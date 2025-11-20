এগারো বছরের মেয়েকে ধর্ষণ, 178 বছরের কারাদণ্ড বাবার

এগারো বছরের মেয়েকে ধর্ষণ, 178 বছরের কারাদণ্ড বাবার
মেয়েকে তিন তিনবার ধর্ষণ ৷ প্রাণনাশের হুমকিতে ভয়ে মেয়েটি কিছু না-জানালেও সে স্কুলে পৌঁছতেই তার যৌনাঙ্গ থেকে রক্তপাত দেখতে পান শিক্ষিকা ৷
Published : November 20, 2025 at 2:07 PM IST
মালাপ্পুরাম (কেরল), 20 নভেম্বর: একজন বাবা সেও এমনটা করতে পারেন ? একটা ঘটনা যেন সম্পর্কের রসায়নটাকেই গুলিয়ে দেয়। কাদের মধ্য়ে ? যারা কি না বাবা-মেয়ে। নিজের সন্তানের সঙ্গে যে এই পৈশাচিক ব্য়বহার করা যায় তা হয়তো কল্পনাও করতে পারেনি এই সমাজ । আদালত এমনটাই তার নির্দেশে জানায় ৷ 2022-23 সালে বাবা তার মেয়েকে তিন বার ধর্ষণ করে ৷ এমন জঘন্য ঘটানোর অপরাধে কেরলের মাঞ্জেরি পকসো আদালত 46 বছরের বাবাকে 178 বছরের কারাদণ্ডের সাজা শুনিয়েছে ৷
ঘটনাটি 2022 সালের জুন মাসের। 46 বছরের বাবা এগারো বছরের মেয়েকে ঘুমন্ত অবস্থায় ধর্ষণ করে ৷ পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগে জানা গিয়েছে, 2023 সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত নাবালিকাকে তিন বার ধর্ষণ করা হয়েছে ৷ কেরলের মাঞ্জেরি পকসো আদালতের আইনজীবী সোমসুন্দরম জানিয়েছেন, ওই মেয়েটি ধর্ষণের কথা কাউকে জানালে বাবা তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিল ৷ তাই সে তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া পৈশাচিক ঘটনার কথা কাউকে জানায়নি ৷
আইনজীবী সোমসুন্দরম এদিন আদালতের নির্দেশের পর বলেন, "নির্যাতিতা নাবালিকার মা তিন বারই ধর্ষণের ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন ৷ একথা তিনিই পুলিশকে জানান ৷ কিন্তু নিজের কন্যাসন্তানের সঙ্গে যে এই ঘটনা তাঁর স্বামী ঘটিয়েছে তা তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না ৷ মেয়েটির মায়ের সন্দেহ হতে দোষীকে যখন জিজ্ঞাসা করেন তখন সে তর্ক করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় ৷ অন্যদিকে, ভয় পেয়ে 11 বছরের মেয়েটিও মা কেউ কিছু বলতে পারেনি ৷
পরদিন, যখন সে স্কুলে পৌঁছয়, তখন শিক্ষিকার নজর যায় নাবালিকা পড়ুয়ার দিকে ৷ তাকে আলাদা করে নিয়ে গিয়ে দেখে মেয়েটির যৌনাঙ্গ থেকে রক্তক্ষরণ দেখতে পান ৷ তৎক্ষণাৎ স্কুলের তরফে মেয়েটির মাকে ফোন করে বিষয়টি জানানো হয়। নাবালিকার ঋতুস্রাব হচ্ছে ভেবে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ পরে চিকিৎসককে দেখানো হলে, মেয়েটি জানায়, বাবা অজান্তেই তার তলপেটে আঘাত করেছে ৷ তাই রক্তপাত হচ্ছে ৷"
আইনজীবীর আরও বক্তব্য, "কয়েকদিন পর, শিশুটি প্রথম স্কুল শিক্ষিকার কাছে ধর্ষণের কথা প্রকাশ করে। স্কুলে সেদিন 'গুড অ্যান্ড ব্যাড টাচ' শেখানো হচ্ছিল ৷ তখন নাবালিকা পড়ুয়া তার অভিজ্ঞতার কথা শিক্ষিকাকে জানায়। এরপর ওই শ্রেণি শিক্ষিকা কেরলের মালাপ্পুরাম জেলার আরিকোড পুলিশকে পুরো ঘটনাটি জানায় ৷ পুলিশ তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করে ৷ একটি মামলা দায়ের করে পূণার্ঙ্গ তদন্ত শুরু হয় ৷ মায়ের উপস্থিতিতে পুলিশ শিশুটির জবানবন্দি রেকর্ড করে ।"
মামলাটি এরপর মাঞ্জেরি পকসো আদালতে ওঠে ৷ আদালত গতকাল অর্থাৎ ঘটনার সাড়ে তিন বছরের মাথায় রায় দেয় ৷ নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে বাবাকে 178 বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা শোনান মাঞ্জেরি পকসো আদালতের বিচারক ৷ এক্ষেত্রে ওই দোষী আরেকটি ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছে আগেই ৷ সে এখন বর্তমানে জেলে সাজা ভোগ করছে ৷ ওই ঘটনাটি 2021 সালের ৷ বিশেষভাবে সক্ষম এক প্রতিবেশীকে ধর্ষণের অভিযোগেও সে অভিযুক্ত ছিল ৷ জামিনে ছাড়া পেয়ে বাড়ি এসে তার মেয়েকে ধর্ষণ করেন।
সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, পকসো আইনের একাধিক ধারায় তথা ধর্ষণ, ভয়-সহ 40 বছর করে 120 বছরের কারাদণ্ড এবং আইপিসি'র বিভিন্ন ধারা অনুসারে অভিযুক্তকে মোট 178 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। যেহেতু সাজা একইসঙ্গে ভোগ করা হবে, তাই 178 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড কমিয়ে 40 বছর করা হবে ৷