ঐতিহ্য-সম্প্রীতির সাংস্কৃতিক মিলনমেলা, ম্যাঙ্গালুরুতে চলছে উমার আরাধনা
Durga Puja in Karnataka: দুর্গোৎসব কি শুধুই বাংলার। মোটেই নয়! বাঙালি যেখানে সেখানেই দুর্গাপুজো। তাই আলোর উৎসবে সেজে উঠেছে ম্যাঙ্গালুরুর বঙ্গধারাও। প্রতিবেদন বিনোদ পুডুর ৷
Published : October 20, 2026 at 12:01 PM IST
ম্যাঙ্গালুরু (কর্ণাটক), 20 অক্টোবর: দক্ষিণ ভারতেও পা-রেখেছেন উমা। কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালুরুর উপকূল এলাকা থেকে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে তৈরি হয় অসাধারণ সব প্যান্ডেল, যা কলকাতায় বাড়ির পুজোর আমেজ ফিরিয়ে আনে। এখানে বসবাসকারী বহু বাঙালির কাছে দুর্গাপুজো নস্ট্যালজিয়া এবং গভীর আকাঙ্খা, যার জন্য তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন বছরভর।
সুন্দর ও পরিপাটি করে সাজানো প্যান্ডেল, ভক্তিপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং জিভে জল আনা ভোগ বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের আবহ তৈরি করে ৷ বাসিন্দাদের মা দুর্গার আরাধনা জমজমাট হয়ে ওঠে ৷ বাংলার গৌরবময় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সকলের নজরে আনতে ম্যাঙ্গালুরু বাঙালি সমিতি এই বছর তাদের 43তম পুজো পালন করছে ৷ লালবাগের হিন্দি প্রচার ভবনে গত 15 অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে দুর্গা আরাধনার প্রস্তুতি ৷ ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমীতে আচার-নিয়ম মেনেই পুজো হয়েছে মায়ের ৷ নবমীর পুজো আজ হচ্ছে ৷ আগামিকাল দশমী পালন হবে এখানে ৷
গঙ্গার পবিত্র মাটি দিয়ে প্রতিমা নির্মাণ থেকে শুরু করে কলকাতা থেকে আসা পুরোহিত, ঢাকের বাদ্যি ও রাঁধুনিদের উপস্থিতি ৷ সব মিলিয়ে ম্যাঙ্গালোরে বাঙালিরা উৎসবে মেতেছে ৷
ম্যাঙ্গালোরের বাঙালি কমিটির সহসভাপতি আশিসকুমার রায় পুজোর যাবতীয় খুঁটিনাটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানান ইটিভি ভারতকে ৷ তিনি বলেন, "ম্যাঙ্গালোরের লালবাগে আমাদের পুজো 43তম ৷ এই উপকূলে প্রায় 150 থেকে 170টি বাঙালি পরিবারের বাস ৷ চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, সুপারি ব্যবসায়ী, স্বর্ণকার এবং ছাত্র, ছাত্রী-সহ সমগ্র সম্প্রদায় একসঙ্গে পুজোয় মেতে উঠি ৷ এটা আমাদের সৌভাগ্য যে শুধু বাঙালিরাই নয়, মারাঠি, কোঙ্কনি এবং স্থানীয় তুলু সম্প্রদায়ের মানুষও আমাদের পুজোয় অংশগ্রহণ করেন ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমাদের প্রতিমা মণ্ডপেই তৈরি হয় ৷ বাঙালি মৃৎশিল্পী মধুসূদন পাল আমাদের মূর্তি তৈরি করেন । পুরোহিত, ঢাকি, রাঁধুনি, সকলেই কলকাতা থেকে আসেন ।" আশিসকুমার রায় সবশেষে জানান, তিনি 30 বছর আগে কর্ণাটকে আসেন... এখন ম্যাঙ্গালোর-ই তাঁর নিজের শহর, নিজের বাড়ি ৷
বাঙালি সমিতির প্রবীণ সদস্য সবিতা বলেন, "আমি এই সমিতির সবচেয়ে পুরনো সদস্য । আমাদের কমিটিতে 500 জনেরও বেশি সদস্য রয়েছেন এবং আমরা টানা 43 বছর ধরে এই দুর্গাপুজো করে আসছি । পুজোর শেষে দশমীতে বাঙালি ঐতিহ্যের সবচেয়ে সুন্দর পরম্পরা সিঁদুর খেলা হয় । সেদিন সমস্ত মহিলারা লালপাড়-সাদা শাড়ি পরেন, দেবীকে সিঁদুর ও মিষ্টি দিয়ে বরণ করা হয় ৷ তারপর একে-অপরের গায়ে সিঁদুর লাগিয়ে উৎসব পালন করি ।"
পুজোর ক'টা দিন বাঙালি রীতিতে ভোগ প্রসাদ, ঐতিহ্যবাহী লাড্ডু এবং কোবড়ি (কন্নড় খাবারের পদ), বরফি বিতরণ করা হয় । হয় ধুনুচি নাচ, বাংলা লোকনৃত্য, ডান্ডিয়া এবং ঐতিহ্যবাহী উলু ধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি প্রতিযোগিতা ৷ সুলতান বাথেরি নদীতে দেবীর প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হবে । পুজো কমিটি থেকে জানা যায়, বাংলার ধর্মীয় সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখে এই একই মণ্ডপে তারা লক্ষ্মী পুজো, কালী পুজো এবং সরস্বতী পুজোরও আয়োজন করেন ৷