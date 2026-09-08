মুম্বইয়ে মোদির সভা, পিএমও-র আধিকারিক পরিচয় দিয়ে আটক যুবক

মুম্বইয়ে মোদির সভা, পিএমও-র আধিকারিক পরিচয় দিয়ে আটক যুবক
নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আধিকারিক বলে পরিচয় দিলেও ওই ব্যক্তির আচরণে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে । তাঁর দেহরক্ষীর থেকে মিলল বন্দুকও ।
Published : September 8, 2026 at 7:21 PM IST
মুম্বই, 8 সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আধিকারিক পরিচয় দিয়ে মুম্বইয়ের একটি অনুষ্ঠানে ঢুকতে গিয়ে আটক এক ব্যক্তি । তাঁর তথাকথিত দেহরক্ষীকেও আটক করা হয়েছে । ওই ব্যক্তির থেকে উদ্ধার হয়েছে বন্দুক । বাণিজ্য় নগরীর এই বিকেসি কমপ্লেক্সে অবস্থিত জিও সেন্টারে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্টের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । তার অল্প খানিকক্ষণ আগে এই ঘটনাটি ঘটে ।
বছর চব্বিশের ওই ব্য়ক্তি সেন্টারের প্রবেশ পথে নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আধিকারিক বলে পরিচয় দেন । কিন্তু তাঁদের আচরণে সন্দেহ হয় অনুষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তা আধিকারিকদের । তাঁর কথাবার্তার মধ্যেও অসঙ্গতি ছিল । পাশাপাশি তিনি যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যলয়ে কাজ করেন সেই সংক্রান্ত কোনও নথিও দেখাতে পারেনি । এরপরই তাঁকে আটক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । পরে তাঁর দেহরক্ষী হিসেবে নিজের পরিচয় দেওয়া ব্যক্তিকেও আটক করা হয় । দুজনকেই আপাতত মুম্বই পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । পুলিশ আধিকারিকরা লাগাতার জেরা করে বিস্তারিত তথ্য় পাওয়ার চেষ্টা করছেন।
পুলিশের পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট । তাঁরা ঠিক কী কারণে সেখানে এসেছিলেন তা জানার চেষ্টা হচ্ছে । এছাড়া আরও কয়েকটি তথ্য পুলিশ এবং অন্য তদন্তকারীদের হাতে এসে পৌঁছেছে সেগুলিকে মাথায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে । এই দু'জনের বক্তব্য়ের মধ্যে কোনও অসঙ্গতি আছে কিনা সেটাও দেখা হচ্ছে । এই দুজনের সঙ্গে অন্য় কারও যোগাযোগ ছিল কি না সেটাও জানারহ চেষ্টা হচ্ছে ।
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