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বিয়ে ভেঙে দেওয়ায় প্রাক্তন বাগদত্তা ও তাঁর বোনের উপর অ্যাসিড হামলা যুবকের !

অভিযুক্ত মাদকাসক্ত হওয়ায় বিয়ে ভেঙে দেন যুবতী ৷ সেই রাগেই অ্যাসিড হামলা বলে অভিযোগ ৷

Acid Attack
বিয়ে ভেঙে দেওয়ায় প্রাক্তন বাগদত্তা এবং তাঁর বোনের উপর অ্যাসিড হামলার অভিযোগ যুবকের বিরুদ্ধে ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 30, 2026 at 6:00 PM IST

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হাপুর (উত্তরপ্রদেশ), 30 অগস্ট: বিয়ে ভেঙে দেওয়ায় প্রাক্তন বাগদত্তা এবং তাঁর বোনের উপর অ্যাসিড হামলার অভিযোগ এক যুবকের বিরুদ্ধে ৷ শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের হাপুর জেলার সিমভাওলি থানা এলাকায় ৷ ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় দুই যুবতীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷

পুলিশকে আক্রান্ত দুই যুবতীর পরিবার জানিয়েছে, অভিযুক্ত হর্ষ ভাটি রাতে প্রাক্তন বাগদত্তার বাড়িতে গিয়ে কলিং বেল বাজায় ৷ যুবতী দরজা খুলতেই তাঁর উপর অ্যাসিড ছুঁড়ে মারেন হর্ষ ৷ সেই সময় যুবতীর বোন এগিয়ে এলে তাঁকে লক্ষ্য করেও অ্যাসিড ছোঁড়েন অভিযুক্ত ৷ তদন্তে নেমে পুলিশ আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন, হর্ষ ভাটি মাদক সেবন করেন ৷ সেই খবর পাওয়ার পরেই বিয়ে ভেঙে দেন আক্রান্ত যুবতী ৷ সেই ক্ষোভেই বাড়িতে ঢুকে অ্যাসিড হামলা চালান অভিযুক্ত যুবক ৷

জানা গিয়েছে, দুই মেয়ের চিৎকার শুনে পরিবারের অন্যান্যরা বাইরে বেরিয়ে আসেন ৷ তাঁরা দেখেন দুই বোন মাটিতে পড়ে ছটফট করছেন এবং তাঁদের মুখ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে ৷ সেই সময় হর্ষকে সেখানে একটি বোতল হাতে দেখতে পান তাঁরা ৷ পরিবারের লোকজন চলে এলে অভিযুক্ত হর্ষ পালানোর চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু, তাঁকে ধরে ফেলেন লোকজন ৷

এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "অভিযুক্ত হর্ষ ভাটিকে আক্রান্তদের পরিবারের সদস্যরা হাতেনাতে ধরে ফেলেন এবং আমাদের হস্তান্তর করেন ৷" সিমভাওলি থানার পুলিশ ঘটনায় মামলা রুজু করেছে ৷ হর্ষকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ দুই অ্যাসিড আক্রান্ত যুবতী গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷

ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আক্রান্ত যুবতীদের বাবা বলেন, "আমার বড় মেয়ের সঙ্গে হর্ষ ভাটির বিয়ে ঠিক হয়েছিল ৷ কিন্তু, মেয়ে পরে জানতে পারে হর্ষ মাদক সেবন করে ৷ তারপরেই ও বিয়ে ভেঙে দেয় ৷ সেই রাগেই আমার দুই মেয়েকে অ্যাসিড ছুঁড়েছে ৷"

অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ সুপার বীনিত ভাটনাগর অ্যাসিড হামলার ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন ৷ তিনি জানান, পুলিশ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে আক্রান্তদের উদ্ধার করে এবং অভিযুক্তকে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ৷ তিনি বলেন, "আমরা দুই আক্রান্ত যুবতীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছি চিকিৎসার জন্য ৷ তাঁদের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ পুলিশ পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে ৷"

TAGGED:

MAN THROWS ACID ON EX FIANCEE
CRIME AGAINST WOMEN
অ্যাসিড হামলা
ACID
ACID ATTACK

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