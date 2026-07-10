দুই বিচারপতির দিকে কাগজ ছোড়া থেকে গালিগালাজ, চরম অসম্মান আইনজীবীর
দুই বিচারপতির বেঞ্চকে চরম অসম্মান করার ঘটনা ঘটল সুপ্রিম কোর্টে ৷ সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষী তাকে বের করে দেয় ৷ এই ঘটনা প্রথম নয় ৷
Published : July 10, 2026 at 8:19 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 জুলাই: চরম নিন্দনীয় ঘটনার সাক্ষী থাকল সুপ্রিম কোর্ট ! দেশের শীর্ষ আদালত কক্ষে উপস্থিত বিচারপতিদের 'চাকর' বলে তাদের দিকে আইনি কাগজপত্র ছুড়ে চরম অসম্মান প্রদর্শন করল এক ব্যক্তি ৷ এমনকী বিচারপতিদের মর্যাদার তোয়াক্কা না-করে ভরা এজলাসে তাঁদের উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করে সেই ব্যক্তি ৷ সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে কক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হয় ৷
ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার ৷ বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথন এবং বিচারপতি অলোক আরাধের বিশেষ বেঞ্চে শুনানি চলছিল ৷ আইনজীবীর পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি নিজেকে পার্টি হিসাবে দাবি করে এজলাসে হাজির হয় ৷ সে এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছিল ৷
শুরুতেই ওই ব্যক্তি দুই বিচারপতিকে 'জুডিশিয়াল সার্ভেন্ট' বলে সম্বোধন করে ৷ এরপর বলতে থাকে, "আমি আপনাদের আদেশ করছি... " ৷ তখন এক বিচারপতি প্রশ্ন করেন, "আপনি আমায় আদেশ করছেন ?" ওই ব্যক্তি প্রশ্নের উত্তর না-দিয়ে নিজের কথা বলে চলে ৷
এরপর নিজের বক্তব্য শেষ করে দুই বিচারপতির দিকে আইনি কাগজপত্র করে ছুড়ে দেয় ৷ ততক্ষণে তাকে আদালত কক্ষে উপস্থিত নিরাপত্তারক্ষী ধরে ফেলেন ৷ এজলাস থেকে যাওয়ার সময় ওই ব্যক্তি বিচারপতিদের গালিগালাজ করে ৷ হতবাক হয়ে যান উপস্থিত আইনজীবীরা ৷
গত বছরের 5 অক্টোবরও এমন ঘটনা ঘটেছিল সুপ্রিম কোর্টে ৷ ওইদিন সকাল 11.30 মিনিট নাগাদ প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চের এজলাসে একটি মামলার শুনানি চলছিল ৷ তখন 71 বছর বয়সি আইনজীবী রাকেশ কিশোর ধীরে ধীরে ডায়াসের দিকে এগিয়ে আসেন ৷ আচমকা তিনি জুতো খুলে প্রধান বিচারপতির দিকে ছুড়তে যান ৷ মুহূর্তে কক্ষে উপস্থিত নিরাপত্তা কর্মীরা এগিয়ে এসে তাঁকে আটকে দেন ৷ সঙ্গে সঙ্গে আইনজীবীকে আদালত কক্ষ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেই সময় অভিযুক্ত আইনজীবী বলতে থাকেন, "সনাতন ধর্মের অপমান সহ্য করবে না হিন্দুস্তান ৷"
এই সময় প্রধান বিচারপতি উপস্থিত আইনজীবীদের শান্ত থাকার অনুরোধ জানান এবং তাঁদের সওয়াল-জবাব চালিয়ে যেতে বলেন ৷ তিনি বলেন, "এই ঘটনায় উত্তেজিত হবেন না ৷ এই ধরনের কাজকর্ম আমার উপর কোনও প্রভাব ফেলবে না ৷" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ঘটনার কড়া সমালোচনা করেছিলেন৷