বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে ব্রেক-আপ, গায়ে আগুন দিয়ে 'আত্মহত্যা' দুই সন্তানের বাবার

বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে ব্রেক-আপ, গায়ে আগুন দিয়ে 'আত্মহত্যা' দুই সন্তানের বাবার
Man Dies By Suicide: 47 বছরের সন্দীপ প্রায়ই বন্ধুর বাড়িতে যেতেন ৷ সেখানেই বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে ৷ বাড়িতে রয়েছেন স্ত্রী-দুই সন্তান ৷
Published : November 7, 2026 at 11:33 AM IST
নয়াদিল্লি, 7 নভেম্বর: মর্মান্তিক ঘটনা উত্তর-পশ্চিম দিল্লির ওয়াজিরপুর শিল্পাঞ্চলে ৷ প্রেমের সম্পর্কে বিচ্ছেদ হতেই বছর 47-এর সন্দীপ চরম পদক্ষেপ করে বসলেন ৷ তাঁর বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে বেশ কিছু সময় ধরে প্রেম করছিলেন ৷ তা ভেঙে যেতেই নিজের গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী হলেন ৷ তাঁর মৃত্যুর কারণ তিনি সুইসাইড নোটে লিখে গিয়েছেন ৷ শুক্রবারের এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় ৷
মৃত সন্দীপ উত্তরপ্রদেশের সন্ত কবির নগরে তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তানের সঙ্গে থাকতেন। তিনি প্রায়ই এক বন্ধুর বাড়িতে যেতেন ৷ সেই থেকেই বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে প্রেম সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন সন্দীপ ৷ 20 বছরের ওই তরুণী দিল্লির ওয়াজিরপুরের একটি বাসনপত্রের কারখানায় কাজ করেন ৷ গতকাল ওই বাসনপত্রের কারখানায় গিয়ে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেন ওই ব্যক্তি। পাশাপাশি তিনি সুইসাইড নোটও লিখে যান ৷ তাতে তিনি আত্মহত্যার কারণ হিসেবে উল্লেখ করছেন, "নিজের বয়সের অর্ধেকেরও কম বয়সি এক তরুণীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল আমার ৷ বর্তমানে ব্রেক-আপ হয়ে গিয়েছে ৷ তাই আমি জীবন নিলাম ৷"
পুলিশ সূত্রে খবর, সন্দীপ প্রায়ই ওই মহিলাকে ফোন করতেন ৷ দিন ক'য়েক ধরে মেয়েটি তাঁর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি বৃহস্পতিবার দিল্লি আসেন। গতকাল দু'বোতল পেট্রল নিয়ে বাসনপত্রের কারখানায় পৌঁছন সন্দীপ ৷ মেয়েটিকে বিয়ে করার জন্য জোর করেন ৷ প্রেমিকা রাজি না-হওয়ায় নিজের গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। কারখানার শ্রমিকরা আগুন দেখে ছুটে আসেন ৷ কোনওরকমে আগুন নিভিয়ে তাঁকে নিকটবর্তী দীপ চাঁদ বন্ধু হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি ৷ চিকিৎসকরা সন্দীপকে মৃত ঘোষণা করেন।
পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই মেয়েটি সন্দীপের সঙ্গে সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেছেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং সন্দীপের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।
আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়:- যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।