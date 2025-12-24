ভর সন্ধ্যায় রাস্তায় স্ত্রীকে গুলি, পরে আত্মসমর্পণ থানায় স্বামীর

ভর সন্ধ্যায় রাস্তায় স্ত্রীকে গুলি, পরে আত্মসমর্পণ থানায় স্বামীর
স্ত্রী'র প্রতি সন্দেহের বশেই খুন করেছেন ওই ব্যক্তি, প্রাথমিক তদন্তে এমনটাই মনে করছে পুলিশ ৷
Published : December 24, 2025 at 2:37 PM IST
বেঙ্গালুরু, 24 ডিসেম্বর: ভর সন্ধ্যায় প্রকাশ্যে স্ত্রীকে গুলি করে খুনের অভিযোগ ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ভুবনেশ্বরী (39) নামে ওই ব্যাঙ্ক অফিসার ওই মহিলার। এরপর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে অভিযুক্ত স্বামী ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত বালামুরুগান (40) নামে ওই ব্যক্তিকে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ঘটেছে ৷ অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ ৷
জানা গিয়েছে, ভুবনেশ্বরী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বাসবেশ্বর নগর শাখায় সহকারী ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। অন্যদিকে, অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি হোয়াইটফিল্ডের একটি বেসরকারি কোম্পানিতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতেন । 14 বছর আগে তাদের বিয়ে হয়। দম্পতির দু'টি সন্তান রয়েছে ৷ বিয়ের পর তারা রাজাজিনগরে বসবাস করতেন। পুলিশ জানিয়েছে, সম্প্রতি মতবিরোধের কারণে গত দেড় বছর ধরে স্বামী-স্ত্রী আলাদা থাকছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, অভিযুক্ত স্ত্রীকে প্রবল সন্দেহ করতেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ভুবনেশ্বরী আইনত বিবাহবিচ্ছেদও চেয়েছিলেন। কিন্তু অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি অবশ্য এতে রাজি হননি। ছয় মাস আগে স্ত্রী অন্য জায়গায় বদলি হয়ে সন্তানদের নিয়ে আলাদা থাকতে শুরু করেন। স্ত্রী ও সন্তানদের ঠিকানা সম্পর্কে অভিযুক্তের কোনও ধারণাও ছিল না। চার মাস আগে ভুবনেশ্বরী কেপি অন্যত্র সন্তানদের নিয়ে বসবাস শুরু করেন। এক সপ্তাহ আগে তিনি অভিযুক্তকে বিবাহবিচ্ছেদের নোটিশ পাঠান। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে অভিযুক্ত একটি পিস্তল নিয়ে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে স্ত্রী'র জন্য অপেক্ষা করছিলেন।
স্ত্রী বাড়ির কাছে রাস্তায় আসামাত্রই আচমকাই ভুবনেশ্বরীকে লক্ষ্য করে মোট পাঁচ রাউন্ড গুলি চালায় সে। গুলির আঘাতে গুরুতর আহত হন ভুবনেশ্বরী ৷ এলাকার মানুষ তাঁকে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন ৷ যদিও হাসপাতালের পথেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। স্ত্রীকে গুলি করে খুনের পর অভিযুক্ত সরাসরি মাগাদি রোড থানায় আত্মসমর্পণ করে। অভিযুক্ত অবৈধভাবে পিস্তলটি সংগ্রহ করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এ বিষয়ে আরও তদন্ত চলছে ৷ ঘটনাটি জানার পর পুলিশ ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থলে আসেন ৷ তদন্তের স্বার্থে সেখান থেকে বেশকিছু নমুনাও সংগ্রহ করেন তাঁরা। মাগাদি রোড থানা খুনের মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করছে।