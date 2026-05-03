চার সন্তান-সহ স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে চরম পদক্ষেপের চেষ্টা স্বামীর

চার সন্তান-সহ স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে চরম পদক্ষেপের চেষ্টা স্বামীর
একসঙ্গে চার জনের মৃ্ত্যু ৷ বউ ও সন্তানদের বিষ খাইয়ে নিজেরও জীবন নেওয়ার চেষ্টা করে স্বামী ৷ খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ৷
Published : May 3, 2026 at 2:31 PM IST
গুরুগ্রাম, 3 মে: মর্মান্তিক ঘটনা হরিয়ানার গুরুগ্রামের ওয়াজিরপুর গ্রামে ৷ যা জানলে গা-শিউরে উঠবে ৷ নাজিম নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে উঠেছে পরিবারকে হত্যা করার অভিযোগ । শনিবার রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ ওই ব্যক্তির ভাই বাড়ি ফিরে এসে দেখেন পরিবারের সদস্যরা ঘরের মেঝেয় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন ৷ তখনই বিষয়টি সামনে আসে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নাজিম তাঁর স্ত্রী ও চার সন্তানকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেন ৷ তারপরে নিজেও চরম পদক্ষেপ নেন ৷ তবে তিনি বেঁচে গিয়েছেন এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ ঘটনা জানতে পেরেই নাজিমের ভাই সকলকে ডাকাডাকির পর সাড়া-না মেলায় চিৎকার করে লোকজন জড়ো করে ৷ মেঝেয় পাঁচ জনকে পড়ে থাকতে দেখে প্রতিবেশীরা আঁতকে ওঠেন ৷ তাঁরা বুঝতেই পারেন না, একটা স্বাভাবিক ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ পরিবারটির এমন কী হল যে এমন চরম পরিণতির ঘটনা ঘটল ৷
এনিয়ে সহকারী পুলিশ কমিশনার নবীন শর্মা বলেন, "ঘটনার নেপথ্যের কারণ এখনও স্পষ্ট নয় । নাজিম তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের বিষ খাইয়ে হত্যা করেছেন, নাকি শ্বাসরোধ করে মেরেছেন, তা তদন্তসাপেক্ষ বিষয় । আমরা মৃতদেহগুলি মর্গে রেখেছি এবং ঘটনার সব দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত চালাচ্ছি । পুলিশ আধিকারিকরা সকলকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও সেখানকার চিকিৎসকরা মহিলা এবং চার সন্তানকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।"
স্ত্রী ও সন্তানদের মেরে ফেলার পর নাজিম নিজেকেও শেষ করে দিতে চান ৷ এদিকে স্থানীয়রা পুরো বিষয় পুলিশকে জানাতে, তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ এরপরই তড়িঘড়ি নাজিমকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে । পুলিশি পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ তিনি এখন আগের থেকে স্থিতিশীল ৷ পরবর্তীতে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে । আশা করা হচ্ছে, তাঁর জবানবন্দি থেকে এই ঘটনার পিছনের আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ পাবে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই পরিবারের সকলেই উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের বাসিন্দা ৷ তাঁরা গুরুগ্রামে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন । নাজিমের একটি সেলুন রয়েছে । মৃতদের মধ্যে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী নাজমা (35) এবং তাদের চার সন্তান, ইকরা (14), শিফা (11), আরাম (9) ও খাদিজা (6) ৷ একসঙ্গে এতগুলো মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায় ৷ প্রতিবেশীদের মতে, "নাজিমের পরিবারের জীবনযাপন স্বাভাবিকই ছিল ৷ কখনই নাজিম ও নাজমার মধ্যে কোনও বড় ধরনের ঝামেলা তাঁরা দেখেননি ৷"
গুরুগ্রাম পুলিশের জনসংযোগ আধিকারিক সন্দীপের মতে, "সবগুলো মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ মামলাটির পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ নাজিম কেন এমন ভয়াবহ পদক্ষেপ নিলেন, তাও পুলিশ জানার চেষ্টা করছে । এর পিছনে কোনও আর্থিক সঙ্কট বা পারিবারিক বিবাদ কিংবা অন্য কোনও কারণ ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।