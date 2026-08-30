বিয়ে ভেঙে দেওয়ায় প্রাক্তন বাগদত্তা ও তাঁর বোনের উপর অ্যাসিড হামলা যুবকের !

বিয়ে ভেঙে দেওয়ায় প্রাক্তন বাগদত্তা ও তাঁর বোনের উপর অ্যাসিড হামলা যুবকের !
অভিযুক্ত মাদকাসক্ত হওয়ায় বিয়ে ভেঙে দেন যুবতী ৷ সেই রাগেই অ্যাসিড হামলা বলে অভিযোগ ৷
Published : August 30, 2026 at 6:00 PM IST
হাপুর (উত্তরপ্রদেশ), 30 অগস্ট: বিয়ে ভেঙে দেওয়ায় প্রাক্তন বাগদত্তা এবং তাঁর বোনের উপর অ্যাসিড হামলার অভিযোগ এক যুবকের বিরুদ্ধে ৷ শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের হাপুর জেলার সিমভাওলি থানা এলাকায় ৷ ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় দুই যুবতীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷
পুলিশকে আক্রান্ত দুই যুবতীর পরিবার জানিয়েছে, অভিযুক্ত হর্ষ ভাটি রাতে প্রাক্তন বাগদত্তার বাড়িতে গিয়ে কলিং বেল বাজায় ৷ যুবতী দরজা খুলতেই তাঁর উপর অ্যাসিড ছুঁড়ে মারেন হর্ষ ৷ সেই সময় যুবতীর বোন এগিয়ে এলে তাঁকে লক্ষ্য করেও অ্যাসিড ছোঁড়েন অভিযুক্ত ৷ তদন্তে নেমে পুলিশ আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন, হর্ষ ভাটি মাদক সেবন করেন ৷ সেই খবর পাওয়ার পরেই বিয়ে ভেঙে দেন আক্রান্ত যুবতী ৷ সেই ক্ষোভেই বাড়িতে ঢুকে অ্যাসিড হামলা চালান অভিযুক্ত যুবক ৷
জানা গিয়েছে, দুই মেয়ের চিৎকার শুনে পরিবারের অন্যান্যরা বাইরে বেরিয়ে আসেন ৷ তাঁরা দেখেন দুই বোন মাটিতে পড়ে ছটফট করছেন এবং তাঁদের মুখ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে ৷ সেই সময় হর্ষকে সেখানে একটি বোতল হাতে দেখতে পান তাঁরা ৷ পরিবারের লোকজন চলে এলে অভিযুক্ত হর্ষ পালানোর চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু, তাঁকে ধরে ফেলেন লোকজন ৷
थाना सिम्भावली के ग्राम माधापुर में एक युवक द्वारा 02 युवतियों पर तेजाब डाला गया है, वे घायल हो गई, पुलिस द्वारा घायल युवतियों का मेडिकल कराया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिम्भावली पर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है।— HAPUR POLICE (@hapurpolice) August 30, 2026
बाइट~सीओ गढ़मुक्तेश्वर pic.twitter.com/NNfCimyMQe
এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "অভিযুক্ত হর্ষ ভাটিকে আক্রান্তদের পরিবারের সদস্যরা হাতেনাতে ধরে ফেলেন এবং আমাদের হস্তান্তর করেন ৷" সিমভাওলি থানার পুলিশ ঘটনায় মামলা রুজু করেছে ৷ হর্ষকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ দুই অ্যাসিড আক্রান্ত যুবতী গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷
ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আক্রান্ত যুবতীদের বাবা বলেন, "আমার বড় মেয়ের সঙ্গে হর্ষ ভাটির বিয়ে ঠিক হয়েছিল ৷ কিন্তু, মেয়ে পরে জানতে পারে হর্ষ মাদক সেবন করে ৷ তারপরেই ও বিয়ে ভেঙে দেয় ৷ সেই রাগেই আমার দুই মেয়েকে অ্যাসিড ছুঁড়েছে ৷"
অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ সুপার বীনিত ভাটনাগর অ্যাসিড হামলার ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন ৷ তিনি জানান, পুলিশ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে আক্রান্তদের উদ্ধার করে এবং অভিযুক্তকে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ৷ তিনি বলেন, "আমরা দুই আক্রান্ত যুবতীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছি চিকিৎসার জন্য ৷ তাঁদের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ পুলিশ পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে ৷"