পার্কিং নিয়ে বিবাদের জেরে 15 রাউন্ড গুলি ! ধনতেরাসের রাতে ঝাঁঝরা প্রতিবেশীর শরীর

পার্কিং নিয়ে বিবাদের জেরে 15 রাউন্ড গুলি ! ধনতেরাসের রাতে ঝাঁঝরা প্রতিবেশীর শরীর
Paramjit Dhankhar Murder: এর আগেও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে প্রায়ই মতবিরোধ হত । অভিযুক্ত ব্যক্তি নিহতের ছেলেকে গালিগালাজ করেন বলে অভিযোগ ।
Published : November 7, 2026 at 2:51 PM IST
ফরিদাবাদ(হরিয়ানা), 7 নভেম্বর: পার্কিং নিয়ে বিবাদের জেরে প্রতিবেশীকে লক্ষ্য করে পর পর প্রায় 15-16 রাউন্ড গুলি ৷ আর সেই গুলি লেগেই ঝাঁঝরা হয়ে গেল ব্যক্তির শরীর ৷ মৃতের নাম পরমজিৎ ধনখড় ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ধনতেরাসের রাতে হরিয়ানার ফরিদাবাদে সেক্টর 21সি-তে ৷
নিহত পরমজিৎ ধনখড় 641 নম্বর বাড়ির দোতলায় তাঁর স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ের সঙ্গে থাকতেন । তিনি একটি বড় কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন এবং কাজের প্রয়োজনে সিঙ্গাপুরে থাকতেন । ভাইয়ের ছেলের বিয়েতে যোগ দিতে তিনি মাত্র দু'দিন আগেই সিঙ্গাপুর থেকে ফরিদাবাদে ফিরেছিলেন । 24 নভেম্বর বিয়ের অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার আগেই পরিবারের আনন্দ শোকে পরিণত হল ।
জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত আটটার দিকে পরমজিৎ জিম থেকে বাড়ি ফেরেন । সেই সময় গাড়ি পার্কিংকে কেন্দ্র করে তাঁর সঙ্গে তৃতীয় তলায় বসবাসকারী প্রতিবেশী মনু শর্মা ওরফে মোহনের বাগবিতণ্ডা শুরু হয় । এর আগেও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই দুই পরিবারের মধ্যে প্রায়ই মতবিরোধ হত । পাঁচ দিন আগেও অভিযুক্ত ব্যক্তি পরমজিতের ছেলেকে গালিগালাজ করেন বলে অভিযোগ ।
অভিযোগ, ধনতেরাসের রাতে গাড়ি পার্কিং নিয়ে বিবাদ এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে অভিযুক্ত তাঁর লাইসেন্সপ্রাপ্ত পিস্তল বের করে পরমজিতের দিকে গুলি চালান ৷ অভিযুক্ত প্রায় 15-16 রাউন্ড গুলি চালিয়েছিলেন, যার মধ্যে আট-নয়টি গুলি পরমজিতের শরীরে লাগে । যার ফলে ঘটনাস্থলেই পরমজিতের মৃত্যু হয় । পরমজিতের আদি বাড়ি ছিল হিসারে ।
ঘটনার খবর পেয়ে সুরজকুণ্ড থানার পুলিশ, ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং সেখান থেকে ব্যবহৃত কার্তুজের খোল উদ্ধার করে । বর্তমানে তারা আশেপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে এবং অন্যান্য তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের মাধ্যমে ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে । ঘটনার পর অভিযুক্ত তাঁর পরিবার-সহ পালাতক । পুলিশ তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে ।
সুরজকুণ্ডের স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) প্রহ্লাদ কুমার বলেন, "অভিযুক্ত ও নিহতের পরিবারের মধ্যে প্রায়শই বিবাদ লেগে থাকত । সর্বশেষ এই ঘটনায় পরমজিৎকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে । অভিযুক্তদের সন্ধানে পুলিশ তৎপর রয়েছে । মৃত ব্যক্তির দেহের ময়নাতদন্ত ইএসআই মেডিক্যাল কলেজে হবে । পুলিশ ঘটনাটির প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখছে ৷ তদন্ত শেষ হলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে ।"