মেলায় ফুচকা খেয়ে অসুস্থ 25 শিশু, গুরুতর 25

শিবরাত্রির দিন মেলায় ফুচকা খেয়ে অসুস্থ 25 শিশু, গুরুতর 25
মেলায় গিয়ে ফুচকা খেতেই বিপত্তি ৷ রবিবার রাত থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছে অন্তত 25 জন শিশু ৷ সকলেরই বমি ও পায়খানা হতে শুরু করে ৷
Published : February 16, 2026 at 8:59 PM IST
পালামৌ, 16 ফেব্রুয়ারি: ফুচকার সঙ্গে টকজল ৷ শিবরাত্রি উপলক্ষে ঝাড়খণ্ডের পালামৌর পাঙ্কিতে মেলা বসেছিল ৷ গিয়ে রাস্তার ধারে ফুচকার দোকানে ভিড় করেছিল বেশ কয়েকজন শিশু ৷ এরপরই দোকানদার ফুচকা দিতে শুরু করে ৷ খাওয়ার পর বাড়ি আসতেই মাঝরাত থেকে শুরু হয় শিশুদের পেটে ব্যথা, বমি ও পায়খানা ৷ তড়িঘড়ি ভর্তি করা হয় হাসপাতালে ৷
খাদ্যে বিষক্রিয়ায় জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে, বলে জানান শিশুর পরিবারের সদস্যরা ৷ ডায়রিয়ার প্রকোপে অন্তত 25 জন শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে ৷ 20 জনের অবস্থা গুরুতর ৷ স্থানীয়রা জানিয়েছেন, গতকাল দ্বারিকার রঘু আখড়ায় মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে একটি মেলা বসেছিল ৷ সেখানেই গিয়ে ফুচকা খাওয়ার পর একের পর এক শিশু অসুস্থ হতে শুরু করে। সোমবার সকালে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে শুরু করে ৷ এরপর স্থানীয়রা পাঙ্কি কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিষয়টি জানায়।
খবর পেয়েই স্বাস্থ্য বিভাগের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ পরে একটি অ্যাম্বুলেন্সও আসে ওই গ্রামে। সকল শিশুদেরই বমি হচ্ছিল ও কারও তীব্র পেটব্যথা হচ্ছিল ৷ দ্বারিকার এক গ্রামবাসী ধ্রুব কুমার গুপ্তা জানান, তাঁর ছেলেও মেলায় গিয়ে ফুচকা খেয়েছিল ৷ পরবর্তীতে ছেলের স্বাস্থ্যে অবনতি ঘটতে থাকে। আপাতত সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ মেলায় ফুচকা খেয়ে অন্তত 20 জন শিশু অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৷
এদিকে, পাঙ্কি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার মহেন্দ্র প্রসাদ জানিয়েছেন, বেশ কয়েকটি শিশুর অসুস্থ হওয়ার খবর আমরা পেয়েছি ৷ স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকরা এবং অ্যাম্বুলেন্স গ্রামে পাঠানো হয়েছে। কী কারণে শিশুগুলি অসুস্থ হয়ে পড়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ অনেক গ্রামবাসীও তাঁদের শিশুদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেছেন ৷ যারা বাড়িতে রয়েছে, তাদের জল ফুটিয়ে খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি ৷ খোলামেলা জায়গায় খাবার খেলে এমনটা হয়ে থাকে ৷ তাছাড়া দেখতে হবে ফুচকা বিক্রেতার সমস্ত জিনিস ভালো ছিল কি না ৷ মেলায় বিক্রি হওয়া খাবারের নমুনা পরীক্ষার জন্য সংগ্রহ করা হবে ৷ কতজন শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তা নিয়ে সঠিক সংখ্যা এখনও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না ৷