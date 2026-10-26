রাহুলের কনভয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ! অ্যাম্বুল্যান্সের সঙ্গে পাঁচটি গাড়ির সংঘর্ষ

রাহুলের কনভয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ! অ্যাম্বুল্যান্সের সঙ্গে পাঁচটি গাড়ির সংঘর্ষ
Cars in Rahul Gandhi's Convoy: এক্সপ্রেসওয়েতে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির কনভয়ে পাঁচটি গাড়ির সঙ্গে একটি অ্যাম্বুল্যান্সের ভয়াবহ সংঘর্ষ ৷ আহত বেশ ক'য়েকজন ৷
Published : October 26, 2026 at 11:35 AM IST
সুলতানপুর (উত্তরপ্রদেশ), 26 অক্টোবর: ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ৷ সোমবার উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুরের সাংসদ/বিধায়ক কোর্টে তাঁর কনভয় 2018 সালে একটি মানহানির মামলার শুনানিতে যোগ দিতে পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ে সুলতানপুরের দিকে যাচ্ছিল, সেই সময় একটি অ্যাম্বুল্যান্সের সঙ্গে ভয়াবহ সংঘর্ষ ঘটে 5টি চারচাকার ৷ জানা যায়, হালিয়াপুর থানার অধীনে থাকা এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷
এই ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ ক'য়েকজন ৷ তাঁদের মধ্য রয়েছেন কংগ্রেসের দলীয় কর্মী ও নিরাপত্তাকর্মীরা ৷ তবে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন রাহুল ৷ দুর্ঘটনা স্থলের সিসিটিভি ফুটেজে ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে ৷ সূত্রের খবর, অ্যাম্বুল্যান্সটি ডানদিকের দ্রুতগতির লেনে ছিল এবং অন্যান্য রাস্তার লেনগুলিতে অনেক যানজট পাকিয়ে ছিল।
পুলিশের এক কর্মকর্তা সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে জানিয়েছেন, রাহুল গান্ধি এদিন একটি মানহানির মামলায় আদালতে হাজিরা দেওয়ার জন্য সুলতানপুরের দিকে যাচ্ছিলেন ৷ আজ সকাল 10.15 নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ তবে লোকসভায় বিরোধী দলনেতা সম্পূর্ণ নিরাপদে আছেন। ঘটনা গুরুতর নয়, তবে বড় ধরনের কিছু হতে পারত ৷ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ক'য়েকজন ৷ কনভয়ের সামনের দিকে থাকা স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের একটি ব্যক্তিগত গাড়ি হঠাৎ কোনও কারণে ব্রেক কষলে, তার পিছনে থাকা গাড়িগুলি একে-অপরের সঙ্গে ধাক্কা খায়।
রাহুল আজ সকালে লখনউ বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। সেখান থেকে তাঁর কনভয় প্রায় 135 কিলোমিটার দূরে সুলতানপুরের দিকে রওনা হয়। গন্তব্য থেকে প্রায় 35 কিলোমিটার দূরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আজ আদালতের রায় ঘোষণার কথা থাকায়, কংগ্রেস সাংসদের সশরীরে উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল। তাই এদিন সুলতানপুরের সাংসদ/বিধায়ক কোর্টে হাজিরা দিতে যাচ্ছিলেন রাহুল ৷
সূত্রের খবর, কনভয়ে থাকা গাড়ির সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্সে ধাক্কা দেয়। তারপর একে-একে পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খায় কনভয়ের গাড়িগুলি। তবে ঘটনার খানিক পরই রাহুলের কনভয় ফের সুলতানপুরের দিকে রওনা দেয় ৷ উল্লেখ্য, এই মামলা 2018 সালের কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের আগে বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত একটি জনসভায় তৎকালীন বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধির করা কিছু আপত্তিকর মন্তব্য সংক্রান্ত ৷
এই ঘটনায় সুলতানপুর সমবায় ব্যাঙ্কের তৎকালীন চেয়ারম্যান বিজয় মিশ্র একটি অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আদালত রাহুল গান্ধিকে 2023 সালের 27 নভেম্বর বিচারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তলব করে ৷ পরবর্তীতে রাহুল গান্ধি আদালতে হাজির হন, যেখানে তাঁকে জামিন দেওয়া হয়। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়ার পর, সুলতানপুর এমপি/এমএলএ আদালত গত 13 অক্টোবর শুনানি শেষ হলেও রায় সংরক্ষিত রাখে। এই সিদ্ধান্ত শীঘ্রই ঘোষণা করার কথা আজ ৷