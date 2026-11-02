ভাইকে ফাঁসাতে আট মাসের সন্তানকে আছড়ে মারলেন ব্যক্তি, পুলিশি তদন্তে ধরা পড়ল 'নাটক'
Man Kills Daughter: মেয়েকে হত্যার পর নিজেই থানায় গিয়ে অভিযোগ করেন অভিযুক্ত ৷ তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে ঘটনাটি সাজানো ৷ গ্রেফতার অভিযুক্ত ৷
Published : November 2, 2026 at 11:01 AM IST
কারৌলি (রাজস্থান), 2 নভেম্বর: পারিবারিক কলহের জেরে আট মাস বয়সী শিশুকন্যাকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার বাবা ৷ জানা গিয়েছে, নিজেকে বাঁচাতে এবং ভাইয়ের পরিবারের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজানোর উদ্দেশ্যেই তিনি নিজের মেয়েকে হত্যা করেছেন । ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের কারৌলি জেলায় ।
পুলিশ সুপার লোকেশ সোনওয়াল জানিয়েছেন, 28 অক্টোবর ভোরে হিন্দাউন শহরের খেদে কা পুরা এলাকার বাসিন্দা রামদেব জাটভ পুলিশের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেন ।
রামদেবের অভিযোগ অনুযায়ী, তাঁর বড় ভাই রামচরণের তিন ছেলে— রামবীর, দীনদয়াল ও হীরালাল তাঁর বাড়িতে জোরপূর্বক প্রবেশ করে তাকে ও তার পরিবারের সদস্যদের লাঠি দিয়ে মারধর করে । এই ঘটনায় রামদেবের শিশুকন্যা মাথায় আঘাত পায় এবং পরে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় । রামদেবের দাবি, মারামারির সময় রামবীর শিশুটির মাথায় আঘাত করেছিল ।
তবে তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে যে, 27 অক্টোবর রাতে রামদেব ও তার স্ত্রী রেশমার মধ্যে তীব্র ঝগড়া হয়েছিল । ক্ষুব্ধ হয়ে রেশমা বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাজনা ফাটকের দিকে চলে যান, কিন্তু পরে গ্রামবাসীরা তাঁকে ফিরিয়ে আনেন । পরদিন আবারও তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হলে রামবীর সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের থামতে অনুরোধ করেন । এতে রামদেব ও রামবীরের মধ্যে বিবাদ বাঁধে ।
পুলিশের ভাষ্যমতে, সেই ঝগড়ার জেরে সৃষ্ট ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে রামদেব তার আট মাস বয়সী শিশুকন্যাকে পাথরের ওপর আছড়ে হত্যা করেন । তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ভাইয়ের ছেলেদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা । এরপর তিনি থানায় গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেন ।
এই ঘটনার তদন্তের জন্য ভরতপুর রেঞ্জের ডিআইজি প্রীতি চন্দ্র এবং পুলিশ সুপার লোকেশ সোনওয়ালের তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ পুলিশ দল গঠন করা হয় । নিরপেক্ষ সাক্ষীদের বয়ান এবং তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রামদেবের ভূমিকা সন্দেহজনক বলে মনে হয় । পরবর্তী তদন্তে তাঁর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত হওয়ার পর, 31 অক্টোবর পুলিশ রামদেব জাটভকে গ্রেফতার করে ।