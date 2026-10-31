নাবালক পুত্রকে খুন, যাবজ্জীবন সাজা ক্যানসার আক্রান্ত বাবার
Life Sentence for Murder: তিনি মারা গেলে নাবালক ছেলেকে কে দেখবে ? এই আশঙ্কা থেকেই শ্বাসরোধ করে ছেলেকে খুন করেন বাবা ৷
Published : October 31, 2026 at 8:54 PM IST
সাতারা (মহারাষ্ট্র), 31 অক্টোবর: তিনি ক্যানসার আক্রান্ত ৷ তিনি মারা গেলে নাবালক ছেলেকে কে দেখবে ? এই আশঙ্কা থেকেই শ্বাসরোধ করে ছেলেকে খুন করেন বাবা ৷ সেই ঘটনায় ওই ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল আদালত ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের সাতারায় ৷
দোষী সাব্যস্ত ওই ব্যক্তির নাম বিজয় আনন্দরাও খাটাল (35) ৷ তিনি কোরেগাঁও তালুকের হিভারে গ্রামের বাসিন্দা ৷ তাঁর ছেলের নাম ছিল বিক্রম ওরফে প্রণব ৷ বিজয় ক্যানসার আক্রান্ত ৷ তাঁর আশঙ্কা ছিল, তিনি মারা গেলে তাঁর 12 বছর বয়সী ছেলে চরম দুর্দশার সম্মুখীন হবে । এই আশঙ্কা থেকেই 2023 সালের 23 ডিসেম্বর তিনি গবাদি পশু বাঁধার দড়ি দিয়ে শ্বাসরোধ করে নিজের ছেলেকে হত্যা করেন । অপরাধের প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে তিনি মৃতদেহটি নিজের আখের ক্ষেতে ফেলে দেন । কোরেগাঁও তালুকের ওয়াথার থানায় এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয় ।
ওয়াথার থানার সহকারী পুলিশ পরিদর্শক সুশীল ভোঁসলে এই অপরাধের রহস্য উন্মোচন করেন এবং অভিযুক্ত বিজয়কে গ্রেফতার করেন । পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয় । সাতারা জেলা ও দায়রা আদালতে এই মামলার বিচার হয় ।
সরকারি তরফে মোট 15 জন সাক্ষীকে আদালতে পেশ করা হয় ৷ এছাড়া, পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণ, সাক্ষীদের বয়ান এবং উচ্চ আদালত ও সুপ্রিম কোর্টের প্রাসঙ্গিক রায়গুলি আদালতের সামনে তুলে ধরা হয় । সরকার পক্ষের যুক্তি ও উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিজয়কে দোষী সাব্যস্ত করে এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেয় আদালত ।
পুলিশ আধিকারিক সুশীল ভোঁসলে জানান, আদালত ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 302 ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং তিন হাজার টাকা জরিমানা এবং 201 ধারার অধীনে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও 500 টাকা জরিমানা করেছে বিজয়কে ৷ তিন হাজার টাকা জরিমানা দিতে না পারলে অতিরিক্ত ছয় মাসের সাধারণ কারাদণ্ড বিজয়কে পেতে হবে ৷ আর 500 টাকা জরিমানা না দিতে পারলে অতিরিক্ত 15 দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে বিজয়কে ৷
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