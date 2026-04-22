বিধায়কের মৃত্যুতে চুড়াচাঁদপুরে 13 ঘণ্টা ধর্মঘট, থমথমে 12 জেলা
বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ডাকা ধর্মঘটের কারণে বুধবার মণিপুরের 16টি জেলার মধ্যে 12টি জেলাতেই স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়েছে। এই ধর্মঘটে চুড়াচাঁদপুর জেলার পরিস্থিতি একেবারেই থমথমে ছিল।
By ANI
Published : April 22, 2026 at 6:20 PM IST
চুড়াচাঁদপুর, 22 এপ্রিল: মণিপুরে জাতিগত হিংসার উত্তাপ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এখন রাস্তায় নেমে এসেছে। মণিপুর সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 2023 সালের মে মাস থেকে জাতিগত হিংসার কারণে 58,800 জনেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন৷
বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ডাকা ধর্মঘটের কারণে বুধবার মণিপুরের 16টি জেলার মধ্যে 12টি জেলাতেই স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়েছে। সোমবার মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলার ট্রংগ্লাওবিতে বোমা হামলায় দুই শিশু নিহত হওয়ার প্রতিবাদে দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়া হয়৷
চুড়াচাঁদপুরে বিধায়ক ওয়ালতের জন্য ন্যায়বিচারের দাব
বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ডাকা ধর্মঘটে চুড়াচাঁদপুর জেলার পরিস্থিতি একেবারেই থমথমে ছিল। জোমি সমন্বয় কমিটির ছত্রছায়ায় বিভিন্ন সংগঠন 13 ঘণ্টার ধর্মঘটের ডাক দেয়। ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক ভুংজাগিন ওয়ালতের জন্য ন্যায়বিচারের দাবিতে এই প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, 2023 সালের মে মাসের হিংসার শুরুতে এক হামলায় ওয়ালতে গুরুতর আহত হন। দীর্ঘ চিকিৎসার পর এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে গুরুগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।
উপত্যকার পাঁচটি জেলায় পাঁচ দিনের বনধের প্রভাব
বিষ্ণুপুর জেলার ট্রংগ্লাওবিতে 7 এপ্রিল ঘটে যাওয়া বোমা হামলার প্রতিবাদে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি (জেএসি) পাঁচ দিনের বনধের ডাক দিয়েছে। এই হামলায় দুটি নিরীহ শিশু প্রাণ হারিয়েছে। ইম্ফল উপত্যকার পাঁচটি জেলাতেই এই বনধের ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। বিক্ষোভকারীরা ইম্ফল পশ্চিমের সাগোলবন্দ এবং পাতসোইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় রাস্তা অবরোধ করেছে। যান চলাচল সম্পূর্ণ ধর্মঘট হয়ে যাওয়ায় মানুষজন নিজেদের বাড়িতে ঘরবন্দি করে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন।
নাগা-অধ্যুষিত এলাকায় তিন দিনের পূর্ণ ধর্মঘট
রাজ্যের উপত্যকা ও পার্বত্য জেলাগুলিতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত ছিল। ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিলের ডাকা তিন দিনের ধর্মঘটের আজ ছিল দ্বিতীয় দিন। গত 18 এপ্রিল উখরুল জেলায় দুই টাংখুল নাগা পুরুষকে হত্যার প্রতিবাদে এই ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। ছয়টি নাগা-অধ্যুষিত পার্বত্য জেলায় এই ধর্মঘটের প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছে। ননি জেলা এবং পূর্ব ইম্ফলের ইয়াংগাংপোকপিতে ধর্মঘট সমর্থকরা রাস্তা সম্পূর্ণভাবে অবরোধ করেছে, যার ফলে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর চলাচলে ব্যাপক অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।