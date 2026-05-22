সিসিটিভি বসিয়ে পাকিস্তানে ভিডিয়ো ফুটেজ পাঠানোর অভিযোগে গ্রেফতার

ওই ব্যক্তি ভারতীয় গোয়েন্দা সংক্রান্ত তথ্য এবং বিভিন্ন স্থানের সরাসরি ভিডিয়ো ফুটেজ সীমান্তের ওপারে পাকিস্তানে পাঠাচ্ছিল বলে অভিযোগ।

Youth arrested for spying
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 22, 2026 at 1:44 PM IST

পাঠানকোট, 22 মে: পুলিশ এমন বড় চক্রের পর্দা ফাঁস করেছে, যা দেশের নিরাপত্তার জন্য কার্যত হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গোপন সূত্রের খবর পেয়ে, পুলিশ সুজানপুর এলাকা থেকে এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ৷ জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি ভারতীয় গোয়েন্দা সংক্রান্ত তথ্য এবং বিভিন্ন স্থানের সরাসরি ভিডিয়ো ফুটেজ সীমান্তের ওপারে পাকিস্তানের 'হ্যান্ডলার' বা নির্দেশদাতাদের কাছে পাঠাচ্ছিল।

পাঠানকোটের সুজানপুর পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকেও সতর্ক করেছিল। সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে পাঠানকোট পুলিশ দ্রুত ফাঁদ পাতে ৷ পরে সুজানপুর থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের সময় যে সত্য বেরিয়ে এসেছে, তা সবাইকে রীতিমতো স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

সিসিটিভি-র মাধ্যমে গুপ্তচরবৃত্তির কথা বলতে গিয়ে পাঠানকোটের এসএসপি দলজিন্দর সিং ধিলোঁ বলেন, "গ্রেফতার হওয়া ওই ব্যক্তি গুপ্তচরবৃত্তি করছিল। সে পাঠানকোট-জম্মু জাতীয় মহাসড়ক 44-এর (NH-44) সুজানপুর অংশে অবস্থিত 4 ও 5 নম্বর সেতুর মাঝখানে সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে সেগুলোর ভিডিয়ো ফুটেজ পাকিস্তানে পাঠাত।" তিনি আরও বলেন, "মাদকের কারবারের উদ্দেশেই সে এই সব কাজ করেছে ৷ এই কাজে তার আরও তিন সহযোগী রয়েছে ৷ এই মামলার তদন্তে আরও অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসবে।"

পুলিশ আধিকারিক আরও বলেন, "আমরা গোপন তথ্য পেয়েছিলাম যে, ধারিওয়াল চক এলাকার বাসিন্দা বলজিৎ সিং 'জিতু' ৷ তার তিন জন সহযোগী মিলে সুজানপুরে তাদের আস্তানায় গুপ্তচরবৃত্তির উদ্দেশে ক্যামেরা বসিয়েছিল। সুজানপুরের এই এলাকাটি পাঠানকোট থেকে জম্মু যাওয়ার পথে পড়ে। সুতরাং এটি অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি এলাকা ৷" এখান থেকে সব ধরণের গতিবিধি বা কার্যকলাপের উপর নজর রাখার উদ্দেশেই এই ক্যামেরাগুলো বসানো হয়েছিল বলে দাবি। এই ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ চালায় ৷ তার ব্যবহৃত ইন্টারনেট-ভিত্তিক ক্যামেরাগুলো উদ্ধার করে।

পাঠানকোটের এসএসপি বলেন, "এই অভিযুক্তের আরও তিন সহযোগী রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন তাকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করত, আর বাকি দু'জন বিদেশের মাটিতে বসে কাজ করা বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ৷ তারা অভিযুক্তকে টাকাও দিয়েছিল ৷ এছাড়া ক্যামেরা কেনার জন্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচের জন্যও তাকে কিছু টাকা দেওয়া হয়েছিল। তার সহযোগীদের মধ্যে দু'জন বর্তমানে অন্য মামলায় জেল হেফাজতে রয়েছে ৷ তাদের 'প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট'-এর মাধ্যমে জেল থেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" এসএসপি আরও জানান যে, এই বিষয়গুলো ছাড়াও ওই ক্যামেরাগুলোর সংযোগ বা 'লিঙ্ক' বিদেশের মাটিতে থাকা চক্রের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল ৷ যার তদন্ত পুলিশ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে চালিয়ে যাচ্ছে ৷

তিনি বলেন, "এটি দেশের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির একটি ঘটনা, যা প্রতিহত করতে আমরা সফল হয়েছি ৷ আশা করা যায়, এই ঘটনায় আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ৷ পুলিশের হাতে গ্রেফতার অভিযুক্ত একজন মাদকাসক্ত—আর ঠিক এই কারণে এ ধরনের যুবকদের দেশবিরোধী কাজে লাগানো হয়।"

